Corona steht drauf, ist aber nicht drin: Zahnersatz-Hersteller mit kuriosen Erfahrungen

Von: Tobias Gmach

© Screenshot von www.lavazentrum.com

Ein Zahnersatz-Hersteller in Starnberg heißt wie die Pandemie. Das führte in den vergangenen Jahren hin und wieder zu kuriosen Ereignissen in der Firma.

Starnberg – Wer bei Google die Kombination „Corona“, „Labor“ und „Starnberg“ eintippt, findet Testzentren sowie die Internetseiten des Landkreises und des Starnberger Klinikums inklusive Infos zum Umgang mit dem Virus. Aber der oberste Treffer in der Liste hat rein gar nichts mit der Pandemie zu tun – sondern mit Kronen und Brücken.

Wo wir beim Corona-Lava-Fräszentrum wären, einem Zahnersatz-Hersteller, der an der Münchner Straße 33 in Starnberg daheim ist und laut Homepage „Qualität und feinste Präzision mit ästhetischem Anspruch“ bietet. Und wie lebt es sich so, wenn man seit zwei Jahren das allgegenwärtige Übel im Namen trägt? „Mal so, mal so“, antwortet Geschäftsführer Johannes Semrau, um hinterherzuschicken: „Aufmerksamkeit haben wir schon bekommen. Es kommen hier einige rein, die sich testen oder impfen lassen wollen.“ Semrau erklärt sich das nicht nur mit dem Namen seiner Firma, sondern auch mit der Tatsache, dass der BRK-Kreisverband seinen Sitz im selben Haus hat. Nur eine Etage höher.

Ein paar verirrte Test- und Impfwillige sind das eine, der Ruf eines Betriebs, der sich eine gewisse Reputation erarbeitet hat, das andere. „Wir haben zwischenzeitlich schon überlegt, den Namen zu ändern“, erzählt Semrau. „Manche Zahnarzt-Praxen wollten, dass er bei der Lieferung nicht mehr auf dem Paket steht.“ Sie wollten ihre Patienten nicht unnötig verunsichern.

Letztlich gelang es aber, die Kundschaft zu überzeugen. „Wir haben extra einen Brief an alle geschrieben“, sagt der 39-jährige Geschäftsführer, der sich das Amt mit seinem Vater teilt. Die sinngemäße Botschaft des Schreibens: Man habe sich seit 2006 (seitdem firmiert das Fräszentrum unter dem Corona-Namen) etwas aufgebaut. Und: Die Firma wird es noch länger geben als das Coronavirus und die Pandemie. Semrau war ohnehin immer ein Verfechter des Namens. Weil Corona Krone bedeute erfülle er seinen Sinn und Zweck im Dentalbereich.

Dass die Pandemie sich nun schon über zwei Jahre zieht, gefällt Semrau natürlich nicht. Aber zumindest die Aufregung um den Firmennamen habe sich gelegt. Seit einiger Zeit können sich der gebürtige Starnberger und die acht Mitarbeiter wieder fast ausschließlich um ihr Kerngeschäft kümmern: um dreigliedrige Zahnbrücken aus Glaskeramik, um transparente und thermoaktive Komfort-Aufbissschienen und vieles mehr.