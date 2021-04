Corona: 24 neue Infektionen am Samstag

Gesperrt bis auf Weiteres wegen der angespannten Corona-Lage: Steg am Starnberger See.

News-Ticker für den Landkreis Starnberg

Die Corona-Zahlen steigen im Landkreis Starnberg. Hier einen Überblick über alle Entwicklungen, die 7-Tage-Inzidenz und die Infektionen in allen Kommunen.

Im Landkreis Starnberg steigen die Corona-Zahlen weiter an, am Samstag um 24 Fälle.

Am Samstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Starnberg bei 136,8.

Ab Samstag gelten wegen der Bundesnotbremse neue Regeln.

Samstag, 24. April, 16.25 Uhr: Das Landratsamt meldete am Samstag 24 Neuinfektionen, knapp ein Drittel weniger als vorigen Samstag (35) und nur wenig mehr als vor zwei Wochen (21). Auffällig ist die Verteilung: Neun Fälle stammen aus Starnberg, fünf aus Gilching. Insgesamt sind nur sechs der 14 Gemeinden betroffen, was bei einem Tag allerdings wenig aussagt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag schon am Samstag bei offiziell 136,8 und wird auf Basis der Samstagszahlen etwas sinken, wohl auf um die 133. Das ist derzeit nur insofern relevant, weil 150 die Grenze für das Aus für „Click & Meet“ ist, also Einkaufen auf Termin. Das hat aber seine Tücken, wie Einzelhändler berichten.

Die Zahlen für den Landkreis und die Gemeinden vom 24 April laut Landratsamt (im Vergleich zum Vortag):

Andechs 130 Berg 210 Feldafing 172 Gauting 732 +3 Gilching 653 +5 Herrsching 384 +2 Inning 141 Krailling 284 +1 Pöcking 191 Seefeld 312 Starnberg 952 +9 Tutzing 292 Weßling 166 Wörthsee 135 +4 Summe Landkreis Starnberg 4754 +24 Anderer Landkreis 147 wegen Umzug, veralteter Adresse, etc. Gesamtsumme 4901 +24 Sieben-Tage-Inzidenz 136,8 laut RKI-Dashboard Todesfälle 111

Freitag, 23. April, 18 Uhr: Mit 20 neuen Fällen am Freitag lag die Zahl der Neuinfektionen unter denen der Vorwochen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, am Freitag bei 143,4 - dürfte etwas fallen. Wegen der ab Samstag gültigen Bundesnotbremse, die der Freistaat Bayern in einigen Bereichen noch verschärft, sind neue Regeln zu beachten. Das Landratsamt fasste das so zusammen:

Inzidenzwerte: Der „Inzidenzschalter“ wird an die bundesrechtlichen Regelungen angepasst. Damit gilt ab heute ein „Gleichlauf“ für alle inzidenzabhängigen Regelungen. Ausgenommen für Schulen und Kindertageseinrichtungen bleibt es bei dem in Bayern strengeren Schwellenwert der 100er-Inzidenz.

Die Sonderregelung für Schulen und Kindertageseinrichtungen, dass die Inzidenz jeweils am Freitag bekannt gegeben wird und die daraus folgenden Regelungen dann für die ganze Folgewoche gelten, entfällt. Auch für Schulen und Kitas ist daher jetzt allein maßgeblich, ob ein Schwellenwert an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten bzw. an fünf aufeinander folgenden Tagen unterschritten wurde. Ab dem übernächsten darauf folgenden Tag gelten dann die verschärften bzw. gelockerten Maßnahmen. Das Landratsamt macht auch zukünftig das Über- bzw. Unterschreiten eines Schwellenwertes amtlich bekannt. Konkret ergeben sich für die Schulen und Kitas im Landkreis Starnberg für die Woche ab 26.04. keine Änderungen zur Vorwoche.

