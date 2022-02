Corona-Lage: 368 Neuinfektionen am Mittwoch

Teilen

Im Fokus: die Omikron-Variante des Coronavirus. © IMAGO / Christian Ohde

Hier ein Überblick über alle Entwicklungen zur Corona-Lage im Landkreis Starnberg, die 7-Tage-Inzidenz und die Infektionen in allen Kommunen.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Starnberg steigen weiter täglich. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 2127,2.

Alle wichtigen Informationen zur Corona-Lage im Landkreis lesen Sie hier in unserem News-Ticker.

Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Mittwoch, 2. Februar, 18.34 Uhr: Von 368 Neuinfektionen, die das Landratsamt am Mittwoch meldete, stammt fast genau die Hälfte aus den drei größten Gemeinden: Gilching 85, Starnberg 71, Gauting 26. Die Zahl der Intensivpatienten ist auf zwölf gestiegen, die Lage ist angespannt. Die Sieben.Tage-Inzidenz hingegen ist wegen der Nachmeldungen in der Vorwoche weiterhin eher ungenau, auch wenn das Landratsamt wohl alle Fälle nachgemeldet hat. Sie dürfte am Donnerstag etwas sinken - aber sicher ist das nicht.

Mittwoch, 2. Februar, 9.31 Uhr: Wie erwartet ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis am Mittwoch deutlich gesunken um mehr als 700 auf nun 2127,2. Das ist aber immer noch einer der höchsten Werte in Deutschland, genau: Nummer 11. Der Rückgang war absehbar, weil die Inzidenz zuvor wegen Nachmeldungen in der vorigen Woche zu hoch war. In der vorigen Woche waren noch weitere Nachmeldungen erfolgt, und auch am Dienstag - es waren Fälle vom Wochenende, als der Meldeweg klemmte.

Die Zahlen für den Landkreis und die Gemeinden vom 1. Februar, 18 Uhr, laut Landratsamt (im Vergleich zum Vortag):

Andechs 477 +11 Berg 1017 +29 Feldafing 505 +18 Gauting 2530 +26 Gilching 2410 +85 Herrsching 1325 +28 Inning 523 +6 Krailling 911 +27 Pöcking 631 +16 Seefeld 970 +17 Starnberg 2928 +71 Tutzing 1098 +23 Weßling 601 +4 Wörthsee 506 +7 Summe Landkreis Starnberg 16 432 +368 Anderer Landkreis 2113 +2 wegen Umzug, veralteter Adresse, etc. Gesamtsumme 16 645 +370 laut Landratsamt Sieben-Tage-Inzidenz 2127,20 mit Nachmeldungen laut RKI-Dashboard Todesfälle 149 laut Landratsamt

Dienstag, 1. Februar, 18.52 Uhr: Für Dienstag meldete das Landratsamt 296 Neuinfektionen; in dieser Zahl sind praktisch keine Nachmeldungen enthalten (das kommt noch in den nächsten Tagen). Angesichts dieser Zahl könnte die Inzidenz am Mittwoch auf 2000 bis 2200 fallen, da Nachmeldungen aus der Vorwoche, die sich auf Woche davor beziehen, aus der Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz herausfallen. Erkennbar ist aber, dass das Infektionsgeschehen weiter ansteigt, also pro Tag mehr Fälle registriert werden. Die Spitze der Omikron-Welle ist nicht erreicht.

Dienstag, 1. Februar, 8.02 Uhr: Der Landkreis Starnberg weist laut RKI-Dashboard am Dienstag die höchste Sieben-Tage-Inzidenz aller Landkreise in Deutschland auf. Das RKI gibt den Wert mit 2847,5 an bei 3890 Neuinfektionen in sieben Tagen. Das allerdings stimmt nicht, denn in dieser Zahl sind Nachmeldungen - vermutlich deutlich mehr als 1000 - enthalten, die vor einer Woche wegen Erfassungsproblemen nachgemeldet wurden und ziemlich sicher aus der Zeit zwischen 17- und 23. Januar stammen - und damit bei zeitnaher Meldung in die Sieben-Tage-Inzidenz nicht mehr einfließen würden. Wie hoch die Inzidenz realistisch ist, ist derzeit nicht abschätzbar - um die 2000 scheinen aber wahrscheinlich. Das Starnberger Landratsamt ist immer noch dabei, Ordnung in die Zahlenverwirrung zu bringen, da vorletzte Woche regionale Zahlen halbwegs genau angegeben wurden, es aber Rückstände bei der Weitermeldung ans RKI gab. Inzwischen ist es umgekehrt: Die RKI-Zahlen sind halbwegs aktuell, die regionalen nicht. Im Lauf der Woche sollen die Daten wieder passen.

Dass immer noch Nachmeldungen fehlen, zeigen die Veröffentlichungen am Montag. Das Landratsamt meldete 1159 Fälle für die vergangenen Tage: 247 für Freitag, 135 für Samstag, 397 für Sonntag und 121 für Montag - und 259 Nachmeldungen, die sich nicht mehr exakt einem Tag zuordnen lassen und aus der vorigen Woche stammen. Auf den ersten Blick sind die Anstiege in der Tabelle daher immens, verteilen sich aber auf vier bis fünf Tage. Jedoch: Die Zahlen für die Gemeinden sind noch nicht auf dem neusten Stand, es fehlen noch rund 900 bis 1000 Nachmeldungen.

Freitag, 28. Januar, 19.28 Uhr: Wer auf Zahlen aus dem Landratsamt wartet, wartet vergebens. Es gibt nämlich keine, weder für die Gesamtzahl der Neuinfektionen noch für Zahlen aus den Gemeinden. Die Behörde teilte mit: „Eine heutige, aktuelle Zahl der positiv getesteten Fälle aus dem Landkreis Starnberg kann nicht genannt werden. Wir sind gerade weiterhin am Abgleichen der Zahlen zum LGL und RKI. Daher ist eine tagesaktuelle Änderung heute nicht möglich. Der Stand (auch auf unserer Homepage) bleibt beim gestrigen 27.01.22. Wir bitten um Verständnis.“ Klar ist inzwischen aber, dass die vom Landratsamt gemeldeten Zahlen der vergangenen Tage zu niedrig waren und die Zahlen des RKI realistischer sind. Grund dafür war die hohe Fallzahl, die das Gesundheitsamt enorm in Anspruch nimmt.

Freitag, 28. Januar, 6.47 Uhr: Die RKI-Zahlen für heute weisen eine unerwartet hohe Inzidenz für den Landkreis von 2302,9 aus - damit ist der Landkreis hinter vier Berliner Bezirken und Remscheid Nummer 6 unter den Regionen Deutschlands mit der höchsten Inzidenz und Nummer 1 in Bayern. Das RKI weist 764 neue Fälle aus - das Landratsamt hatte am Donnerstag 167 gemeldet. Ob die hohe Fallzahl beim RKI zum Teil aus Nachmeldungen besteht oder die Zahl des Landratsamtes zu niedrig ist, ist noch nicht bekannt. Das RKI weist 15 804 Fälle seit Pandemiebeginn für Starnberg aus, das Landratsamt ist bei seiner Zähler bei 14 609 - ein Unterschied von fast 1200 Fällen.

