Sieben neue Fälle in einer Wohnanlage

Beziehungstat am Starnberger See? Münchner lenkt Auto gezielt in Fußgängergruppe - Kind (2) unter Verletzten

In Pöcking im Landkreis Starnberg hat sich am Dienstag (26. Mai) offenbar eine schreckliche Beziehungstat ereignet: Ein Autofahrer ist in eine Menschengruppe gefahren.