Die Sonderregelung für Schulen und Kindertageseinrichtungen, dass die Inzidenz jeweils am Freitag bekannt gegeben wird und die daraus folgenden Regelungen dann für die ganze Folgewoche gelten, entfällt. Auch für Schulen und Kitas ist daher jetzt allein maßgeblich, ob ein Schwellenwert an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten bzw. an fünf aufeinander folgenden Tagen unterschritten wurde. Ab dem übernächsten darauf folgenden Tag gelten dann die verschärften bzw. gelockerten Maßnahmen. Das Landratsamt macht auch zukünftig das Über- bzw. Unterschreiten eines Schwellenwertes amtlich bekannt. Konkret ergeben sich für die Schulen und Kitas im Landkreis Starnberg für die Woche ab 26.04. keine Änderungen zur Vorwoche. Kontaktbeschränkungen: Auch die Kontaktbeschränkungen wurden an die Bundesregelung angepasst. Da diese keine Ausnahme für die wechselseitige unentgeltliche Kinderbetreuung in festen Betreuungsgemeinschaften ohne Rücksicht auf die Zahl der beteiligten Haushalte vorsieht, muss die bisherige Regelung entfallen. Damit gilt weiter: ein Hausstand mit einer weiteren Person.

Auch die Kontaktbeschränkungen wurden an die Bundesregelung angepasst. Da diese keine Ausnahme für die wechselseitige unentgeltliche Kinderbetreuung in festen Betreuungsgemeinschaften ohne Rücksicht auf die Zahl der beteiligten Haushalte vorsieht, muss die bisherige Regelung entfallen. Damit gilt weiter: ein Hausstand mit einer weiteren Person.

Im Handels- und Dienstleistungsbereich werden die strengeren bundesrechtlichen Vorgaben umgesetzt. Liegt die 7-Tage-Inzidenz zwischen 100 und 150, dürfen Kunden nur eingelassen werden, wenn sie ein negatives Ergebnis eines vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen PCR-Tests, Schnelltests oder Selbsttests nachweisen können. Auch der PCR-Test darf also zukünftig nur 24 Stunden alt sein. Terminshopping mit negativem Test ist zukünftig nur noch bis zu einem Inzidenzwert von 150 zulässig. Der Bereich der zulässigen körpernahen Dienstleistungen wird verschärft. Demnach ist zukünftig nur noch die Dienstleistung der Friseure und der Fußpflege zulässig. Hand-, Nagel- und Gesichtspflegebetriebe müssen nunmehr schließen. Ab einem Inzidenzwert von 100 muss auch das Personal FFP2-Masken tragen, zudem ist für die Kunden ein negatives Testergebnis notwendig (PCR-Test, Schnelltest oder Selbsttest).

Im Bereich Gastronomie gilt ab einem Inzidenzwert von 100 zukünftig, dass die Abgabe von mitnahmefähigen Speisen und Getränken zwischen 22 Uhr und 5 Uhr untersagt ist. Aus- und Weiterbildung: Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, der Erwachsenenbildung, außerschulische Bildungsangebote sowie Instrumental- und Gesangsunterricht sind in Präsenzform weiterhin untersagt. Für Prüfungsvorbereitungen und Abschlussklassen gibt es unter bestimmten Voraussetzungen auch Ausnahmeregelungen.

Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, der Erwachsenenbildung, außerschulische Bildungsangebote sowie Instrumental- und Gesangsunterricht sind in Präsenzform weiterhin untersagt. Für Prüfungsvorbereitungen und Abschlussklassen gibt es unter bestimmten Voraussetzungen auch Ausnahmeregelungen. Nächtliche Ausgangssperre: Die nächtliche Ausgangssperre ab einem Inzidenzwert von 100 bleibt bestehen. Für Bayern nicht übernommen wurde das sog. „Hamburger Modell“, wonach zwischen 22 und 24 Uhr die im Freien stattfindende, allein ausgeübte körperliche Bewegung eine Ausnahme von der nächtlichen Ausgangssperre darstellt. Insoweit bleibt es bei der bereits bisher bestehenden strengeren Regelung.