Donnerstag, 27. Januar, 19.02 Uhr: 167 Neuinfektionen sind weniger als in der Vorwoche, aber immer noch viele - zu viele für das Gesundheitsamt, das wegen der hohen Fallzahlen die Anrufe bei positiv Getesteten ab Freitag einstellt und sich bei der Kontaktnachverfolgung auf Schulen, Kitas, Seniorenheime und andere Einrichtungen konzentriert. „Wir sind nun an einem Punkt angelangt, an dem unser Gesundheitsamt die Kontaktaufnahme zu erkrankten Personen und die Anordnung der Quarantäne nicht mehr vollständig bewältigen kann“, erklärte Landrat Stefan Frey den Strategiewechsel. „Wir müssen daher derzeit eine Priorisierung vornehmen und uns auf Risikopatienten und vulnerable Gruppen, wie Personen in Alten- und Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und Krankenhäuser fokussieren.“. Das Gesundheitsamt versuche auch weiterhin, die Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen, Kindertagesbetreuungen und Gemeinschaftsunterkünfte zu betreuen. Alle anderen betroffene Personen werden im Laufe des Freitags über die Homepage des Landratsamts zum weiteren Vorgehen bei Erkrankung und bei engem Kontakt mit Infizierten informiert.

Das Landratsamt teilte dazu mit: „Nach den geltenden Regelungen müssen sich alle Personen, die positiv getestet wurden – egal ob mit Selbst-, Schnell- oder PCR-Test – unverzüglich in häusliche Quarantäne begeben, auch wenn das Gesundheitsamt keinen Kontakt mit diesen aufgenommen hat. Die Quarantäne dauert 10 Tage nach Erhalt des positiven Befundes (Tag 1 ist der Tag nach der Testung). Eine Freitestung ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Positiv Getestete werden gebeten die engen Kontaktpersonen selbst zu ermitteln und zu verständigen.“ Die genauen Regelungen werden im Laufe des Fritags auf der Homepage des Landratsamtes unter www.lk-starnberg.de/corona veröffentlicht. Darin werden auch Verhaltensregeln für positiv getestete Personen, für Personen, die in einer Haushaltsgemeinschaft leben, sowie zu engen Kontaktpersonen enthalten sein und Angaben, wann bestimmte Ausnahmen greifen. Einen Quarantänebescheid wird es daher nicht mehr automatisch geben.



Donnerstag, 27. Januar, 7.58 Uhr: Am zweiten Jahrestag des ersten Corona-Falls in Deutschland seinerzeit im Umfeld des Stockdorfer Unternehmens Webasto hat der Landkreis einen neuen, damals unvorstellbaren Höchstwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz erreicht. Wegen weiterer Nachmeldungen liegt der Kreis laut RKI bei 1789,0 und ist damit Nummer 15 in Deutschland. Dachau, die Stadt Rosenheim und die Stadt München sind noch stärker betroffen. 490 Fälle sind heute neu im RKI-System. Vor einem Jahr lag die Inzidenz bei um die 70, vor vier Wochen bei 217,4.

Mittwoch, 26. Januar, 18.23 Uhr: Das Landratsamt meldete am Mittwoch 359 Neuinfektionen, die aber nicht alle von Dienstag und Mittwoch stammen - auch in dieser Zahl sind Nachmeldungen enthalten. 52 waren es in Starnberg, je 42 in Gilching und Gauting – kaum eine Gemeinde verzeichnet einen einstelligen Wert. Wegen der hohen Fallzahlen gibt die Kreisverwaltung keine genaueren Daten zu Fällen in Schulen, Kindereinrichtungen, Kliniken und Seniorenheimen mehr an, sondern eine Gesamtzahl der sogenannten aktiven Fälle je Einrichtungsart. Diese sind: Kliniken 26, Seniorenheime 14, Schulen 176 und Kindereinrichtungen 80. Ein aktiver Fall ist ein Infizierter, der noch nicht als genesen gilt (in der Regel nach 14 Tagen). Kreisweit gibt es davon derzeit etwa 2400, also sind mehr als 1,5 Prozent der Bevölkerung derzeit corona-positiv. Eine Prognose für die Inzidenz ist derzeit nicht möglich.

Mittwoch, 26. Januar, 7.46 Uhr: Das Landratsamt hat die Melderückstände der vergangenen Tage in die Systeme von Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und damit auch des Robert-Koch-Institutes (RKI) eingetragen - und die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Starnberg machte daher einen enormen Sprung auf 1495,5 (+1068,7 im Vergleich zum Dienstag). Mit einem Schlag wurden 1533 Fälle nachgemeldet, die zunächst alle auf Dienstag gelegt sind - deswegen erscheint es so, als seien diese Fälle von diesem einen Tag. Nach den bislang vom Landratsamt veröffentlichten Zahlen stammen sie jedoch aus den vergangenen sieben Tagen. Für die Berechnung der Inzidenz, die die Fallzahl je 100 000 Einwohner in sieben Tagen angibt, macht das derzeit aber keinen Unterschied. Bemerkenswert: Das RKI hat nun fast 500 Fälle mehr im Bestand als das Landratsamt bisher in seinem täglichen Bericht angegeben hat (RKI: 14 550, Landratsamt: 14 083 für den Landkreis, 14 294 mit Fällen aus anderen Regionen, die im Landkreis festgestellt wurden, aber woanders gezählt werden). Das bedeutet wohl, dass am Mittwoch auch die Zahlen aus dem Landratsamt deutlich höher ausfallen werden als in den vergangenen Tagen.

Das Landratsamt hatte seit mehreren Tagen Melderückstände, weil wegen der hohen Fallzahlen - nach den veröffentlichten Zahlen des Landratsamtes waren es im Schnitt der vergangenen sieben Tage 195 pro Tag - die Statistik zurückgestellt worden war, damit die laut Landrat Stefan Frey rund 100 in diesem Bereich eingesetzten Mitarbeiter vorrangig Betroffene anrufen und Quarantäne verhängen sollten. Am Dienstag begann die Behörde, die Rückstände aufzuholen, und dabei zeigte sich, dass es weit mehr Fälle gab als bisher bekannt. Durch die Nachmeldungen ist der Landkreis nun unter den 30 Regionen mit den höchsten Inzidenzen in Deutschland, am Dienstag war er noch unter jenen mit den geringsten Inzidenzen (was aber wegen des Melderückstands nicht der Realität entsprach).

Dienstag, 25. Januar 18.37 Uhr: Die Neuinfektionszahlen schnellen weiter in die Höhe. Fürs Wochenende meldete das Landratsamt 88 Fälle am Samstag, 134 am Sonntag, am Montag kamen 220 dazu und am Dienstag 264. Letzteres sind mehr als doppelt so viele wie in der Vorwoche, doch hinkt dieser Vergleich, weil vorige Woche das Landratsamt wegen sehr hoher Fallzahlen tageweise nicht mehr nachkam. Das zeigt sich auch an der Inzidenz, die laut RKI bei unrealistisch niedrigen 426,8 lag, tatsächlich aber schon allein auf Basis der Meldungen des Landratsamtes selbst bei 1000. Problem: Das Gesundheitsamt gab Kontaktnachverfolgungen oder Quarantäne-Verfügungen Vorrang vor der reinen Statistik, die deswegen einige Tage hinterherhinkte. Das dürfte sich am Mittwoch zumindest teilweise ändern: Am Dienstag arbeitete die Kreisbehörde mit Hochdruck daran, die Rückstände aufzuholen. Das heißt: Heute könnte die Sieben-Tage-Inzidenz auch beim RKI einen großen Sprung nach oben machen. Werden alle Fälle nachgetragen, könnte die Inzidenz gar über 1100 liegen.

