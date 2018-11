Es weihnachtet im Fünfseenland

Es leuchtet, es duftet, irgendwo klingen Glöckchen – und wenn dann noch Schnee die Häuser, Buden und Bäume zuckert ...Von diesem Wochenende an versüßen zahlreiche Christkindl-, Advents- und Weihnachtsmärkte im Fünfseenland die besinnliche Zeit.Damit Sie wissen, was wo los ist, hat der Starnberger Merkur auf dieser Seite die Termine zusammengefasst.

Erster Advent, 30. November bis 2. Dezember

Aufkirchen: Im Pfarrheim Aufkirchen (Lindenallee 2) findet am Sonntag von 9 bis 16 Uhr ein Christkindlmarkt statt.

Breitbrunn: Der Perger Adventsmarkt hat am Freitag und Samstag jeweils von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Im beheizten Zelt bieten Kunsthandwerker und Hobbykünstler ihre Waren an. Für die kleinen Besucher gibt es zudem ein Kinderkarussell und ein Märchenzelt. Die Veranstaltung findet am Perger-Hof in der Herrschinger Straße 51 statt. Vom S-Bahnhof Herrsching aus verkehrt ein kostenloser Shuttle-Bus zum Perger-Hof.

Gauting: Der Gautinger Weihnachtsmarkt im Garten des Rathauses in der Bahnhofstraße wartet dieses Jahr mit verschiedenen musikalischen Darbietungen, einer Tombola und natürlich Glühwein und Schmankerln auf. In der Märchen-Jurte können Kinder zauberhaften Geschichten lauschen. Der Markt hat am Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger und die Pöckinger Weisenbläser eröffnen den Weihnachtsmarkt offiziell am Freitag um 16.30 Uhr. Am Samstag und Sonntag jeweils um 16 Uhr kommt der Nikolaus.

Forst Kasten: Neben dem Gautinger Weihnachtsmarkt veranstaltet auch das Forsthaus Kasten einen Adventsmarkt. Dieser findet an den ersten drei Adventssonntagen (2., 9. und 16. Dezember) jeweils von 12 bis 19 Uhr auf dem Gelände des Forsthauses im Wald zwischen Gauting und Neuried statt.

Höhenrain: Die Höhenrainer Ortsvereine veranstalten am Sonntag ihren Adventsmarkt. Am Dorfplatz beim Klostermeier haben die Standl von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Um 16 Uhr schaut der Nikolaus beim Adventsmarkt vorbei. Der Erlös aus dem Verkauf von Glühwein, Bratwurst und Co. wird auch dieses Jahr wieder für wohltätige Zwecke gespendet.

Inning: Die Freiwillige Feuerwehr Inning lädt für Samstag und Sonntag zum Christkindlmarkt auf dem Gemeindeparkplatz am Feuerwehrhaus (Pfarrgasse) ein. An beiden Tagen können Kinder auf Ponys reiten und sich ein Geschenk vom Nikolaus abholen. Der Christkindlmarkt hat Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Niederpöcking: Auf dem Gelände des Hotels La Villa (Ferdinand-von-Miller-Straße 39 bis 41) am Starnberger See findet heuer zum 24. Mal der La-Villa-Weihnachtsmarkt statt. Neben kulinarischen Köstlichkeiten wie gerösteten Maroni und herzhaften Flammkuchen ist mit einem Kinderprogramm und Auftritten von Harfenistin Antonia Hoberg und einem Bläserensemble einiges geboten. Der Weihnachtsmarkt hat am Freitag von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Dann will auch Landrat Karl Roth anwesend sein, um die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis für ihr ehrenamtliches Engagement zu würdigen. Am Samstag und Sonntag hat der Weihnachtsmarkt jeweils von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Ein kostenloser Shuttlebus verkehrt zwischen dem ersten Parkplatz am Steg 1 und dem La Villa.

Pentenried: Die Familie Lichtfuß veranstaltet am Samstag einen Christkindlmarkt auf ihrem Hof in der Gutstraße 6a. Beginn ist um 15.30 Uhr, gegen 17.30 Uhr stattet der Nikolaus mit seinen Engeln dem Markt einen Besuch ab. Der Markt ist bis 22 Uhr geöffnet. Pöcking: Die Stiftung für Pöcking veranstaltet am Samstag von 14 bis 21 Uhr ihren Christkindlmarkt im Kirchhof von St. Pius. Neben musikalischer Unterhaltung wird es ein Bastelangebot und eine Vorlesestunde für Kinder geben. Im Pfarrsaal beginnt um 16.30 Uhr das Figurentheater mit dem Stück „Edgar unterwegs nach Weihnachten“.

Seefeld: Auf Schloss Seefeld findet von Freitag bis Sonntag ein Christkindlmarkt statt. Die Seefelder Vereine und die Schlossgemeinschaft bieten den Besuchern ein stimmungsvolles Programm, Schmankerl und selbstgebastelte Waren. Seefelds Bürgermeister Wolfram Gum und das Christkind eröffnen den Markt am Freitag um 17 Uhr. Geöffnet ist am Freitag ab 16 Uhr, am Samstag und am Sonntag jeweils von 13 bis 20 Uhr. Die Schlossgeschäfte haben jeweils ab 11 Uhr geöffnet. Am Sonntag kommt gegen 17 Uhr der Nikolaus und verteilt Geschenke.

