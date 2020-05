SARS-CoV-2: Fünf neue Fälle am Sonntag

Die Lage in der Corona-Krise hat sich innerhalb der vergangenen Woche wieder etwas verschärft. Die Gesamtzahl der Fälle ist am Sonntag um fünf gestiegen.

Starnberg - Die Zahl der Corona-Fälle in diesem Jahr im Landkreis Starnberg ist am Sonntag um fünf neue Fälle gestiegen auf 553. Alle neuen Fälle stammen örtlich aus der Gemeinde Seefeld, Details sind noch nicht bekannt. Zuletzt hatte es in der Flüchtlingsunterkunft in Seefeld einen Fall gegeben, der weitere Tests nach sich zog. Die positiven Fälle könnten eine Folge dessen sein.

Die Daten vom Sonntag

Die Zahlen für den Landkreis und die Gemeinden vom 31. Mai 2020:

Andechs 13 Berg 30 Feldafing 8 Gauting 126 Gilching 44 Herrsching 35 Inning 16 Krailling 45 Pöcking 20 Seefeld 26 +5 Starnberg 105 Tutzing 31 Weßling 26 Wörthsee 15 Summe Landkreis Starnberg 540 +5 Anderer Landkreis 13 wegen Umzug, veralteter Adresse, etc. Gesamtsumme 548 +5 Genesen oder fast genesen (unterliegen nicht mehr der Quarantäne) 496 Leichte Abweichung möglich

Nach den aktuellen Zahlen des Landratsamtes müssen zwölf Menschen in Kliniken im Landkreis behandelt werden, sechs müssen beatmet werden. Woher die Patienten stammen, ist nicht bekannt. Die Zahlen schwanken stark. 13 Menschen sind bisher an oder mit dem Virus gestorben. Nach den aktuellen Zahlen des Landratsamtes müssen zwölf Menschen in Kliniken im Landkreis behandelt werden, sechs müssen beatmet werden. Woher die Patienten stammen, ist nicht bekannt. Die Zahlen schwanken stark. 13 Menschen sind bisher an oder mit dem Virus gestorben.

Der Sieben-Tage-Wert je 100 000 Einwohner, der für neue oder verschärfte Einschränkungen ausschlaggebend ist, liegt derzeit auf Basis der Zahlen bei 11,76. Die Grenze beträgt 35. Wegen des Meldeverzuges bzw. der Registrierung in den Systemen sind die Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und des Robert-Koch-Institutes (RKI) zeitweise anders. Am Sonntag waren es bei den Landesbehörden 11,2, beim RKI gerundet ebenfalls 7,3 - die neuen Fälle sind dort noch nicht erfasst.