Viele Fälle gibt es bei Kindern und Jugendlichen. Aus Schulen kamen am Dienstag laut Landratsamt 40 Fälle dazu – die Liste der betroffenen Schulen wird immer länger. Fünf stammen aus der Starnberg Fünfseen-Schule (insgesamt zwölf Fälle), zwei aus dem im Christoph-Probst- Gymnasium Gilching (insgesamt 13), zwei aus der Grundschule Starnberg (derzeit elf), zwei aus dem Gymnasium Starnberg (insgesamt zwölf) sowie drei aus der Christian- Morgenstern-Volksschule Herrsching (elf) und einer aus der Grundschule Andechs (insgesamt elf). 38 Fälle wurden aus Kindereinrichtungen gemeldet, sieben aus Kliniken und zwei aus Altenheimen (beide im Seniorenheim Pichlmayr, dort insgesamt zehn Fälle).

Freitag, 21. Januar, 19.02 Uhr: 216 Neuinfektionen meldete das Landratsamt am Freitag, etwas weniger als vor einer Woche - doch belastbar sind die Zahlen nicht. Wegen der hohen Fallzahlen hat das Landratsamt Prioritäten gesetzt: Die rund 100 Mitarbeiter der Corona-Abteilung konzentrieren sich auf den Kontakt zu Infizierten, Kontaktpersonen und Quarantäne-Regeln, nicht so sehr auf die Statistik. Die Meldung eines Falles ans LGL und RKI dauert rund sieben Minuten, was bei Hunderten Fällen viel Zeit kostet. Deswegen meldet der Kreis im Rahmen der Möglichkeiten, weswegen er zwei bis drei Tage hinterherhinkt. Landrat Stefan Frey geht davon aus, dass auch der Kreis Starnberg inzwischen bei einer Inzidenz von rund 1000 angelangt ist - wie Nachbarkreise auch. Offiziell waren es am Freitag 430,4, viel zu wenig.

Viele Fälle kommen aus Schulen: 24. Davon stammen zwei aus dem Landschulheim Kempfenhausen (derzeit insgesamt zehn Fälle) und sechs aus dem Gilchinger Gymnasium (derzeit 17). Neun stammen aus Kindertageseinrichtungen – 19 Fälle der vergangenen Tage traten im Söckinger Kinderhaus auf. Aus Altenheimen kommen drei Fälle dazu (Seniorenheim Pichlmayr in Gilching, zwölf insgesamt), aus Kliniken drei.

Freitag, 21. Januar, 8.34 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Starnberg hat am Donnerstag einen neuen Höchstwert seit Beginn der Pandemie vor knapp zwei Jahren erreicht. Das Landratsamt berichtete von 286 positiven Testergebnissen – 50 mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Den bisherigen Höchstwert hatte es am Mittwoch voriger Woche mit 252 neuen Fällen gegeben.



Besonders betroffen waren wieder die Schulen. Allein dort gab es nach Angaben der Kreisbehörde 28 neue Fälle, davon drei am Landschulheim Kempfenhausen (aktuell insgesamt zehn Fälle), einen am Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching (insgesamt 14) sowie sechs im Haus der Bayerischen Landwirtschaft in Herrsching (insgesamt zehn). Aus Kindertageseinrichtungen wurden vier Fälle bekannt, aus Senioreneinrichtungen keiner und aus Kliniken drei.



Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis ist weiterhin um rund 100 Punkte oder rund 15 Prozent zu niedrig, weil das Landratsamt mit der Meldung der Fälle in den Systemen von Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und Robert-Koch-Institut (RKI) nicht nachkommt. Gestern meldete das RKI 549,7 Fälle in sieben Tagen und je 100 000 Einwohner; aus den veröffentlichen Zahlen des Landratsamtes ergeben sich für dieselben sieben Tage 649,02 als Inzidenz. Dass der Wert fällt, ist korrekt – die Fallzahlen dieser Woche lagen bis Mittwoch deutlich unter denen der Vorwoche, ehe es am Donnerstag wieder den Anstieg gab.

Mittwoch, 19. Januar, 17.17 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen am Mittwoch lag mit 135 deutlich unter denen der Vorwoche (252), was angesichts generell hoher Fallzahlen noch nicht auf eine Trendwende hindeutet. Die Zahlen des Landratsamtes besagen zudem, dass es aus Schulen 33 neue Fälle gab, davon zwei weitere im Christoph-Probst-Gymnasium Gilching (derzeit 13), sowie aus Kindertageseinrichtungen 19 Fälle. Acht Fälle gab es in Senioreneinrichtungen, davon allein sieben im Seniorenheim Pichlmayr in Gilching (derzeit insgesamt zwölf Fälle dort). Aus Kliniken kamen zwei Fälle dazu.

Die Ursache für die Fallzahl-Differenzen zwischen Landratsamt, Landesamt (LGL) und RKI hat auch etwas mit der Omikron-Welle zu tun. Der Landkreis zählt für seine Statistik erst einmal nur die positiven Tests, was recht schnell geht. Fürs LGL und RKI jedoch müssen diverse Daten eingegeben werden, was erheblich mehr Zeit erfordert und bei den Fallzahlen oft nicht zu leisten ist, heißt es aus dem Landratsamt. „In den Systemen des LGL sowie des RKI ergeben sich also zeitliche Verzögerungen.“ Wie lange das so bleiben wird, ist offen – das Landratsamt nennt aber weiter seine aktuellen Zahlen. Durch die neuen Fälle ergibt sich auf Basis der Landratsamtszahlen eine Inzidenz von etwa 650 – wie die des RKI ausfällt, ist offen.

Dienstag, 18. Januar, 17.18 Uhr: 114 neue Fälle hat das Landratsamt am Dienstagnachmittag gemeldet, deutlich weniger als vor einer Woche (184). Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 659,5, basiert aber weiterhin auf zu wenigen Fällen, weil es einen Meldeverzug gibt. Die Inzidenz liegt auf Basis der Landratsamt-Veröffentlichungen bei etwa 735. Auswirkungen hat die Differenz nicht. Aus Schulen kamen 18 Fälle dazu (zwei davon aus dem Gilchinger Gymnasium, dort insgesamt elf), sechs aus Kindereinrichtungen und zwei aus Kliniken, keiner aus Senioreneinrichtungen. Dabei werden stets nur dort festgestellte Fälle aufgeführt.

Montag, 17. Januar, 18.45 Uhr: 177 Neuinfektionen und damit deutlich weniger als vor einer Woche wurden nach Angaben des Landratsamtes am Samstag (75), Sonntag (57) und Montag (45) registriert. Montags sind die Zahlen allerdings erfahrungsgemäßig immer niedriger, weil am Wochenende weniger getestet wird. Die Zahlen in Schulen steigen (Montag: 29), in Kindereinrichtungen auch (15). Aus Seniorenheimen wurden drei, aus Kliniken sechs Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach wie vor zu niedrig, weil sie viele Fälle auf dem sogenannten Meldeweg zum RKI befinden - es sind rund 200. Am Montag lag die Inzidenz bei 704,9, mit den neuen Fällen und bei Nachmeldungen dürfte sie im 700er-Bereich bleiben.