Mittwoch, 21. April, 19.30 Uhr: 16 Fälle am Mittwoch sind nach den hohen Zahlen der Vortrage vergleichsweise wenig. Die Inzidenz, heute unverändert bei 152,9, dürfte sinken, aber nicht unter 100. Erneut gab es Fälle in Kindereinrichtungen in Krailling (Montessori), St. Josef Gauting und im Gilchinger Hort. Die Zahl der Geimpften liegt mit Stand Mittwoch knapp über 30 000.Freitag, 23. April, 9.02 Uhr: Das tägliche Auf und Ab bei den Neuinfektionen geht weiter. Waren es am Mittwoch weniger als in der Vorwoche, waren es am Donnerstag ein paar mehr – 23 nach 19 vor einer und 24 vor zwei Wochen. Die Inzidenz bleibt weitgehend stabil, aber deutlich über 100.

Die neuen Fälle stammen aus zehn der 14 Gemeinden im Landkreis, mehr als die Hälfte der Gesamtzahl kommt aus Gauting (5), Gilching (5) und Starnberg (3). Es gibt auch wieder neue Fälle aus Schulen und Kindereinrichtungen, die derzeit mehr als ein Viertel der Neuinfektionen ausmachen. Ein weiterer Schüler der Gautinger Realschule wurde positiv getestet, insgesamt sind dort fünf Personen in Quarantäne. Im Gilchinger Hort (Villa Holzwurm) kam nach einem Mitarbeiter auch ein Kind dazu, dort sind 13 Personen in Quarantäne.



Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag offiziell bei 141,2 und damit auf dem erwarteten Niveau. Dort wird sie auch bleiben, denn die Prognose inklusive der aktuellen Fälle ergibt maximal 145. Das sind aber immer nur Momentaufnahmen. Fast 460 Menschen gelten derzeit als mehr oder minder stark von Covid-19 betroffen, die Zahl der Genesenen steigt in der Schätzung des RKI weniger stark als die Zahl der Neuinfektionen. Das liegt an der Methodik, nach der ein Infizierter nach zwei bis vier Wochen als genesen eingestuft wird.

Die Zahl der Geimpften ist weiter gestiegen auf nun 31 715 im Landkreis. Diese Zahl bezieht sich auf die Impfzentren und die Hausarztpraxen. Das BRK als Betreiber der Impfzentren hat die Statistik etwas geändert, um der hohen Zahl an Impfungen in Praxen – es ist knapp ein Drittel der Gesamtzahl mit stark steigender Tendenz – Rechnung zu tragen. Tagesaktuelle Zahlen gibt es deswegen nicht mehr, denn die Daten aus den Praxen kommen mit einem Tag Verspätung in die Statistik.

Dienstag, 20. April, 18.30 Uhr: Mit 42 Neuinfektionen erreichte die dritte Corona-Welle am Dienstag einen neuen Höhepunkt im Landkreis Starnberg. So viele Fälle gab es heuer an einem Dienstag noch nie. Die meisten meldete Starnberg mit 15, nur Krailling war fall-frei. Erneut gab es Fälle in Kindereinrichtungen (Hirschanger, Starnberg) und Schulen (Realschule Herrsching). Die Sieben-Tage-Inzidenz lag offiziell bei 152,9, mit den neuen Fälle dürfte sie bis auf 168 steigen.

Sonntag, 18. April, 20.33 Uhr: Das Landratsamt hat am Samstagvormittag die Corona-Notbremse gezogen. Es war der dritte Tag in Folge mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100. Am Sonntag stieg die Inzidenz sogar auf 126,6 – den höchsten Wert seit 1. April. Insgesamt wurden am Wochenende im Landkreis 77 Menschen positiv getestet (35 am Samstag, 42 am Sonntag). Vom heutigen Montag an gelten deswegen wieder eine nächtliche Ausgangssperre und weitere Kontaktbeschränkungen (siehe weiter unten). Die 35 positiven Fälle am Samstag waren der höchste Samstagswert seit 26. Dezember, die 42 Fälle am Sonntag der höchste Sonntagswert seit 13. Dezember. Unter den Fällen waren insgesamt 20 Schüler, wie Landratsamtssprecherin Barbara Beck dem Starnberger Merkur sagte. Aufgrund funktionierender Hygiene- und Abstandsregeln gebe es jedoch keine Kontaktpersonen in der Schule.