Söcking: Gemütlich Kaffee trinken und nebenbei noch kleine Geschenke kaufen können Besucher beim Adventsbasar des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB) in Söcking. Der KDFB-Zweigverein Söcking veranstaltet den Basar am Samstag ab 14 Uhr im Pfarrsaal St. Ulrich (Prinz-Karl-Straße 3). Zum Verkauf angeboten werden selbstgebackene Plätzchen, Kränze und kleine kunsthandwerkliche Geschenke, die die Mitglieder der Bastelgruppe in den vergangenen Wochen hergestellt haben. Der Erlös der Veranstaltung kommt wie jedes Jahr bedürftigen Personen zugute.

Tutzing: Die Aktionsgemeinschaft Tutzinger Gewerbetreibender lädt für Sonntag von 11 bis 19 Uhr zum Adventsmarkt ein. Er befindet sich in der Kustermannstraße vor dem Rathaus. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Besuch des Nikolaus und Auftritte der Traubinger Blasmusik und der Sankt-Josephs-Bläser. Bayern-3-Moderator Thorsten Otto liest zudem eine Weihnachtsgeschichte.

Tutzing: Der Lions Club Starnberger See Ludwig II. lädt zum achten Mal zum Charity-Weihnachtsmarkt beim Midgardhaus ein. Freitag ist um 16 Uhr Eröffnung, Samstag und Sonntag jeweils um 14 Uhr. Der Markt dauert Freitag und Samstag bis 20 Uhr, Sonntag bis 19 Uhr. Es werden auch Christbäume verkauft.

Wangen: Der Wangener Weihnachtsmarkt findet am ersten Adventssonntag von 11 bis 19 Uhr am alten Feuerwehrhaus statt. Die Bläsergruppe der Blaskapelle Wangen-Neufahrn und die Wangener Stubenmusi begleiten den Weihnachtsmarkt musikalisch. Neben Advents- und Weihnachtsschmuck erwarten die Besucher weihnachtliche Leckereien und Kunsthandwerk.

Zweiter Advent, 7. bis 9. Dezember

Andechs: Am Heiligen Berg veranstaltet die Gemeinde Andechs von Freitag bis Sonntag (12 bis 20 Uhr) den traditionellen „Andechser Christkindlmarkt“. In zahlreichen Standl werden handwerkliche Waren wie Spanschachteln, Bienenwachsprodukte und Krippenzubehör angeboten. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Ortsansässige Musik- und Gesangsgruppen sowie die Schüler der Carl-Orff-Volksschule umrahmen den Markt mit weihnachtlichen Liedern. Ein besonderes Schmankerl ist die Lebende Krippe, die von Andechser Bürgern und echten Tieren dargestellt wird.

Dießen: Der Dießener Heimatverein lädt für das zweite Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt vor dem Marienmünster und im Taubenturm ein. Der Markt hat am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Etwa 40 Kunsthandwerker stellen Weihnachtliches und Winterliches aus, außerdem wird ein Ziehharmonikaspieler italienische Lieder vortragen. Nach Einbruch der Dunkelheit kommt an beiden Tagen der Nikolaus zu Besuch.

Feldafing: Der Feldafinger Christkindlmarkt hat am Samstag von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr am Rathaus beim Bahnhofsplatz geöffnet. Am Samstag besucht Bürgermeister Bernhard Sontheim den Markt und spricht gegen 16 Uhr ein Grußwort, am Sonntag kommt um 15 Uhr der Nikolaus zu Besuch, zudem ist von 15.30 bis 16.30 Uhr eine Vorlesestunde geplant.

Gilching: Die Mitarbeiter des Rotkreuzhauses in Gilching veranstalten in ihren Räumen an der Andechser Straße 1 am Samstag von 11.30 bis 19 Uhr einen „Christkindlmarkt der besonderen Art“ sowie einen Weihnachtsbasar. Die Idee: Den Senioren soll der Christkindlmarkt mit Tannenzweigen, Glühwein und Weihnachtsliedern ins Haus gebracht werden. Auf dem Weihnachtsbasar können Besucher außerdem das eine oder andere Weihnachtsgeschenk finden. Der Erlös aus dem Christkindlmarkt und dem Basar kommt den Bewohnern des Rotkreuzhauses zugute.

Höhenrain: Das Starnberger Brauhaus veranstaltet am Samstag von 14 bis 22 Uhr einen Weihnachtsmarkt auf dem Brauereigelände (Am Hohenrand 4) in Berg. Ein Christbaumverkauf sowie eine Grillstation erwarten die Besucher. Für Schleckermäuler gibt es Kaffee und Kuchen. Der Brauereishop veranstaltet außerdem einen Garniturenabverkauf.