Freitag, 14. Januar, 17.22 Uhr: Erneut meldete das Landratsamt am Freitag mehr als 200 Neuinfektionen, nämlich 225. Ob das alle sind, ist unklar - die Fallzahlen sind so hoch, dass im Landratsamt eine tagesaktuelle Bearbeitung nicht mehr möglich ist und er bei der Meldung zu Verzögerungen kommt. 24 Fälle stammen aus Schulen, fünf aus Kindereinrichtungen, drei aus Kliniken und zwei aus Altenheimen. Es gab den 149. Todesfall; Ein 80-Jähriger aus dem Landkreis ist am Freitag in der Klinik Neuperlach mit, nicht an Corona gestorben. Wie stark die Fallzahlen steigen, zeigt sich auch an den Sieben-Tage-Inzidenzen für einzelne Gemeinden, die der Starnberger Merkur berechnet: Seefeld liegt bei 1403, danach folgen Pöcking (1125) und Herrsching (1092). Die Inzidenz für den ganzen Landkreis am Freitag bei 708,6, was wegen des Meldeverzuges zu niedrig ist. In den Berechnungen des RKI fehlen noch rund 130 Fälle aus den vergangenen Tagen. Wahrscheinlich ist ein Stand von etwa 800, mit den neuen Fällen dürfte sie auf bis zu 870 steigen - falls alle Fälle nachgemeldet würden.

Donnerstag, 13. Januar, 18.06 Uhr: Die Omikron-“Wand“ baut sich im Landkreis Starnberg weiter auf. Am Donnerstag meldete das Landratsamt 236 Neuinfektionen, der zweithöchste Wert seit Pandemie-Beginn nach Mittwoch mit 252 Fällen. Die Fallzahlen sind so hoch, dass das Gesundheitsamt nicht mehr tagesaktuell alle Fälle abarbeiten kann. Das führt zu Verzögerungen, die sich am Donnerstag auch in der Inzidenz niederschlugen. Das RKI hatte nur 158 der 252 Fälle in der Rechnung, weswegen die Inzidenz mit 592,2 (neuer Höchstwert) deutlich zu niedrig ausfiel. Realistischer waren etwa 680, was ein Spitzenwert in Bayern wäre (aber anderen Landkreisen geht es bei den Fallzahlen nicht anders). Mit den neuen Fällen könnte die Inzidenz bis auf rund 800 ansteigen, was keine Auswirkungen hat. Und: Auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1000, die der Landkreis bald erreichen könnte, gibt es keine Einschränkungen, da die Hotspot-Regel in Bayern gekippt wird.

Neue Fälle aus Altenheimen gab es nicht, dafür fünf aus Kliniken, acht aus Schulen und einen aus Kindereinrichtungen.

Mittwoch, 12. Januar, 18.36 Uhr: Die Omikron-Variante des Coronavirus schlägt im Landkreis Starnberg voll durch. Das Landratsamt vermeldete gestern insgesamt 252 Neuinfektionen – der mit Abstand höchste Wert an positiven Tests an einem Tag seit Beginn der Pandemie vor bald zwei Jahren. Zum Vergleich: Am Mittwoch vor einer Woche waren es 119 Neuinfektionen gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das Robert-Koch-Institut (RKI) mit 565,1 an – auch das ein neuer Höchstwert für den Landkreis. Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 276,7. Nach dem Landkreis Ebersberg und der Landeshauptstadt München wies der Landkreis Starnberg gestern die dritthöchste Inzidenz in ganz Bayern aus.

Neue Fälle hat es gestern vor allem an Schulen gegeben (plus acht). Jeweils eine Neuinfektion meldete das Landratsamt aus Senioreneinrichtungen, Kliniken und Kindertageseinrichtungen. Trotz des Rekordanstiegs blieb die Situation auf den Intensivstationen im Landkreis stabil. Dort wurden gestern acht Covid-19-Patienten behandelt, sechs von ihnen mussten beatmet werden. Von 44 gemeldeten Intensivbetten waren am Nachmittag noch drei frei.

Dienstag, 11. Januar, 16.55 Uhr: An Dienstagen sind die Corona-Zahlen immer höher, weil es Nachwirkungen vom Wochenende gibt. So hoch wie diesen Dienstag waren sie allerdings noch nie seit Beginn der Pandemie: Das Landratsamt meldete 184 Neuinfektionen (bisheriger Tageshöchstwert 165). Darunter sind vier Fälle aus Altenheimen, drei aus Schulen, einer aus Kliniken und keiner aus Kindereinrichtungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 540,2, der zweithöchste Wert in Bayern, und wird wohl auf um die 580 steigen. Das wäre ein neuer Höchstwert für den Landkreis.

Montag, 10. Januar, 18.26 Uhr: Die nächste Welle scheint angekommen. Am Samstag verzeichnete das Landratsamt 89 Neuinfektionen, am Sonntag 90 und am Montag 119. Es handelt sich zumeist um Höchstwerte für die jeweiligen Tage. Die Inzidenz ist entsprechend stark angestiegen auf am Montag 491,2 und wird auf 530 bis 540 ansteigen - auch das wäre ein neuer Höchstwert. Die Tests in Schulen sind am Montag noch nicht eingeflossen, aus Kindereinrichtungen wurden vier Fälle gemeldet. Wie schwer die Infektionen verlaufen, ist nicht bekannt. In den Kliniken war zuletzt jedoch eine leichte Entspannung feststellbar.

Sonntag, 9. Januar, 9.02 Uhr: Die nächste Corona-Welle im Landkreis Starnberg baut sich auf. Zwar veröffentlicht das Landratsamt am Wochenende keine Zahlen, doch lässt sich aus Daten des RKI einiges ablesen. Demnach gab es am Samstag im Landkreis mindestens 89 Neuinfektionen - das wär fast das Fünffache der Vorwoche. Der Vergleich taugt aber nicht viel, weil vorigen Samstag Neujahr war und an Silvester weniger getestet und gemeldet wurde. Auch dürften in der Samstag-Zahl Nachwirkungen von Dreikönig enthalten sein. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg aber kräftig auf nun 431,2, mehr als doppelt so viel wie vor einer Woche und der höchste Wert seit Anfang Dezember. Genaue Zahlen wird das Landratsamt am Montag veröffentlichen. In der kommenden Woche dürften die Fallzahlen weiter steigen, auch weil durch Tests in Schulen und Kitas zunächst unentdeckte Infektionen gefunden werden dürften.

Freitag, 7. Januar, 17.51 Uhr: 132 Neuinfektionen am Freitag, 65 am Donnerstag, zusammen also 197 - das ist die Bilanz des Starnberger Landratsamtes für die vergangenen Tage. Beide Tageswerte lagen teils deutlich über denen der Vorwoche. Es gibt aber durch Feiertage nach wie vor einige Verzerrungen und Nachmeldungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sackte am Freitag überraschend auf 274,5 ab, was nichts mit den neuen Fällen, sondern einem Meldeproblem zu tun hatte. Tatsächlich lag sie bei etwa 320 und wird auf 370, eventuell 380 ansteigen. Die Zahl der Omikron-Nachweis nimmt weiter zu, am Freitag waren es 226.