Dienstag, 20. April, 9.14 Uhr: Das Gute vorweg: Abstands- und Hygieneregeln scheinen an den Schulen im Landkreis zu funktionieren. So meldete das Landratsamt am Montag zwar insgesamt zwölf neue Corona-Fälle aus den vergangenen Tagen aus den Schulen – außer den positiv getesteten Schülern müssen aber keine weiteren Kontaktpersonen in Quarantäne. Jeweils einen positiven Fall hat es an der Arnoldus-Grundschule Gilching, der Grundschule Pöcking, am Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting, an der Realschule Gauting, an der Fachoberschule Starnberg und an der Grundschule Krailling gegeben, jeweils zwei Fälle an der Grundschule am Pilsensee in Seefeld, der Josef-Dosch-Grundschule in Gauting und dem Gymnasium Starnberg. Auch in Kindergärten gab es positive Fälle. Nachdem jeweils ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet wurde, sind im Kindergarten Perchting nun 29 Kontaktpersonen in Quarantäne, im Kindergarten der Waldkirche Krailling-Planegg 33 und im Kindergarten Pentenried 22.

Neuinfektionen vermeldete das Landratsamt am Montag 15 – fünf mehr als am Montag vor einer Woche. Durch die hohe Anzahl von Infektionen auch am Wochenende ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis nach den offiziellen Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern auf 151,50 gestiegen. Ihre erste Impfung im Landkreis haben mittlerweile 27 772 Menschen erhalten. Zwei Kindergärten kommen nicht so glimpflich davon: Nach jeweils einem Positivfall befinden sich 23 Kinder und vier Mitarbeiter der Gruppen „Füchse“ und „Luchse“ des Kindergartens Henry und Henriette in Gauting in Quarantäne, im Kindergarten Denk mit in Inning müssen die „Waldzwerge“ komplett und die „Tannenzwerge“ zum Teil zu Hause bleiben.

Sonntag, 18. Apri, 7.45 Uhr: Die Zahlen vom Samstag liegen nun vor. 35 Neuinfektionen sind es, sie stammen aus fast allen Orten (außer Inning und Wörthsee), die höchste Zahl meldete Herrsching (6). Auf Basis der Landratsamtszahlen dürfte die Inzidenz bis 128 ansteigen. In der RKI-Liste für Sonntag sind es 126,6. Die Zahlen der Gemeinden finden Sie unten in der Tabelle.

Samstag, 17. April, 17.15 Uhr: Es ist passiert - der Landkreis lag am Samstag den dritten Tag in Folge über einer Inzidenz von 100. Laut RKI waren es am Samstag 105,4. Das Landratsamt Starnberg hat am Vormittag reagiert und die Verschärfungen bekanntgegeben, die ab Montag, 19. April, gelten werden. Am Samstag kamen 35 Fälle dazu, Details sind aber noch nicht bekannt. Die Mitteilung im Wortlaut:

Kontaktbeschränkungen: Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken ist nur gestattet mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich einer weiteren Person. Die zu den Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht.

Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken ist nur gestattet mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich einer weiteren Person. Die zu den Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht. Sport: Es ist nur kontaktfreier Sport unter Beachtung der Kontaktbeschränkung erlaubt. Die Ausübung von Mannschaftssport ist untersagt. Der Betrieb und die Nutzung von Sportplätzen, Fitnessstudios, Tanzschulen und anderen Sportstätten ist nur unter freiem Himmel und nur für die oben genannten Zwecke zulässig. Der Wettkampf- und Trainingsbetrieb der Berufssportler sowie der Leistungssportler der Bundes- und Landeskader ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.

