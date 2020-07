SARS-CoV-2: Ein neuer Fall am Montag

Nach dem Ausbruch in Hechendorf und Gilching hat sich die Lage beim Coronavirus wieder etwas beruhigt. Am Montag kam ein Fall dazu.

Starnberg - Die Gesamtzahl der Corona-Fälle seit Jahresbeginn im Landkreis Starnberg ist am Montag um einen gestiegen. Damit sind es im Landkreis 618 Fälle seit Jahresbeginn. Die Zahl der Fälle, die nicht mehr in Quarantäne sind, liegt bei 576. In häuslicher Isolation befanden sich nach den offiziellen Zahlen 64 Personen – das sind Infizierte und enge Kontaktpersonen und erheblich weniger als in den vergangenen Tagen.

Die Daten vom

Die Zahlen für den Landkreis und die Gemeinden vom 20. Juli 2020 laut Landratsamt (im Vergleich zum Vortag):

Andechs 14 Berg 30 Feldafing 8 Gauting 128 Gilching 49 Herrsching 43 Inning 17 Krailling 50 +1 Pöcking 22 Seefeld 55 Starnberg 108 Tutzing 31 Weßling 31 Wörthsee 17 Summe Landkreis Starnberg 602 +1 Anderer Landkreis 15 wegen Umzug, veralteter Adresse, etc. Gesamtsumme 618 +1 Personen, die nicht mehr der Quarantäne unterliegen 576 Leichte Abweichung möglich

Eine Änderung gibt es bei den Zahlen von Covid-19-Patienten, die stationär behandelt werden. Die Zahlen hatten sich in den vergangenen Wochen mal stark, zuletzt aber gar nicht mehr verändert. Inzwischen ist klar: Mit Ende des Katastrophenfalls wurden die Angaben nicht mehr automatisiert aktualisiert, sind mithin veraltet. Zahlen werden daher nicht mehr veröffentlicht. Eine Änderung gibt es bei den Zahlen von Covid-19-Patienten, die stationär behandelt werden. Die Zahlen hatten sich in den vergangenen Wochen mal stark, zuletzt aber gar nicht mehr verändert. Inzwischen ist klar: Mit Ende des Katastrophenfalls wurden die Angaben nicht mehr automatisiert aktualisiert, sind mithin veraltet. Zahlen werden daher nicht mehr veröffentlicht.

14 Menschen sind bisher an oder mit dem Virus gestorben. Allerdings macht das dabei einen Unterschied: Bei zwei infizierten Verstorbenen sei die Todesursache nicht Covid-19 gewesen.

Der Sieben-Tage-Wert je 100 000 Einwohner, der für neue oder verschärfte Einschränkungen ausschlaggebend ist, liegt derzeit auf Basis der neuen Zahlen bei 2,94. Die Grenze beträgt 35. Wegen des Meldeverzuges bzw. der Registrierung in den Systemen sind die Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und des Robert-Koch-Institutes (RKI) zeitweise anders. Derzeit sind es bei den Landesbehörden 2,2, beim RKI gerundet 0.

Aktuelle Zahlen aus Deutschland und der Welt finden Sie hier.

Rubriklistenbild: © dpa / Marijan Murat