Mittwoch, 5. Januar, 16.30 Uhr: Die Fallzahlen nehmen weiter stark zu. Am Mittwoch meldete das Landratsamt Starnberg 119 Neuinfektionen, mehr als doppelt so viele wie am Mittwoch voriger Woche. Das kann auch an Verzerrungen durch die Feiertage liegen, jedoch steigen die Zahlen seit mehreren Tagen an. Es gab es auch einen weitere Todesfall zu beklagen: ein 69-jähriger Mann aus dem Landkreis ist am Dienstag im Benedictus-Krankenhaus Tutzing an Covid-19 verstorben. Es ist der 148. Todesfall seit Beginn der Pandemie. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 276,7 und damit deutlich höher als am Dienstag, wird aber durch die neuen Fälle auf mehr als 320 ansteigen. Für die Zuwächse dürfte auch Omikron verantwortlich sein: Die Mutante wurde bisher 192-mal im Landkreis nachgewiesen. Am Dienstag waren es noch 166 bestätigte Fälle - dabei werden nicht einmal alle positiven Tests sofort auf Mutationen untersucht.

Dienstag, 4. Januar, 18.20 Uhr: Mit 113 Neuinfektionen meldete das Landratsamt am Dienstag den höchsten Wer an diesem Wochentag seit Ende November. Aus Einrichtungen kamen keine Fälle dazu, dafür stieg die Zahl der Omikron-Nachweis erneut stark an um mehr als 20 Prozent an einem Tag - es sind nun 166. Die Sieben-Tage-Inzidenz blieb am Dienstag stabil, dürfte aber ansteigen auf etwa 270.

Das Landratsamt wies alle Impfwilligen darauf hin, dass derzeit in den Impfzentren viele Termine frei seien. Termine seien über das staatliche Registrierungssystem BayIMCO buchbar oder könnten über die Impfhotline des BRK Starnberg unter (08151) 26 02 26 02 (Montag bis Samstag 8.30 Uhr bis 17 Uhr) reserviert werden.

Montag, 3. Januar, 18.20 Uhr: Langsam kommt in die Corona-Zahlen wieder etwas Klarheit, nachdem es durch die Feiertage zu einigen Verzerrungen, Meldeverzögerungen und dergleichen mehr gekommen ist. Der Trend scheint nach den neuen Zahlen wieder steigend zu sein. So gab es in den vier Tagen über Weihnachten bis Montag im Landkreis 114 Neuinfektionen, an den vier Tagen über Silvester bis diesen Montag 144. Die Omikron-Zahlen gehen kräftig nach oben, von knapp 90 am vorigen Donnerstag auf 124 am Sonntag und 136 am Montag. Das entspricht den Vorhersagen, denn Omikron ist ansteckender als die noch dominierende Mutante Delta. Das Infektionsgeschehen ist diffus, heißt: Es gibt keine größeren Ausbrüche und Schwerpunkte. Alle Gemeinden sind betroffen.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie ist laut Landratsamt auf 147 gestiegen – diese Zahl nennt auch das Robert-Koch-Institut (RKI). Der eine Fall liegt länger zurück: Ein 77-jähriger Mann aus dem Kreis sei am 9. Dezember in der Schindlbeck-Klinik Herrsching mit Corona gestorben. Eine 79-Jährige starb am 21. Dezember an den Folgen von Covid-19, der Krankheit durch das Virus SARS-CoV-2, in einem Münchner Krankenhaus.

Samstag, 1. Januar 2022, 11 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis ist zum Jahreswechsel auf 200,6 gefallen - was nichts aussagt, denn für Silvester wurden dem RKI keine Fälle aus dem Landkreis gemeldet. Das Landratsamt hat am Donnerstag zuletzt Zahlen veröffentlicht, vor Montag dürfte es keine weiteren geben. Damit ist nicht bekannt, wie sich die Corona-Lage im Landkreis tatsächlich entwickelt. Letzter stand vom Donnerstag: 10 661 Infektionen insgesamt, der Anstieg hatte etwas über dem Niveau der Vorwoche gelegen.

Dienstag, 28. Dezember, 9:10: Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Starnberg ist am Montag um 48 gestiegen – und damit deutlich stärker als an den beiden vorangegangen Montagen, als das Landratsamt 22 (am 20. Dezember) und 29 (13. Dezember) neue Fälle gemeldet hatte. Eine Umkehr des abnehmenden Trends der vergangenen Wochen bedeutet das aber nicht automatisch. Die Zahl könnte auch damit zusammenhängen, dass es aufgrund der vorangegangenen Weihnachtstage am Montag mehr Tests als in den Vorwochen gegeben hat oder Testergebnisse aus diesem Grund erst am Montag von den Laboren gemeldet wurden.

Letzteres dürfte auch der Grund dafür sein, dass das Landratsamt gestern noch zwei Fälle aus Schulen und fünf aus Kindertageseinrichtungen veröffentlichte. Hinzu kamen zwei Fälle aus Kliniken im Landkreis und sechs aus Senioreneinrichtungen – alle ausnahmslos aus dem Rummelsberger Stift in Starnberg, wo es nun nach Angaben der Kreisbehörde aktuell 16 so genannte Indexfälle gibt. Die Zahl der nachgewiesenen Omikron-Fälle gab das Landratsamt gestern mit 34 an – elf mehr als am Sonntag.



Inklusive der Meldungen von Freitag, Samstag und Sonntag sind damit 117 neue Infektionen dazugekommen. Diese verteilen sich auf alle 14 Landkreisgemeinden, wie aus der Tabelle der Gemeinden (siehe unten) ersichtlich ist. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) leicht auf 197,6 gestiegen.

Sonntag, 26. Dezember, 18:39: An Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen hat es im Landkreis insgesamt 69 neue Corona-Fälle gegeben – 38 davon am Freitag, neun am Samstag und 22 am Sonntag. Wie Landratsamtssprecher Stefan Diebl gegenüber dem Starnberger Merkur sagte, ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit der Omikron-Variante um insgesamt elf auf nunmehr 23 gestiegen. Nähere Einzelheiten zu den Zahlen gab es am Sonntag nicht, auch Fallzahlen für die einzelnen Landkreisgemeinden teilte das Landratsamt nicht mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern 193,3. Sie lag damit erstmals seit 5. November wieder unter dem Wert von 200.

Am Donnerstag waren im Landkreis Starnberg die ersten Omikron-Fälle bestätigt worden.

Dienstag, 21. Dezember, 19:02: 82 neue Corona-Fälle hat das Landratsamt gestern für den Landkreis Starnberg gemeldet. Damit hat sich der Trend der vergangenen Tage mit sinkenden Infektionszahlen umgedreht. Am Dienstag vor einer Woche hatte es elf Fälle weniger gegeben als jetzt. Die 71 Infektionen von damals waren aber teils erst mit Verzögerung gemeldet worden (wir berichteten). Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt laut Robert-Koch-Institut mit 235,0 den dritten Tag in Folge weitgehend unverändert.

Dienstag, 21. Dezember, 10:55: Der Abwärtstrend der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Starnberg hat sich in den vergangenen Tagen fortgesetzt. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Landratsamt gestern veröffentlicht hat. Demnach sind seit Freitag 91 neue Fälle hinzugekommen (55 am Samstag, 14 am Sonntag und 22 am Montag) – das waren 13 weniger als im selben Zeitraum der Vorwoche und die wenigsten Meldungen für diese drei Tage seit Ende Oktober. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das Robert-Koch-Institut (RKI) nahezu unverändert mit 235,7 an.

