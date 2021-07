Charlotte Meyer-Bülow bleibt Starnberger CSU-Chefin: So steht die Partei zu großen Stadtthemen

Gesprächsbereit bei Schorn und Hoffnung für die Seeanbindung

Von Peter Schiebel schließen

Durchweg positiv ist die Stimmung bei der Starnberger CSU. Die Vorsitzende wurde im Amt bestätigt, zu drängenden Themen in der Stadt bezog die Ortsgruppe Position.

Starnberg – Lob von der Kreisvorsitzenden, Stolz auf das Wahlergebnis, dazu reibungslose Vorstandswahlen und ein optimistischer Blick in die Zukunft: Bei der Starnberger CSU strahlten die Protagonisten am Dienstagabend mit der Sonne über dem See um die Wette. Einstimmig bestätigten die 27 anwesenden Mitglieder in der Ortshauptversammlung die bisherige Vorsitzende Dr. Charlotte Meyer-Bülow für zwei weitere Jahre im Amt.

Die 38 Jahre alte Juristin hatte den Vorsitz vor zwei Jahren von Stefan Frey übernommen. „Sie ist gut und klasse“, sagte der Landrat in seinem Grußwort über seine Nachfolgerin. „Solche Frauen brauchen wir.“ Rudi Nirschl mit seiner 50-jährigen CSU-Mitgliedschaft sagte: „Hut ab.“ Meyer-Bülow habe mit ihrem Team im vergangenen Jahr einen „Super-Wahlkampf“ hingelegt. Von sechs auf acht Stadträte hatte die CSU bei der Kommunalwahl im März 2020 zulegen und dazu den Erfolg von Patrick Janik bei der Bürgermeisterwahl feiern können.

Das größte städtische Problem aktuell sei die sehr schwierige Haushaltslage, sagte Meyer-Bülow. „Starnberg hat kein Geld.“ Zusätzliche Einnahmen könnten nur über eine Stärkung der Gewerbesteuer erzielt werden – und da über das neue Gewerbegebiet Schorn. Vor dem Hintergrund „erheblicher naturschutzrechtlicher Bedenken“ und einer „problematischen Verkehrsanbindung“ gab sich die CSU-Chefin in einem Punkt aber gesprächsbereit: „Über die Größe des Gewerbegebiets kann man diskutieren.“ Sie sei sehr optimistisch, eine Lösung zu erreichen.

CSU freut sich über eigene Schwerpunkte im Stadtrat

Auf das erste Jahr der aktuellen Stadtratsperiode blickte Meyer-Bülow mit einer gewissen Zufriedenheit zurück. Zum einen habe sich unter Patrick Janik die Stimmung sehr zum Positiven verändert, zum anderen sei es der CSU gelungen, eigene Schwerpunkte zu setzen. Unter anderem nannte sie die Wiedereinführung von Schulbussen, die Digitalisierung an den Schulen und einen umfassenden Antrag zur Verbesserung der Situation des Fahrradverkehrs.

Wie der Stand bei der Seeanbindung sei, wollte der langjährige Gemeinderat Gerd Weger wissen. „Wir suchen nach einer Lösung, die für alle tragbar ist“, antwortete Meyer-Bülow. Die Bahn komme der Stadt in den laufenden Gesprächen auch entgegen, sagte sie und nannte die Lage der Bahnsteige als Beispiel. „Es läuft gut“, ergänzte Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl und lobte Patrick Janik. „Er ist ein hervorragender Verhandler.“

Kammerl wurde bei der anschließenden Vorstandswahl zur Schriftführerin gewählt – als Nachfolgerin von Andreas Weger, der neben Robert Weiß und Stephanie Weber künftig zu den Stellvertretern Meyer-Bülows gehört. Schatzmeister bleibt Thomas Beigel, der erstmals gewählte Digitalbeauftragte ist Rudi Nirschl. Zu Beisitzern wählte die Versammlung mit Stefan Frey, Gerd Weger, Karl Müller und Johanna Frühauf vier bewährte Kräfte – und mit Xaver Klingler aus Leutstetten, Katharina Hutterer aus Söcking, Marcus Schweiger aus Hanfeld und Christiane Blomeyer-Kühner aus Percha vier Neulinge.

Kreisvorsitzende Stefanie von Winning lobte den mit 191 Mitgliedern (70 Prozent Männer, Altersdurchschnitt 60,7 Jahre) größten CSU-Ortsverband im Landkreis. Er sei der aktivste im Landkreis, sagte sie.