Corona-Zweitimpfungen stauen sich an: Ärger über Spahn-Äußerung zu Astrazeneca - Ärzte in Bedrängnis

„Einfach Statements raushauen, und wir zahlen dafür“

Im Landkreis Starnberg stehen so viele Zweitimpfungen an, dass die Erstimpfungen zurückgefahren werden. Jens Spahns Ankündigung, die zweite Astrazeneca-Dosis schon nach vier Wochen spritzen zu können, bringt Ärzte in Bedrängnis.

Landkreis – Mehr als 52 000 Menschen haben im Landkreis mindestens eine Spritze gegen das Coronavirus erhalten. Die Quote der Erstgeimpften steuert auf 40 Prozent der Landkreis-Bewohner zu. Dabei muss man berücksichtigen, dass im Landkreis auch medizinisches Personal geimpft wurde, das woanders wohnt – aber eben auch, dass Kinder und Jugendliche, für die es noch kein Impfangebot gibt, ebenfalls zu den Bewohnern zählen.

Corona-Impfung im Landkreis Starnberg: „Hat sich ein Berg an Zweitimpfungen angestaut“

So rasant wird es in den nächsten zwei bis drei Wochen nicht weitergehen – zumindest nicht mit den Erstimpfungen in den Impfzentren. Dafür bekommen verhältnismäßig viele Menschen den vollen Schutz vor Covid-19. „Es hat sich ein Berg an Zweitimpfungen angestaut, weil sich die Intervalle immer wieder geändert haben“, sagt Roland Schwankhart, Leiter des Landkreis-Impfzentrums. Es sei durchaus eine logistische Herausforderung.

„Wir werden genug Impfstoff haben, aber wir müssen gut planen“, erklärt Schwankhart. Das zweite Biontech-Vakzin sollte zunächst nach drei Wochen verabreicht werden, mittlerweile empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) sechs Wochen. Bei Astrazeneca war die Rede lange von neun bis zwölf Wochen.

Astrazeneca: Spahn stellt zweite Impfung nach vier Wochen in Aussicht - Menschen wollen sich für Sommerurlaub „freiimpfen“

Nun hat Gesundheitsminister Jens Spahn die zweite Spritze schon ab vier Wochen Abstand in Aussicht gestellt. Die Änderungen der Intervalle führen ab dieser Woche zu einem Ballungseffekt, der auch die impfenden Ärzte erreichen wird – allerdings erst in ein paar Wochen, weil sie ja später mit den Erstimpfungen begonnen haben.

Der Impfstoff von Astrazeneca landet vorwiegend in den Praxen, für ihn gilt auch keine Priorisierung mehr. Die Impfzentren halten lediglich die Dosen für die zweite Spritze zurück, sagt Schwankhart. Am Wochenende habe man einige dieser Termine verschoben, die Betroffenen seien persönlich angerufen worden. Die, die ihre Impfung nach neun Wochen bekommen sollten, kriegen sie jetzt nach zwölf Wochen. Mit diesem Intervall entfaltet das Astrazeneca-Vakzin seine höchste Wirksamkeit. So empfiehlt es auch die Stiko.

Spahns Vier-Wochen-Ankündigung weckt offenbar bei vielen Menschen die Hoffnung, sich für den Sommerurlaub „freizuimpfen“. Auch die Rechte, die Geimpfte nun zurückbekommen haben, sind ein Anreiz. „Alle wollen ihre zweite Impfung jetzt früher“, berichtet der Gilchinger Internist Dr. Markus von Rebay dem Starnberger Merkur.

Am Freitag sei das Telefon nicht mehr stillgestanden. Seine Mitarbeiter seien an der Belastungsgrenze, manche spielten mit dem Gedanken, zu kündigen. Er kenne Kollegen, die das Impfen wegen der hohen Arbeitsbelastung und des geringen Verdiensts daran einstellen wollen. Richtung Jens Spahn sagt von Rebay: „Einfach Statements raushauen, und wir zahlen dafür. So geht’s nicht.“

Corona-Impfung: Landrat ärgert sich über Spahn-Vorstoß - „Da müssen sich die hohen Politiker zusammenreißen“

Auch Landrat Stefan Frey ärgert sich über den Vorstoß des Gesundheitsministers. „Ich verstehe solche Ankündigungen nicht, da müssen sich die hohen Politiker zusammenreißen“, sagt der CSU-Politiker über seinen Kollegen aus der Union. Und er betont: „Wir halten an den von der Stiko empfohlenen zwölf Wochen fest.“ Man könne Termine nicht beliebig verschieben, nur weil jemand früher in den Urlaub oder Freiheiten genießen wolle. Er verstehe die Kritik der Ärzte.

Mediziner wie von Rebay berichten, dass Leute, die ihre erste Impfung im Impfzentrum bekommen haben, die zweite nun bei ihm wollen. Der Impfzentrumsleiter Schwankhart sagt: „Es gibt auch die, die bei uns aufschlagen, obwohl sie beim Hausarzt die erste Impfung erhalten haben.“ Es gelte aber: Wo man sich die erste Dosis geholt hat, kriegt man auch die zweite.

Die Ärzte haben einen großen Anteil am schnellen Impftempo im Landkreis. Das zeigt ein Blick in die Statistik. Innerhalb von einem Monat haben sie die Impfzentren, die nun wöchentlich auf insgesamt 3500 Dosen gedeckelt sind, bei den Erstimpfungen fast eingeholt.

Corona-Impfung im Landkreis Starnberg: Landrat betont - „Es ist genug für alle da“

Lange sah sich der Landkreis bei der Impfkampagne im Nachteil. Viele Kliniken, Altenheime und auch Hausarztpraxen mussten durchgeimpft werden, ehe die anderen Bürger drankamen. Doch mittlerweile hat der Landkreis mit der höchsten Praxisdichte in ganz Deutschland einen Vorteil.

„Das wirft den einen oder anderen neidischen Blick nach Starnberg“, gibt Frey zu. Der Landrat, der zuvor laut auf das einzige Verteilungskriterium Einwohnerzahl schimpfte, hält sich nun logischerweise zurück. Aber er betont: „Unseren Ärzten jetzt den Impfstoff zu kürzen, wäre völliger Unsinn. Es ist genug da für alle. Die Kurve geht nur nach oben.“

