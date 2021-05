Corona-Testcenter bei der FT Starnberg

Nicht nur für Vereinsmitglieder

von Michael Baumgärtner schließen

Seit Montag steht auf dem Parkplatz der FT Starnberg 09 an der Ottostraße ein offizielles Corona-Testcenter. Es steht nicht nur Vereinsmitgliedern zur Verfügung.

Starnberg – Monatelang konnten die Fußballer der FT Starnberg 09 nicht oder nur sehr eingeschränkt trainieren. Vor allem für die über 14-Jährigen war seit dem Lockdown Anfang November nur noch kontaktloses Einzeltraining möglich. Das war für den FT-Vorsitzenden Franz Holzinger so nicht mehr tragbar, zum einen, weil „die Kinder einfach wieder normal Fußball spielen wollen“, und zum anderen: „Das Einhalten der Vorgaben ist sehr schwierig, und dem natürlichen Bewegungsdrang und dem Sozialverhalten unserer Kinder und Jugendlichen ist schwer beizukommen“, so Holzinger. In Gesprächen mit dem Landratsamt fanden die Freien Turner nun eine Lösung, wie sämtliche Jahrgänge wieder normal mit Kontakt trainieren können – was bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 mit aktuellem negativen Test laut Verordnung erlaubt ist.

Seit gestrigem Montag steht auf dem Vereinsparkplatz an der Ottostraße ein offizielles Testcenter. Betrieben wird es von Dr. Marcus Gebhard, der unter anderem auch ein Center an der Wittelsbacherstraße 2c in Starnberg unterhält. Geöffnet ist das Testzentrum von Montag bis Freitag zu den üblichen Trainingszeiten, also meist ab 15.30 bis 18.45 Uhr. Die genauen Öffnungszeiten stehen unter www.corona-testcenter.net/Sportplatz-FTStarnberg. Dort kann man auch online einen Termin vereinbaren. Wer sich einmal registriert hat, bleibt im System für jede weitere Testung angemeldet.



Testen lassen können sich nicht nur die aktiven Sportler der FT 09, sondern jeder, der einen tagesaktuellen Schnelltest benötigt. „Der Test ist 24 Stunden lang gültig, ein Kind kann also damit am nächsten Tag auch in die Schule gehen“, erklärt Holzinger. Und die Tests sind kostenlos. Zunächst soll das Testmobil probeweise für eine Woche vor dem Rudi-Hack-Stadion stehen, „und wenn es gut läuft, dann planen wir, das weiter anzubieten“.