„Centrum“ verkauft, neue Nutzung offen

Leerstehendes Einkaufszentrum in Starnberg

Von Peter Schiebel schließen

Das „Centrum“ in Starnberg hat einen neuen Eigentümer. Ein neues Konzept für den seit Jahren weitgehend leerstehenden Bau gibt es noch nicht, aber Überlegungen.

Starnberg – Das „Centrum“ im Herzen Starnbergs als schwierige Immobilie zu bezeichnen, ist wahrscheinlich grob untertrieben. Sogar Makler Lukas Schwaiger von dem Münchner Büro LS Real Estate spricht von einem „extrem schwierigen Objekt, und das nicht erst seit drei Wochen, sondern schon seit zehn Jahren“. Dennoch sei es ihm jetzt gelungen, das „Centrum“ zu verkaufen, wie er mitteilt.

Bei dem Käufer handele es sich um eine Firma aus Baden-Baden, hinter der eine vermögende Privatperson stehe, sagt Schwaiger im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Er plant, dort wieder Leben reinzubringen.“ Um wen es sich handelt, ist nicht öffentlich bekannt. Auch über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, erklärt der 20 Jahre alte Immobilienwirt. Im Internet hatte er das Objekt für 3,5 Millionen Euro angeboten. Dabei handele es sich ausschließlich um die Ladenpassage. Diese besteht aus circa 2200 Quadratmeter Gesamtfläche, die Nutzfläche beträgt rund 1700 Quadratmeter.

Vermarkter ist optimistisch

Was die künftige Nutzung anbelangt, so gibt es offenbar noch kein fertiges Konzept. „Es muss etwas sein, was zu Starnberg passt“, sagt Schwaiger und wünscht sich einen „Ankermieter“, der in der Lage sei, viel Kundschaft anziehe. In einem Bereich des „Centrum“ sei vielleicht auch Platz für zwei Arztpraxen. „Das Wichtigste ist nun, Mieter zu finden.“ Dass dieses Vorhaben mit anderen Eigentümern in den vergangenen Jahren schon gescheitert ist, hält Schwaiger nicht davon ab, positiv zu denken. „Jeder kennt Starnberg, jedem ist die Stadtmitte ein Begriff. Mit einem guten Konzept kann das ,Centrum‘ zu einem Ort der Begegnung werden“, glaubt er. Das Interesse an der Immobilie sei jedenfalls groß gewesen. „Es waren bestimmt 50, 60 Interessenten vor Ort.“

Vor fünf Jahren hatte eine chinesische Investorin die Ladenpassagen im „Centrum“ vom vorherigen Eigentümer gekauft, die Tiefgarage war wenig später an einen anderen Interessenten veräußert worden. Letzten Endes führte aber auch das nicht zu einer Belebung der Ladenpassage. Makler Schwaiger lässt sich davon nicht abschrecken. „Wenn jemand Zeit und Geld investiert, kann das funktionieren.“