Weiterhin stark betroffen sind die Schulen. 17 Neuinfektionen gab es dort, davon zwei an der James-Krüss-Grundschule in Gilching, wo es damit gestern insgesamt 14 Indexfälle gab. Je drei neue Fälle meldete die Behörde aus Kindertageseinrichtungen und Senioreneinrichtungen, zwei aus Kliniken. In denen bleibt die Situation angespannt, auch wenn die Anzahl der behandelten Covid-Patienten im Vergleich zu den Vorwochen etwas zurückgegangen ist. Von 45 gemeldeten Intensivbetten waren laut Intensivregister gestern 43 belegt, zwölf davon mit Covid-Patienten, von denen wiederum fünf beatmet werden mussten. Weiter auf Touren läuft die Impfkampagne. Seit Freitag wurden im Landkreis 4562 Menschen geimpft. Die Zahl der Erstimpfungen hat die Marke von 100 000 überschritten.

Sonntag, 19. Dezember, 18:30: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Starnberg ist am Wochenende weiter gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab sie am Sonntag mit 235,0 an – 11,0 weniger als am Freitag. Wie viele Neuinfektionen am Wochenende dazugekommen sind, lässt sich nicht sagen, da das Landratsamt seit einiger Zeit am Wochenende keine eigenen Daten mehr veröffentlicht. Laut den Zahlen des RKI müssen es mindestens 38 neue Fälle gewesen sein, wodurch sich die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie auf mindestens 10 120 erhöht hat. Genaueres dürfte erst am heutigen Montag vorliegen.

Auch neue Impfzahlen gab es am Wochenende nicht. Ende vergangener Woche hatte die Zahl der Zweitgeimpften im Landkreis den Wert von 100 000 überschritten. Die Zahl der Genesenen ist am Wochenende um 118 auf 9216 gestiegen.



Derweil können Datenbankprobleme im Online-Registrierungssystem BayIMCO zu einem Buchungsfehler geführt haben. Das teilte Landratsamtssprecherin Barbara Beck am Samstag mit. Ob Impfwillige des Starnberger Impfzentrums betroffen sind, war nicht bekannt. „Es wird aber geraten, den BayIMCO-Account kurz zu prüfen, damit es vor Ort nicht zu Irritationen kommt“, betonte Beck. Dabei geht es um Buchungen, die am Mittwoch, 15. Dezember, im Zeitraum zwischen 4.30 und 11 Uhr vorgenommen wurden. In diesem Zeitraum konnten zwar teilweise online Termine gebucht werden, die Impfwilligen haben auch eine Bestätigung per E-Mail oder SMS erhalten – „einige der gebuchten Termine wurden aber nicht in BayIMCO hinterlegt“, teilt Beck mit.



Für Bürgerinnen und Bürger, die in der fraglichen Zeit online einen Impftermin gebucht haben, ist es daher sinnvoll, sich in ihren BayIMCO-Account einzuloggen, um zu überprüfen, ob der Termin tatsächlich vereinbart wurde. Sollte kein Termin hinterlegt sein, muss ein neuer Impftermin gebucht werden, erklärte Barbara Beck.

Freitag, 17. Dezember, 18.33 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Starnberg ist auch am Freitag weniger stark gestiegen als in den Vorwochen. Das Landratsamt meldete 39 neue Fälle – 17 weniger als vor einer Woche. Gleichzeitig bedeutete das den niedrigsten Freitagswert seit knapp zwei Monaten. Am 22. Oktober waren 28 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 246,0 gesunken – ein Minus von 10,2 gegenüber dem Vortag.

Erneut waren von positiven Tests die Schulen stark betroffen. Elf neue Fälle wurden dort registriert, darunter ein weiterer in der Josef-Dosch-Grundschule in Gauting, die damit aktuell 15 Indexfälle aufweist. Eine Neuinfektion hat es darüber hinaus in einer Senioreneinrichtung gegeben. Die Intensivstationen der Kliniken waren am Freitagnachmittag nahezu voll belegt. Von 43 gemeldeten Betten waren laut Intensivregister 42 belegt, elf davon mit Covid-Patienten, von denen fünf auch beatmet werden mussten.



Weiterhin hoch sind die Impfzahlen im Landkreis. Binnen einer Woche wurden nach Angaben des Landratsamtes 740 Menschen erst- und 931 Personen zweitgeimpft. Die Impfquote gibt das Landratsamt mit jeweils gut 73 Prozent an. Stark gestiegen ist die Anzahl der Booster-Impfungen. Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich 12 298 Menschen im Landkreis ihre Auffrischungsimpfung abgeholt. Insgesamt gab die Kreisbehörde die Zahl der Drittgeimpften mit 48 859 an. Das entspricht nach offiziellen Angaben einer Quote von 35,8 Prozent.

Donnerstag, 16. Dezember, 8.55 Uhr: Die überraschend niedrige Zahl von Corona-Neuinfektionen am Dienstag (15) ist vor allem auf einen Fehler beim Meldeweg zurückzuführen. Das teilte das Landratsamt auf Anfrage des Starnberger Merkur mit. Dem Gesundheitsamt und dem Robert-Koch-Institut (RKI) lagen nicht die selben Zahlen vor, weswegen zu wenige Fälle gemeldet wurden. Diese Panne berichtigte die Kreisbehörde am Mittwoch. Sie meldete insgesamt 118 neue Fälle – darunter waren weitere 56 Neuinfektionen vom Dienstag (also insgesamt 71) sowie 47 Fälle am Mittwoch.

Dennoch zeigt der Trend weiterhin stabil nach unten. Die bereinigten Zahlen bedeuten den niedrigsten Wert an einem Mittwoch seit 21. Oktober, als 35 neue Fälle gemeldet worden waren. Zum Vergleich: Vor zwei Wochen waren noch 157 Fälle in die Statistik eingeflossen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank vor diesem Hintergrund auch weiter – zwar nicht so deutlich wie aufgrund der fehlerhaften Zahlen zunächst prognostiziert, aber dennoch merklich auf 277,4. Erneut waren vor allem die Schulen von der Pandemie betroffen. Dort gab es zwölf neue Infektionen, in Senioreneinrichtungen und Kindertageseinrichtungen jeweils eine.



Eine Schallmauer ist beim Impfen durchbrochen worden: Mit 100 115 Menschen hat im Landkreis nun eine sechsstellige Anzahl ihre zweite Spritze bekommen. „Das ist ein sehr gutes Zeichen. Damit sind wir bayernweit ganz vorne mit dabei. Dennoch heißt es weiter impfen, impfen, impfen“, sagte Landrat Stefan Frey.



Auch bei den Kinderimpfungen zeichnet sich eine große Nachfrage ab. Fünf Kinder-Impftage wird es im Dezember im Impfzentrum in Herrsching geben – und die insgesamt rund 560 Termine sind derzeit komplett vergeben. „In der Früh gab es noch 30“, berichtete Landratsamtssprecher Stefan Diebl gestern Nachmittag und bestätigte den Run auf die Termine für Fünf- bis Elfjährige. Es könne zwar sein, dass Eltern vereinzelt Termine wieder absagten, eine Sicherheit dafür gebe es aber nicht, bat er um Verständnis.



