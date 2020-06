SARS-CoV-2: Ein neuer Fall am Dienstag

Die Lage in der Corona-Krise hat sich innerhalb der vergangenen Woche wieder etwas verschärft. Am Dienstag kam ein Fall dazu.

Starnberg - Die Gesamtzahl der Corona-Fälle seit Jahresbeginn im Landkreis Starnberg ist nach neuen Fällen in den vergangenen Tagen am Pfingstmontag am Dienstag um einen Fall gestiegen. Es bleibt daher bei 554 Fällen.

Der neue Fall stammt laut Gemeindeliste aus Krailling. Ergebnisse der Reihentests an Pfingsten im Umfeld einer Flüchtlingsunterkunft in Seefeld lagen am Dienstag noch nicht vor.

Deutlich gestiegen ist deswegen die Zahl der Kontaktpersonen, die in häuslicher Quarantäne bleiben müssen. Am Montag wurde deren Zahl mit 301 angegeben.

Die Daten vom Dienstag

Die Zahlen für den Landkreis und die Gemeinden vom 2. Juni 2020:

Andechs 13 Berg 30 Feldafing 8 Gauting 126 Gilching 44 Herrsching 35 Inning 16 Krailling 46 +1 Pöcking 20 Seefeld 26 Starnberg 105 Tutzing 31 Weßling 26 Wörthsee 15 Summe Landkreis Starnberg 541 +1 Anderer Landkreis 13 wegen Umzug, veralteter Adresse, etc. Gesamtsumme 554 +1 Genesen oder fast genesen (unterliegen nicht mehr der Quarantäne) 498 Leichte Abweichung möglich

Nach den aktuellen Zahlen des Landratsamtes müssen 15 Menschen in Kliniken im Landkreis behandelt werden, zehn müssen beatmet werden. Woher die Patienten stammen, ist nicht bekannt. Die Zahlen schwanken stark. 13 Menschen sind bisher an oder mit dem Virus gestorben.

Der Sieben-Tage-Wert je 100 000 Einwohner, der für neue oder verschärfte Einschränkungen ausschlaggebend ist, liegt derzeit auf Basis der Zahlen bei 7,35 und ist damit etwas zurückgegangen. Die Grenze beträgt 35. Wegen des Meldeverzuges bzw. der Registrierung in den Systemen sind die Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und des Robert-Koch-Institutes (RKI) zeitweise anders. Am Dienstag waren es bei den Landesbehörden 7,35, beim RKI gerundet 7,3.

