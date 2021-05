Corona: Stege am Starnberger See bald wieder geöffnet - Landrat appelliert an Bevölkerung

Noch sind die Stege am Starnberger See gesperrt. Doch das soll sich bald ändern.

Passend zu Christi Himmelfahrt

Erfreuliche Nachrichten aus Starnberg: Schon am Mittwoch sollen sämtliche Stege im Landkreis wieder geöffnet werden. Wegen Corona blieben sie monatelang geschlossen.

Starnberg - Diesem Moment dürften viele entgegengefiebert haben: Nach monatelanger coronabedingter Schließung, werden die Stege im Landkreis Starnberg wieder geöffnet. Das verkündete das Landratsamt am Dienstag, 11. Mai. Wegen zu großem Gedränge wurden sämtliche Stege rund um den See Ende Februar abgeriegelt.

Corona: Stege am Starnberger See sollen spätestens zu Christi Himmelfahrt geöffnet werden

Das soll sich nun schnell wieder ändern. Landrat Stefan Frey (CSU) möchte die Kommunen bitten, die Sperrungen bereits im Laufe des Mittwochs, 12. Mai, aufzuheben. Spätestens an Christi Himmelfahrt sollen dann wieder alle Stege geöffnet sein, teilte das Landratsamt mit. Ebenso läuft das Alkoholverbot an bestimmten Plätzen am Dienstag aus.



Mit Blick auf die schmalen Stege appellierte Frey jedoch „an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger, sich trotz der Öffnungen weiterhin an die bestehenden Kontakt-, Abstands- und Hygieneregelungen zu halten“. Das Landratsamt wird die Entwicklung der Corona-Inzidenzzahlen sowie die Situation an den Stegen aber weiter genau beobachten. Aktuell - Dienstag, 11. Mai - liegt die Inzidenz im Landkreis bei 55,60.

Corona: Bereits im vergangenen Jahr wurden die Stege bereits gesperrt

Ende Februar strömten bei schönstem Wetter zahlreiche Anwohner und Ausflügler zum Starnberger See. Auf den

öffentlichen Stegen wurden Abstands- und Hygieneregeln vielerorts nicht eingehalten. Das Landratsamt beschloss daher, trotz damals sehr niedriger Infektionszahlen, die öffentlichen Stege für den Besucherverkehr zu schließen. Von der Entscheidung betroffen waren unter anderem die Stege am Starnberger See, Wörthsee und Ammersee.

Nicht jeder zeigte Verständnis für diese Entscheidung: Eine Frau schaltete etwa einen Anwalt ein - der zog mit seiner Mandantin vor Gericht. Das Verwaltungsgericht München lehnte den Antrag der Starnbergerin gegen die Maßnahme jedoch ab.