Die erforderlichen Impfdosen sollten gestern Abend eintreffen. Die eine Hälfte des Impfstoffs wird an den Impftagen bis zum 28. Dezember verimpft, die andere nach drei Wochen bei der Zweitimpfung für die jetzt angemeldeten Kinder. Neue Termine für Fünf- bis Elfjährige sind für den Januar geplant. Diebl: „Details gibt es noch keine, aber es sind auch Sonderimpftage und Familien-Impftage im Gespräch.“



Die Impfaußenstelle des BRK auf dem Gelände der Schule Informationstechnik der Bundeswehr in Feldafing geht heute nach gut fünf Monaten im Stand-by-Modus wieder in Betrieb. Terminbuchungen sind über das Portal Bayimco oder die BRK-Hotline Telefon (0 81 51) 26 02 26 02 möglich.

Von Mitte April bis Ende Juni war in Feldafing geimpft worden. Nun geht es wieder los – aber zunächst noch „eingeschränkt, bis wir das nötige Personal verfügbar haben“, so Frey. Insgesamt seien in den Impfzentren Gauting, Herrsching und Feldafing nun täglich etwa 580 Impfungen möglich. Die Bundeswehr unterstützt auch in anderen Bereichen wie beispielsweise das Gesundheitsamt bei der Nachverfolgung und Ermittlung von Corona-Kontaktpersonen.



Öffnungszeiten und weitere Informationen zur Anmeldung in den Impfzentren des Landkreises finden sich auf der Internetseite www.impfzentrum-sta.de.

Mittwoch, 15. Dezember, 8.55 Uhr: Die vierte Corona-Welle im Landkreis hat sich am Dienstag weiter abgeschwächt – und das deutlich. Das Landratsamt meldete 15 neue Fälle, 96 weniger als in der Vorwoche. Zugleich war das der niedrigste Wert an einem Dienstag seit 2. November, als acht Fälle verzeichnet worden waren. Da der Tag zuvor Allerheiligen und damit Feiertag war, ist diese Zahl jedoch wenig aussagekräftig. Der letzte „reguläre“ Dienstag mit einer niedrigeren Fallzahl war der 17. August mit 14 Neuinfektionen – also vor ziemlich genau vier Monaten. Das dürfte sich auch deutlich auf die Inzidenz auswirken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab sie gestern mit 305,2 an (minus 26,4 im Vergleich zum Montag). In der Prognose dürfte sie heute auf einen Wert zwischen 240 und 250 sinken. Von einer Entspannung auf den Intensivstationen kann aber keine Rede sein. 13 Covid-Patienten wurden dort gestern behandelt, fünf von ihnen mussten beatmet werden. Auch wenn das einige Fälle weniger waren als in der vergangenen Woche, so waren unter dem Strich dennoch nur drei der gemeldeten 46 Intensivbetten in den Kliniken im Landkreis frei. Besonders betroffen waren erneut die Schulen. Inklusive Nachmeldungen gab es dort 19 neue Fälle, darunter einen weiteren an der Josef-Dosch-Grundschule in Gauting, die nunmehr 19 Indexfälle verzeichnet. Hinzu kam ein Fall in einer Senioreneinrichtung. Kliniken und Kitas meldeten null neue Fälle.

Montag, 13. Dezember, 17.22 Uhr: 63 Fälle am Samstag, elf am Sonntag und 29 am Montag – so stellte sich die Corona-Lage im Landkreis Starnberg nach Angaben des Landratsamtes dar. Die Zahl von insgesamt 104 Neuinfektionen für diese drei Wochentage liegt damit deutlich unter den Werten der Vorwochen (177, 143, 211, 179, 144). Besonders betroffen waren erneut Kinder. Aus Schulen vermeldete das Landratsamt 23 neue Infektionen, allein sechs davon aus der Josef-Dosch-Grundschule in Gauting, wo es aktuell 18 Indexfälle gibt. Drei Fälle wurden aus Kitas, jeweils einer aus Senioreneinrichtungen und KIiniken gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 331,6.

Montag, 13. Dezember, 8.56 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist am Wochenende im Landkreis Starnberg weiter zurückgegangen. Das Robert-Koch-Institut gab sie am Sonntag mit 349,2 an. Das war der niedrigste Wert seit 10. November – liegt aber dennoch deutlich über den Werten vom vergangenen Jahr. Am dritten Adventswochenende 2020 betrug die Inzidenz 154,4. Wie viele Neuinfektionen es am Wochenende gegeben hat, ist unklar, nachdem das Landratsamt samstags und sonntags keine Zahlen mehr veröffentlicht. Nach RKI-Angaben waren es mindestens 39 neue Fälle. An neuen Impfungen vermeldete das BRK, das das Impfzentrum des Landkreises betreibt, 1092 – davon waren 940 Booster-Impfungen.

Freitag, 10. Dezember, 18 Uhr: Die vierte Corona-Welle hat sich im Landkreis am Freitag weiter abgeschwächt – wenn auch auf hohem Niveau. 56 Neuinfektionen bedeuteten den geringsten Freitagswert seit sechs Wochen. Am letzten Oktober-Wochenende waren 50 neue Fälle gemeldet worden. Mit 75, 111, 121, 92 und 87 Fällen waren es an den darauf folgenden Freitagen immer mehr gewesen als jetzt. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das Robert-Koch-Institut (RKI) mit 378,4 an. Das war der geringste Wert seit 11. November. Drei Gemeinden am Starnberger See – Berg, Feldafing und Pöcking – blieben ohne Neuinfektionen. Auch aus Senioreneinrichtungen und Kliniken waren dem Landratsamt keine positiven Testergebnisse bekannt. An Kitas gab es dagegen zwei neue Fälle, an der Josef-Dosch-Grundschule in Gauting einen, was dort insgesamt derzeit 15 Fälle macht. Deutliche Zuwächse gab es wieder beim Impfen.

Donnerstag, 9. Dezember, 18.33 Uhr: Mit 58 Neuinfektionen meldete das Landratsamt Starnberg für Donnerstag 30 Fälle weniger als in der Vorwoche, was die Inzidenz wohl sinken lassen wird. Allerdings sind noch viele Fälle auf dem sogenannten Meldeweg und können durch Nachmeldungen die Inzidenz stabil halten. Mehr als ein Drittel der Neuinfektionen stammt nach den Zahlen der Kreisbehörde aus Schulen: 21. Drei weitere wurden in der Josef-Dosch-Grundschule in Gauting registriert, dort sind es in Summe 14 Fälle. Ein Fall stammt aus dem Gymnasium in Starnberg (derzeit dort zehn). Aus Kindereinrichtungen wurden vier Fälle gemeldet. Aus Kliniken wurde ein Fall bekannt, aus Altenheimen ebenso. Eine 78-Jährige starb am Dienstag im Waldsanatorium Krailling mit Corona, ein 90-Jähriger im Tutzinger Krankenhaus am Mittwoch an Covid-19. Damit ist die Gesamtzahl auf 145 gestiegen.

