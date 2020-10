SARS-CoV-2: Gemeinschaftsunterkunft unter Quarantäne

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Starnberg steigt weiter an. Am Mittwoch vermeldete das Landratsamt vier neue Fälle. Einer davon führt dazu, dass die Gemeinschaftsunterkunft in Krailling nun unter Quarantäne steht.

Landkreis - Die Gemeinschaftsunterkunft in Krailling steht seit Mittwoch unter Quarantäne. Das teilte Landratsamtssprecherin Barbara Beck am frühen Abend mit. Grund dafür ist die Tatsache, dass ein dort lebender Schüler positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Er galt bereits als sogenannte Kontaktperson 1, weil er eine Schule in München besucht, in der es einen Corona-Fall gegeben hatte. Dort hat sich der Kraillinger auch angesteckt. Die gesamte sechsköpfige Familie wurde bereits in die Funkkaserne nach München verlegt, um einer möglichen Ansteckung weiterer Bewohner in Krailling vorzubeugen.

Der Fall hat dennoch Auswirkungen auf die rund 120 Menschen, die derzeit in der Gemeinschaftsunterkunft wohnen. Wie Beck erklärte, sollen sie am Donnerstag alle getestet werden. Das sei so mit der Regierung von Oberbayern abgesprochen. Darüber hinaus steht die Unterkunft mit sofortiger Wirkung und bis 14. Oktober unter Quarantäne.

Neben dem Fall aus Krailling meldete das Landratsamt am Mittwoch noch drei weitere neue Corona-Fälle im Landkreis Starnberg. Diese stammen aus Seefeld, Herrsching und Gilching. Der Seefelder hat sich ebenfalls in München angesteckt, der Herrschinger mit hoher Wahrscheinlichkeit im Landkreis und der Gilchinger sicher im Landkreis. Er war vorher eine sogenannte Kontaktperson 1, hatte also engen Kontakt zu einem bereits Infizierten. Damit ist die Gesamtzahl der Infizierten seit Jahresanfang auf 817 Menschen gestiegen. 762 Personen unterliegen nicht mehr der Quarantäne. Damit gibt es rechnerisch derzeit 37 so genannte aktive Fälle im Kreis. 151 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne Der Sieben-Tage-Wert liegt bei 13,97 Fällen je 100 000 Einwohner. Stand: Mittwoch, 14 Uhr.Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Starnberg ist am Dienstag um drei auf 813 seit Jahresanfang gestiegen. Dabei handelt es sich um zwei Fälle aus Starnberg und einen aus Gauting. Der Gautinger ist ein Reiserückkehrer aus Mallorca, ein Starnberger ein Reiserückkehrer aus den USA. Wo sich der zweite Starnberger angesteckt hat, konnte Landratsamtssprecherin Barbara Beck am Dienstag nicht genau sagen. Er liege in einer Klinik außerhalb des Landkreises und habe sich eventuell dort infiziert, erklärte sie.

759 Personen befinden sich nicht mehr in Quarantäne. Damit gibt es im Landkreis rechnerisch 36 so genannte aktive Fälle. 160 Personen sind in häuslicher Quarantäne, das sind positiv Getestete ebenso wie Kontaktpersonen. Stand: Dienstag, 14 Uhr.

Die Daten vom Mittwoch

Die Zahlen für den Landkreis und die Gemeinden vom 30. September 2020 laut Landratsamt (im Vergleich zum Vortag):

Andechs 15 Berg 37 Feldafing 13 Gauting 162 Gilching 79 +1 Herrsching 72 +1 Inning 25 Krailling 59 +1 Pöcking 26 Seefeld 68 +1 Starnberg 149 Tutzing 38 Weßling 37 Wörthsee 19 Summe Landkreis Starnberg 817 +4 Anderer Landkreis 18 wegen Umzug, veralteter Adresse, etc. Gesamtsumme 799 +4 Personen, die nicht mehr der Quarantäne unterliegen 762 Leichte Abweichung möglich

Eine Änderung gibt es seit geraumer Zeit bei den Zahlen von Covid-19-Patienten, die stationär behandelt werden. Die Zahlen hatten sich in den vergangenen Wochen mal stark, zuletzt aber gar nicht mehr verändert. Inzwischen ist klar: Mit Ende des Katastrophenfalls wurden die Angaben nicht mehr automatisiert aktualisiert, sind mithin veraltet. Zahlen werden daher nicht mehr veröffentlicht.

14 Menschen sind bisher an oder mit dem Virus gestorben. Allerdings macht das dabei einen Unterschied: Bei zwei infizierten Verstorbenen sei die Todesursache nicht Covid-19 gewesen.

Der Sieben-Tage-Wert je 100 000 Einwohner, der für neue oder verschärfte Einschränkungen ausschlaggebend ist, liegt derzeit auf Basis der neuen Zahlen bei 13,97. Die Vorwarngrenze beträgt 35.

Aktuelle Zahlen aus Deutschland und der Welt finden Sie hier.

Rubriklistenbild: © dpa / Marijan Murat