Krailling: Die Gemeinde Krailling veranstaltet am Samstag von 15 bis 19.30 Uhr und am Sonntag von 14 bis 19.30 Uhr den alljährlichen Christkindlmarkt auf der Margaretenstraße und am Platz vor dem Margaretenkircherl. Rund 20 Anbieter aus Planegg und Krailling verkaufen Kerzen, Christbaumschmuck und vieles mehr. Bei Punsch, Glühwein und Jagertee können sich die Marktbesucher aufwärmen, für das leibliche Wohl ist außerdem mit Schmalzbroten, Bratwürsten, Schupfnudeln sowie selbstgebackenen Stollen und Plätzchen gesorgt. An beiden Tagen kommt der Nikolaus zu Besuch.

Starnberg: Der Starnberger Christkindlmarkt findet von Donnerstag bis Sonntag auf dem Kirchplatz statt. Rund 40 Kunsthandwerker und örtliche Vereine bieten ihre handgefertigten Waren in weihnachtlich geschmückten Buden an. Lokale Gastronomen sorgen im Starnberger „Fichtenwald“ für das leibliche Wohl. Für Kinder ist mit einer Weihnachtswerkstatt und dem Besuch des Nikolaus’ einiges geboten. Die Öffnungszeiten des Christkindlmarktes: Donnerstag von 18 bis 21 Uhr, Freitag von 13 bis 20 Uhr, Samstag von 11 bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Dritter Advent, 14. bis 16. Dezember

Allmannshausen: Das christliche Kinder- und Jugendwerk Wort des Lebens lädt für das dritte Adventswochenende zum weihnachtlichen Burgfest auf Schloss Seeburg in Allmannshausen ein. Das Fest beginnt am Samstag um 14 Uhr, die Burg hat an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet. Am Sonntag findet die Veranstaltung von 12 bis 19 Uhr statt. Geboten werden neben Burgführungen und einem bunten Bühnenprogramm unter anderem auch eine Feuershow in der Dämmerung, kreative Handwerkskunst sowie Gegrilltes, Glühwein und Waffeln.

Gilching: Der Gilchinger Weihnachtsmarkt findet am Freitag von 16 bis 21 Uhr, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr am Marktplatz statt. Am Freitag um 17 Uhr eröffnet Bürgermeister Manfred Walter den Markt, außerdem spielen die Alphornbläser des Spielmanns- und Fanfarenzugs Edelweiss. An allen drei Tagen kommt um 17 Uhr der Nikolaus zu Besuch, von 18 bis 20 Uhr liest eine Märchenerzählerin Geschichten vor.

Herrsching: Duftende Stände mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region erwarten Besucher auf dem Herrschinger Christkindlmarkt an der Evangelischen Erlöserkirche (Madeleine-Ruoff-Straße 2). Für die kleinen Gäste gibt es wieder ein Karussell, zudem begleiten Andachten und Musik in der Kirche den Christkindlmarkt. Geöffnet ist am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

Maising: Die Maisinger Christkindl-Dult beim Gasthaus Georg Ludwig (Ortsstraße 16) hat am Freitag von 15 bis 20 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Die Stadl-Bar geht jeweils bis Mitternacht. Geboten sind unter anderem Mundartlesungen und ein Auftritt der Pöckinger Weisenbläser.

Kerschlach: Der Gut Kerschlacher Adventsmarkt öffnet am dritten Adventswochenende am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 19 Uhr seine Tore. Der Markt findet in der Adventsgalerie im Verwaltungsgebäude im Obergeschoss und Dachgeschoss, im Innenhof des Gutes und auf dem Dorfplatz statt. Im Klostergarten findet ein großer Christbaumverkauf statt. Dort werden biozertifizierte Nordmanntannen aus dem Kerschlacher Forst angeboten. Bei den rund 70 ausstellenden Künstlern und Ständen kann der eine oder andere noch ein letztes Weihnachtsgeschenk finden. Bei Glühwein, heißem Punsch und kulinarischen Köstlichkeiten kommen die Adventsmarktbesucher in weihnachtliche Stimmung.

Stockdorf: Eine Christkindlwerkstatt erwartet die Besucher des Stockdorfer Christkindlmarkts im Familienzentrum Alte Schule. In der Werkstatt können die Kinder selbstgezogene Kerzen und Lebkuchenhäuser anfertigen. Der Markt hat am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 19 Uhr geöffnet.

Unterbrunn: Im örtlichen Pfarrhof (Kirchstraße 15) findet am Samstag der Unterbrunner Winterzauber statt. Der Weihnachtsmarkt hat an diesem Tag von 16 bis 22 Uhr geöffnet.

Widdersberg: Der Widdersberger Brauchtumsverein lädt für Samstag und Sonntag jeweils ab 15 Uhr zur Widdersberger Dorfweihnacht ein. Der Nikolaus kommt am Samstag gegen 17 Uhr vorbei, um 18 Uhr folgt ein Auftritt des Friedinger Chors. Am Sonntag erwartet die Besucher der Dorfweihnacht um 18 Uhr ein Bläserkonzert.