Dienstag, 7. Dezember, 17.12 Uhr: 111 Neuinfektionen am Dienstag sind viel, aber weniger als in der Vorwoche (damals 145) - das lässt die am Dienstag auf 423,8 gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz wieder sinken. Am Mittwoch sollte sie bei um die 400 liegen. Keine neuen Fälle gab es aus Altenheimen und Kliniken, 14 aus Schulen (davon drei Fälle in der Josef-Dosch Grundschule in Gauting, derzeit insgesamt 10 Fälle) sowie aus Kindertageseinrichtungen drei Fälle. Das Landratsamt meldete drei Todesfälle. Im Waldsanatorium in Krailling starb eine 83-Jährige an Corona, im Malteserstift St. Josef in Percha ein 84-Jähriger. Bei einem einjährigen Mädchen war Corona laut Kreisbehörde nicht die Todesursache, allerdings war das Kind infiziert („mit“ Corona). In der Zählung beim RKI wird nicht unterschieden, ob ein Verstorbener an oder mit Corona gestorben ist. Details gibt der Landkreis in solchen Fällen grundsätzlich nicht bekannt.

Montag, 6. Dezember, 17.10 Uhr: Mit 62 Neuinfektionen lag die Zahl am Montag deutlich über dem Wert der Vorwoche, wie schon am Sonntag. Ob das auf ein Anschwellen der vierten Welle hindeutet, wird sich erst in den nächsten Tagen erweisen. Am Montag voriger Woche hatte das Landratsamt 34 Neuninfektionen gemeldet. 26 der Fälle aus den vergangenen Tagen stammen aus Schulen, drei aus Kindereinrichtungen, zwei aus Kliniken und fünf aus Altenheimen. Darunter sind zwei weitere Fälle im Waldsanatorium in Krailling (derzeit insgesamt 12). Die Inzidenz wird etwas steigen auf bis zu 430 bis 440; am Montag lag sie bei 406,3.

Montag, 6. Dezember, 10.05 Uhr: Mit 115 Neuinfektionen lag die Zahl am Wochenende leicht über der des vorigen Wochenendes, als es 109 waren. Das Landratsamt meldete am Montagvormittag 75 Fälle für Samstag (wie Vorwoche) und 40 für Sonntag (Vorwoche: 34). Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag laut RKI bei 406,3 und damit etwas höher als am Sonntag (403,6).

Die Zahlen für den Landkreis und die Gemeinden vom 6. Dezember, Vormittag, laut Landratsamt (im Vergleich zum Freitag):

Andechs 232 +3 Berg 583 +10 Feldafing 324 +11 Gauting 1479 +19 Gilching 1278 +10 Herrsching 761 +14 Inning 302 +9 Krailling 542 +2 Pöcking 328 +4 Seefeld 545 +8 Starnberg 1735 +21 Tutzing 642 +4 Weßling 348 Wörthsee 279 +2 Summe Landkreis Starnberg 9378 +115 Anderer Landkreis 199 wegen Umzug, veralteter Adresse, etc. Gesamtsumme 9577 +115 Sieben-Tage-Inzidenz 406,3 laut RKI-Dashboard Todesfälle 140 laut Landratsamt

Sonntag, 5. Dezember, 16.17 Uhr: Das Landratsamt veröffentlicht an Wochenenden keine Fallzahlen, das RKI nur Zahlen vom Samstag - alles andere gibt es erst am Montag. Das RKI registrierte für Samstag 75 Neuinfektionen, was keine genauen Rückschlüsse auf die tatsächliche Zahl zulässt. Wegen des Meldewegs können Nachmeldungen dabei sein. Da im RKI-System vor einer Woche 59 Fälle vermerkt waren, stieg die Inzidenz auf nun 403,3. Am Samstag lag der Landkreis noch bei 391,6.

Freitag, 3. Dezember, 17.01 Uhr: Das Landratsamt Starnberg meldete für Freitag 87 Neuinfektionen und damit fünf weniger als in der Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut RKI am Freitag bei 413,6 und ist wie erwartet leicht gesunken. Das dürfte auch am Samstag der Fall sein, zu erwarten sind um die 400. Aus dem täglichen Bericht der Kreisbehörde geht zudem hervor, dass es keinen neuen Fall in Altenheimen, einen aus Kliniken, 16 aus Schulen und fünf aus Kindereinrichtungen gab. Bei den Schulen waren zwei weitere aus dem Starnberger Gymnasium (dort nun 13) und drei weitere aus dem Gilchinger Gymnasium (dort nun zwölf) dabei. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit der Pandemie ist auf 140 gestiegen. Ein 85-jähriger Mann aus dem Landkreis ist am Donnerstag im Krankenhaus Weilheim an Covid-19 verstorben, eine 95-Jährige starb im Starnberger Klinikum mit Corona.

Donnerstag, 2. Dezember, 19.05 Uhr: Das Corona-Virus hat im Landkreis Starnberg erneut zwei Menschenleben gefordert. Am Dienstag sind eine 90 Jahre alte Frau und ein 78 Jahre alter Mann, beide aus dem Landkreis, im Klinikum Starnberg an der durch das Virus ausgelösten Krankheit Covid-19 gestorben. Das teilte das Landratsamt gestern mit. Damit hat sich die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie auf 138 erhöht. Neuinfektionen meldete das Landratsamt gestern 88. Das waren sieben Fälle weniger als vor einer Woche, und es war der niedrigste Donnerstagswert seit vier Wochen – wenn auch auf weiterhin hohem Niveau. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mit 424,6 an. Sie dürfte sich aufgrund der Fallzahlen heute nur geringfügig verändern. Drei neue Fälle hat es an Kliniken gegeben, sechs an Schulen und zwei in Kindertageseinrichtungen. Von Neuinfektionen in Senioreneinrichtungen war nichts bekannt. Auffällig ist die hohe Zahl neuer Infizierter in Tutzing, wo es mit 16 Fällen gestern so viele gab wie in keiner anderen Landkreisgemeinde. Von einem Ausbruchsgeschehen war dem Landratsamt jedoch nichts bekannt. Weiter angespannt ist die Situation auf den Intensivstationen der Kliniken. Laut Intensivregister wurden dort gestern 15 Covid-Patienten behandelt, neun von ihnen mussten beatmet werden. Insgesamt meldeten die Krankenhäuser 48 belegte und nur noch zwei freie Intensivbetten.

Donnerstag, 2. Dezember, 09.20 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken von gestern 451,70 auf heute 424,6.

Mittwoch, 1. Dezember, 18.14 Uhr: Waren die Neuinfektionszahlen am Dienstag höher als in der Vorwoche, so waren es am Mittwoch deutlich weniger - 98 statt 157 in der Vorwoche. Das wird die Inzidenz sinken lassen, wohl auf um die 430. Das Starnberger Landratsamt meldete am späten Nachmittag insgesamt drei Neuinfektionen aus Altenheimen im Landkreis, zwei aus Kliniken und sechs aus Kindereinrichtungen. Die Schulen meldeten 17 Neuinfektionen, also fast ein Fünftel der Gesamtzahl. Einen Ausbruch mit mehr als zehn Fällen gibt es im Starnberger Gymnasium, aus dem sechs der 17 Fälle von gestern stammen. Die Altersgruppen-Inzidenz der Kinder unter 14 Jahren ist nach wie vor die höchste im Kreis mit fast 700 – Schulkinder sind also weiterhin stark betroffen.

Den Corona-Ticker für Starnberg bis Ende November finden Sie hier.