Corona-Impfzentrum in Starnberg plötzlich ohne Betreiber: Gautinger wird von Vergangenheit eingeholt

So eine Geschichte kann man kaum erfinden: Er war für etwa 24 Stunden Betreiber des Corona-Impfzentrums in Starnberg. Nun zieht sich Florian Fikuart zurück. Seine Vergangenheit hat ihn eingeholt.

Der Landkreis Starnberg muss sich einen neuen Betreiber für das Corona-Impfzentrum suchen.

Nur anderthalb Tage nach der Vergabe an ein Gautinger Unternehmen zog dieses am Samstag (12. Dezember) sein Angebot wieder zurück.

Landkreis – „AINexpert zieht Angebot zurück.“ Mit diesen Worten war eine dürre Pressemitteilung überschrieben, die das Landratsamt am Samstag um 17 Uhr verschickte. Das Gautinger Unternehmen hatte erst am Donnerstagabend den Zuschlag für den Betrieb des Corona-Impfzentrums im Landkreis bekommen. In der Mitteilung nun wurden „wirtschaftliche und organisatorische Gründe“ angegeben, die zu der Entscheidung geführt hätten. Das jedoch ist nur die halbe Wahrheit.

Corona-Impfzentrum Starnberg: Fast-Betreiber hat kriminelle Vergangenheit

Denn AINexpert-Geschäftsführer Florian Fikuart ist im März vergangenen Jahres vom Amtsgericht Starnberg wegen Urkundenfälschung rechtskräftig zu 22 Monaten Haft auf Bewährung und 2200 Euro Geldauflage verurteilt worden. Der Grund ist pikant: Der heute 31-Jährige ist zwar gelernter Rettungsassistent, hatte sich aber zwischen Mai 2013 und April 2016 mit gefälschten Zeugnissen drei Festanstellungen als Krankenpfleger erschwindelt.

Corona-Impfzentrum-Betreiber: „Das war natürlich ein Riesen-Fehler“

„Das war natürlich ein Riesen-Fehler“, sagt Fikuart am Sonntag im Gespräch mit dem Starnberger Merkur und erzählt seine Geschichte. Er habe in Augsburg als Rettungsassistent gearbeitet, bis ihm ein Vorgesetzter Unterschlagung vorgeworfen habe. Das Verfahren sei zwar eingestellt, der Arbeitsvertrag dennoch aufgehoben worden. Danach habe er in seinem Beruf rund um Augsburg kein Bein mehr auf den Boden bekommen. Als die Abfindung aufgebraucht gewesen sei, sei er auf die Idee gekommen, sich bei der Schindlbeck-Klinik in Herrsching als Krankenpfleger zu bewerben – mit gefälschten Urkunden.

Durch Bewerbung auf Corona-Impfzentrum steht plötzlich Vergangenheit des Gautingers im Fokus

„Mir ist vollkommen klar, dass ich damit einen Riesen-Bock geschossen habe“, sagt er. „Ich würde das sehr gerne revidieren, wenn ich könnte.“ Er sagt aber auch: „Ich bin fachlich immer respektiert worden.“ In Herrsching sei er nach kurzer Zeit bereits stellvertretender Leiter einer Intensivstation geworden. Nachdem er bei Schindlbeck aufgeflogen war, heuerte Fikuart mit derselben Masche in Großhadern und in Bad Tölz an. „Ich habe den Kopf in den Sand gesteckt anstatt die Notbremse zu ziehen“, sagt er. So war es nur eine Frage der Zeit, bis „das Lügen-Kartenhaus“, wie er es nennt, endgültig zusammenbrach.

Es folgten eine Psychotherapie, der Prozess, das Urteil und ein Neuanfang. Zunächst als Ausbilder für Rettungsassistenten, dann, in diesem Juli, die Selbstständigkeit. Fikuart gründete in Gauting die Firma AINexpert – wobei AIN für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin steht. Das Unternehmen mit fünf hauptamtlichen Mitarbeitern und einem Pool von 25 Fachkräften betreut Kunden aus den Bereichen Klinik und Rettungsdienst in Personal- und Managementfragen. Die Kunden stammten aus Bayern und Baden-Württemberg, sagt er. „Das Geschäft läuft sehr gut.“

Corona-Impfzentrum in Starnberg: „Bin immer noch von Konzept überzeugt“

Vor kurzem wagte er den ganz großen Sprung. Fikuart bewarb sich mit seiner Firma für den Betrieb des Impfzentrums – „nach einer eingehenden Beratung, auch mit meiner Frau, und nach einer Rechtsberatung“. Er erstellte ein Konzept, „von dem ich noch immer überzeugt bin“, und reichte die Unterlagen in Starnberg ein – „nach bestem Wissen und Gewissen“, wie er sagt. Die Vorstrafe gab er jedoch nicht an, die Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses sei nicht gefordert gewesen. „Zu meiner großen Überraschung und zu meiner großen Freude haben wir am Donnerstagabend den Zuschlag bekommen.“ Wie berichtet, hatte sich AINexpert in einer öffentlichen Ausschreibung gegen vier Mitbewerber durchsetzen können.

Nachdem der Landkreis das Ergebnis am Freitag öffentlich gemacht hatte, überschlugen sich die Ereignisse. Das Landratsamt erhielt Informationen über Fikuarts Vorstrafe. Am Abend wurde ein Gesprächstermin für Samstagvormittag bei Landrat Stefan Frey ausgemacht. Ein Gespräch, das beide Seiten als „gut“ bezeichnen. Dabei einigten sie sich darauf, nicht ins Geschäft zu kommen.

Für Frey ist das Impfzentrum ein besonders sensibles Thema, an dem großes öffentliches Interesse besteht. Fikuart habe zwar ein „vernünftiges und schlüssiges Konzept“ vorgelegt, sagt Frey. Das könne aber durch die Vorgeschichte überlagert werden. Zudem begründe „der Betrieb eines Impfzentrums ein besonderes Vertrauensverhältnis“. Zudem habe das Unternehmen „eine Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen“ vorgelegt. Das Ausschreibungsverfahren an sich sei im Übrigen nach den gängigen Vorgaben, auch des Freistaats, unter Beteiligung von Juristen abgelaufen.

Rückzug von Betreiber in Starnberg: „Habe medialen Faktor unterschätzt“

Fikuart selbst kann Freys Entscheidung verstehen. „Ich habe den medialen Faktor unterschätzt“, sagt er. Und er wolle das Thema Corona-Impfung nicht behindern. „Wir haben das Vergabeverfahren ordentlich gewonnen. Aber es macht keinen Sinn, daraus einen Rechtsstreit zu machen.“

+ „Habe den medialen Faktor unterschätzt“: Florian Fikuart zieht sich als Betreiber für das Corona-Impfzentrum in Starnberg zurück. © Andrea Jaksch

Was bleibt, ist Enttäuschung beim Landrat. Und Ernüchterung bei Florian Fikuart. Ob ihm das Risiko nicht bewusst war, dass die Geschichte wieder hochkommt? „Ja, aber das habe ich unterschätzt.“ Er hofft nun, dass ihm wenigstens seine Bestandskunden treu bleiben. „Irgendwann muss man doch auch mal wieder Fuß fassen dürfen, wenn man einen Fehler gemacht hat.“ Er habe seinen Fehler eingestanden, sein Verhalten aufgearbeitet und seine Strafe akzeptiert.