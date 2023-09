Corona-Lage im Kreis Starnberg: „Es besteht ein guter Impfschutz“

Von: Tobias Gmach, Peter Schiebel

Dr. Bernhard Junge-Hülsing koordinierte die Ärzte im Kreis während der Pandemie. © Marquart

Er war der ärztliche Koordinator in der Corona-Pandemie. Im Interview spricht Dr. Bernhard Junge-Hülsing nun über die bevorstehende Corona- und Grippe-Saison. Er befürchtet eine baldige Infektionswelle, vertraut aber auf den hohen Impfschutz.

Starnberg – Der Herbst steht vor der Tür, und das Coronavirus macht sich in neuen Varianten wieder bemerkbar. Wohl ab 18. September soll deshalb ein neuer Impfstoff von Biontech/Pfizer in Praxen und Apotheken erhältlich sein. Die Corona-Zahlen sind derzeit aber sehr überschaubar. In ganz Bayern wurden vergangene Woche weniger als 700 Fälle gemeldet. Im Landkreis Starnberg waren es vier und diese Woche bisher zwei Fälle. Zum Vergleich: 2022 registrierten die Behörden um diese Zeit noch etwa 200 Fälle in der Woche. Allerdings stellt sich die Frage: Wer lässt sich noch testen und meldet seine Infektion?

Wichtige Fragen zur aktuellen Situation und zur bevorstehenden Corona- und Influenza-Saison beantwortete dem Starnberger Merkur Dr. Bernhard Junge-Hülsing. Er war in der Pandemie Versorgungsarzt für den gesamten Landkreis, ist HNO-Arzt in Starnberg und Landesvorsitzender des Berufsverbandes der HNO-Ärzte.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt nur noch Gruppen Auffrischungsimpfungen – Menschen ab 60 oder mit gewissen Vorerkrankungen, Pflegepersonal und Angehörigen von Risikopatienten. Gehen Sie auch so vor?

Grundsätzlich sehe ich, dass ein guter Impfschutz besteht. Für Patienten, die zwei- bis viermal geimpft wurden und eine oder zwei Infektionen hatten, sehe ich keine Notwendigkeit, sich impfen zu lassen. Bei Vorerkrankungen und schlechter Abwehrlage sowie einem Alter über 70 rate ich eher zur Impfung, gesunden 60-Jährigen aber nicht.

Denken Sie, dass viele Ärzte im Landkreis sich mit dem neuen Impfstoff eindecken? Werden Sie selbst ihn bereithalten?

Wir werden je nach Lage und Entwicklung der Corona-Infektionen und Schweregrad der Erkrankungen sicher Impfungen anbieten, wahrscheinlich zu festen Terminen. Die Impfung spontan ohne Voranmeldung wird es eher nicht geben können.

Der Deutsche Hausärzteverband befürchtet einen „organisatorischen Overkill“, weil es keine Einzeldosen gibt. Sehen Sie das auch kritisch?

Ja, man wird die Fläschchen kaum vollständig aufbrauchen können. Deshalb müssen die Kassen unbedingt auf Regresse im Bereich der Corona-Impfungen verzichten, weil sie eben nur schwer und aufwendig planbar sind und immer wieder Termine von den Patienten auch nicht wahrgenommen werden.

Wie schätzen Sie die Nachfrage nach Impfstoffen gegen Corona und gegen Influenza ein?

Ich denke nicht, dass wir von der Nachfrage überwältigt werden. Die Kolleginnen und Kollegen werden aber sicher kompetent beraten, die richtigen Patientinnen und Patienten impfen und Sorgen nehmen können.

Es gibt derzeit sehr wenige Corona-Fälle: Ist Ihnen zuletzt mal wieder einer untergekommen?

Ich selbst war vor gut vier Wochen zum zweiten Mal für eineinhalb Tage positiv und hatte auch einen PCR-Nachweis. Ich habe aber keine Krankheitssymptome gehabt und hätte nichts davon mitbekommen, wenn ich mich nicht weiterhin zweimal in der Woche testen würde. Ich weiß nicht, wer mich angesteckt hat, und ich habe meines Wissens in meinem Umfeld, das ich getestet habe, auch niemanden angesteckt. Bei unseren Patienten diagnostizieren wir ein bis zwei Infektionen in der Woche, Tendenz leicht steigend. Es wird wohl während der Wiesn eine Infektwelle mit Corona geben, und dann ist hoffentlich wie im letzten Winter wieder Ruhe.

Mit Blick auf Herbst und Winter: Wie schätzen Sie die Gefahr einer Grippewelle im Vergleich zu neuen Corona-Varianten ein?

Das Grippevirus ist kleiner und verändert sich stärker, daher ist hier die Empfehlung zur Impfung für Menschen über 60 Jahre und in Kontaktbereichen eindeutig. Die neuen Corona-Varianten lassen sich mit den vorhandenen Tests, auch Schnelltests, gut herausfiltern. Die Bedrohung durch beides scheint mir nicht höher als in den Vor-Corona-Wintern.

Wie viele Influenza-Impfungen haben Sie in den vergangenen Jahren vorgenommen? Und wie hat sich diese Zahl entwickelt?

Die Grippeimpfungen sind gut verfügbar und vorrätig, und wir haben so wie die hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen frühzeitig den aktuellen Impfstoff bestellt. Die Impfzahlen in diesem Bereich nehmen eher zu. Insbesondere Patienten, die nach einer Corona-Infektion Atembeschwerden oder andere Lungenprobleme haben, sollten sich auf jeden Fall gegen Grippe impfen lassen.