Es ist nur kontaktfreier Sport unter Beachtung der Kontaktbeschränkung erlaubt. Die Ausübung von Mannschaftssport ist untersagt. Der Betrieb und die Nutzung von Sportplätzen, Fitnessstudios, Tanzschulen und anderen Sportstätten ist nur unter freiem Himmel und nur für die oben genannten Zwecke zulässig. Der Wettkampf- und Trainingsbetrieb der Berufssportler sowie der Leistungssportler der Bundes- und Landeskader ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.

Neben Click & Meet ist natürlich ist auch die Abholung vorbestellter Waren (click & collect bzw. call & collect) zulässig.

Ausgenommen von der Schließung sind der Lebensmittelhandel inklusive Direktvermarktung, Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Versicherungsbüros, Pfandleihhäuser, Filialen des Brief- und Versandhandels, Reinigungen und Waschsalons, der Verkauf von Presseartikeln, Tierbedarf und Futtermittel sowie der Großhandel. Der Verkauf von Waren, die über das übliche Sortiment des jeweiligen Geschäfts hinausgehen, ist untersagt.

Die Öffnung von Geschäften mit Kundenverkehr für Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe ist zwar grundsätzlich untersagt, Click & Meet (vorherige Terminbuchung) mit negativem Coronatest aber möglich. Bei Click & Meet müssen die Kunden vor dem Besuch einen Termin für einen festen Zeitraum buchen. Der Betreiber hat dabei nicht nur die geltenden Hygieneregeln einzuhalten, sondern muss auch sicherstellen, dass der Kunde ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen kann. Dies kann ein maximal 48 Stunden alter PCR-Test oder ein maximal 24 Stunden alter POC-Antigentest sein. Auch ein Selbsttest, der im Beisein (unter Aufsicht) des Betreibers durchgeführt wird ist möglich. Ein solcher Selbsttest berechtigt bislang aber nur für den Besuch dieses einen Ladens. Es wird zwar an Lösungen für Selbsttests mit digitalem Nachweis gearbeitet, sie sind aber noch nicht erhältlich. Ob die Selbsttests von den Läden bereitgestellt werden oder von den Kunden mitgebracht werden müssen, entscheiden die Ladenbesitzer.

Neben Click & Meet ist natürlich ist auch die Abholung vorbestellter Waren (click & collect bzw. call & collect) zulässig.

Ausgenommen von der Schließung sind der Lebensmittelhandel inklusive Direktvermarktung, Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Versicherungsbüros, Pfandleihhäuser, Filialen des Brief- und Versandhandels, Reinigungen und Waschsalons, der Verkauf von Presseartikeln, Tierbedarf und Futtermittel sowie der Großhandel. Der Verkauf von Waren, die über das übliche Sortiment des jeweiligen Geschäfts hinausgehen, ist untersagt.

Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, der Erwachsenenbildung, außerschulische Bildungsangebote sowie Instrumental- und Gesangsunterricht sind in Präsenzform untersagt. Weiterhin möglich sind dagegen Erste-Hilfe-Kurse und die Ausbildung von ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerks. Die gültigen Hygienemaßnahmen sind selbstverständlich einzuhalten.

Die Öffnung von Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten, Theater, Opern, Konzerthäuser, Bühnen, Kinos und ähnlichen Einrichtungen, sowie zoologische und botanische Gärten ist untersagt.

Der Aufenthalt außerhalb einer Wohnung (inklusive Garten) ist von 22 Uhr bis 5 Uhr untersagt, es sei denn dies ist begründet. Als triftige Gründe gelten beispielsweise die berufliche Tätigkeit oder medizinische Notfälle.

Eine Übersicht, wo im Landkreis PCR- und POC-Antigenschnelltests durchgeführt werden, ist auf der Homepage des Landratsamtes unter www.lk-starnberg.de/coronavirus zu finden.

Freitag, 16. April, 17.15 Uhr: Ein Fall mehr als vor einer Woche steht in der Statistik des Landratsamtes für Freitag, nämlich 25. Die Inzidenz wird deswegen stabil bleiben und kaum unter 100 fallen. Damit ist ab Montag von der Notbremse auszugehen, von Einkaufen auf Termin mit vorherigem Schnelltest, Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr und dergleichen mehr. Das wird das Landratsamt am Wochenende dann im Detail bekanntgeben. Am Donnerstag lag der Kreis bei der Inzidenz bei 114,1, am Freitag bei 111,2.

Bereits sicher sind die Regelungen für Schulen und Kindereinrichtungen ab Montag. Kitas bleiben bis auf eine Notbetreuung geschlossen, in Schulen gilt in der Regel Distanzunterricht, in Abschlussklassen Wechselunterricht.

Donnerstag, 15. April, 16.30 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen lag am Donnerstag mit 19 deutlich unter der von Mittwoch und auch deutlich unter der von voriger Woche (24). Das wird unterm Strich die Inzidenz etwas senken, aber nicht unter 100. Der Donnerstag ist Tag 1 über 100, am Freitag und Samstag müssten es auch über 100 sein, damit ab Montag Verschärfungen in Kraft treten müssen. Das ist wahrscheinlich, aber nicht sicher. Die Inzidenz laut RKI von 114,1 bildet wegen des Meldeweges - der Übertragung der Fälle von Starnberg ans RKI - nicht die Lage ab, wie sie das Landratsamt veröffentlicht. Die Zahlen bei RKI sind immer etwas niedriger als die des Landratsamts.

Donnerstag, 15. April, 8.45 Uhr: Erstmals nach elf Tagen liegt die Inzidenz für den Landkreis Starnberg laut RKI wieder über 100 - nämlich bei 114,1. Ein Tag über 100 bleibt noch ohne Auswirkungen, es müssen drei Tage in Folge sein, damit die Notbremse greift. Beim RKI sind 57 neue Fälle vermerkt, die sich auf drei Tage verteilen. Das erhöht nachträglich die Inzidenz, was bei der Notbremse aber unberücksichtigt bleibt.

Mittwoch, 14. April, 18.45 Uhr: Mit 52 Neuinfektionen an einem Tag hat der Landkreis am Mittwoch bisherige Höchstwerte an einem Tag erreicht. Konkrete Hotspots sind aber nicht bekannt. Durch die hohe Fallzahl wird die Inzidenz kräftig steigen, die auch am Mittwoch noch unter 100 laut RKI lag. Sie könnte bis zu 120 ansteigen. Liegt sie drei Tage in Folge über 100, muss der Kreis die Notbremse ziehen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nun deutlich gestiegen. Frühestens ab Montag würden dann Verschärfungen wie die nächtliche Ausgangssperre gelten. Ob es soweit kommt, entscheidet sich am Donnerstag und Freitag.

Montag, 12. April, 18 Uhr: Zehn neue Corona-Fälle am Montag werden die Inzidenz nicht in die Nähe der Grenze von 100 für Verschärfungen bringen. Vielmehr dürfte sie bei knapp unter 90 bleiben. Das bedeutet: Im schlechtesten Fall kommt es im Landkreis ab dem Wochenende zu Verschärfungen wie einer nächtlichen Ausgangssperre. Mit Ebersberg war Starnberg am Montag der einzige Kreis unter 100 in Oberbayern. Die Inzidenz lag bei bei 84,10.

Sonntag, 11. April, 18.50 Uhr: Lediglich sieben Neuinfektionen stehen für Sonntag in der Statistik des Starnberger Landratsamtes, weniger als in den Vorwochen. Am Wochenende wird aber in der Regel weniger getestet. Wegen der Fälle aus den vorigen Tagen stieg die Inzidenz auf 82,7, mit den neuen Fällen dürfte sie bei 84 bis 86 liegen und damit weiter deutlich unter 100.