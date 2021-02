Coronavirus: 16 Neuinfektionen und ein Todesfall am Mittwoch

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Starnberg steigt weiter jeden Tag an, wenn auch derzeit nur langsam. Die Inzidenz dürfte wieder auf etwa 45 steigen.

Im Landkreis Starnberg steigen die Corona-Zahlen langsamer als noch vor wenigen Wochen.

In der Regel sind die täglichen Neuinfektionen unter dem Niveau der Vorwoche.

Die Inzidenz lag am Mittwoch bei 39,5.

Mittwoch, 17. Februar, 18 Uhr: Mit 16 neuen Fällen meldete das Landratsamt am Mittwoch erheblich mehr Neuinfektionen als am Mittwoch voriger Woche - da waren es sieben. Das führt auch dazu, dass die Sieben-Tage-Inzidenz wohl wieder auf um die 45 steigen wird; am Mittwoch lag sie bei 39,5. Es gab einen weiteren Todesfall zu beklagen, eine 85-Jährige aus Gauting starb mit dem Virus. Inzwischen ist auch klar, dass die Mutationen im Landkreis angekommen sind, sowohl die britische als auch jene aus Südafrika bzw. Brasilien. Bei letzteren beiden sind noch weitere Untersuchungen nötig.

Corona-Pandemie: Offizielle Zahlen aus dem Landkreis Starnberg

Die Zahlen für den Landkreis und die Gemeinden vom 17. Februar laut Landratsamt (im Vergleich zum Vortag):

Andechs 85 Berg 157 Feldafing 150 Gauting 529 +1 Gilching 497 +4 Herrsching 296 +1 Inning 119 Krailling 237 Pöcking 121 +1 Seefeld 253 Starnberg 749 +6 Tutzing 230 +1 Weßling 121 +2 Wörthsee 101 Summe Landkreis Starnberg 3645 +4 Anderer Landkreis 142 wegen Umzug, veralteter Adresse, etc. Gesamtsumme 3787 +4 Personen, die nicht mehr der Quarantäne unterliegen k.A. Todesfälle 92 +1

Montag, 15. Februar, 18 Uhr: Vier Neuinfektionen sind zwar deutlich mehr als vor einer Woche am Montag (damals 1), jedoch im Vergleich zum Dezember wenig. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich um zwei auf nun 91. Zwei Männer (82, 88) starben an und mit Corona. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde vom RKI mit 36,6 angegeben, etwas mehr als erwartet. Das lag auch daran, dass das RKI mehr Fälle verzeichnet hat als der Landkreis, was vermutlich an Infizierten liegt, die im Landkreis getestet wurden, aber in anderen Landkreisen wohnen. Sie werden häufig erst einmal dem Landkreis Starnberg zugeordnet und später wieder abgezogen. Die Inzidenz mit den neuen Fällen vom Montag dürfte bei etwa 38 liegen. Folgen hat die niedrige Inzidenz nicht.

Dass der Sieben-Tage-Wert seit mittlerweile 25 Tagen unter 100 liegt, sorgt dafür, dass man heute Abend auch nach 21 Uhr noch aus dem Haus darf.

Samstag, 13. Februar, 16.30 Uhr: Sieben neue Fälle am Samstag entsprechen der Zahl vom Samstag der Vorwoche. Fünf Gemeinden sind betroffen, Schwerpunkte gibt es nicht. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Samstagmorgen bei 32,9 und damit weiter unter 35. Mit den neuen Fällen dürfte der Kreis in etwa bei dieser Inzidenz bleiben.

Sonntag, 14. Februar, 17.20 Uhr: Zwei Neuinfektionen aus Starnberg und Gauting - mehr hatte das Landratsamt am Sonntag nicht zu melden. Damit sind am Wochenende neun neue Fälle aufgetreten, einer mehr als am Wochenende zuvor. Die Zahlen an Wochenenden sind aber immer geringer, weil weniger getestete bzw. weniger Ergebnisse gemeldet werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag mit 32,9 auf dem Niveau der Vortage. Da sie seit mehr als drei Wochen unter 100 liegt, gilt ab Montag die nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr nicht mehr (wie in fast ganz Bayern). Mit den neuen Fällen dürfte die Inzidenz bei etwa 35 liegen.

Die Zahl der Geimpften steiger weiter an. 4042 Menschen haben bis Sonntag zumindest die erste Dosis erhalten, rund 1450 auch die zweite.

Freitag, 12. Februar, 19 Uhr: Acht neue Fälle und zwei weitere Todesopfer sind die Freitagsbilanz für den Landkreis Starnberg in der Corona-Pandemie. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Männer aus Tutzing und Gilching im Alter von 82 und 88 Jahren, beide verstarben an Covid-19. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 30,00; mit den neuen Fällen, erneut weniger als in der Woche davor, dürften es zwischen 30 und 35 sein.

Mittwoch, 10. Februar, 18.30 Uhr: Sieben neue Fälle und zwei weitere Todesfälle sind die Bilanz des Landratsamtes Starnberg für Mittwoch. Sieben Neuinfektionen ist vergleichsweise wenig, weniger als vor einer Woche und weniger als in den vergangenen drei Monaten an einem Mittwoch. Die beiden Todesfälle sind zwei Frauen im Alter von 92 und 83 Jahren, ein Fall ist eine Nachmeldung vom Dezember. Eine verstarb an, eine mit Corona. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag offiziell bei 27,1, allerdings hatte das Landratsamt am Dienstag keine Fälle an LGL und RKI melden können - deswegen ist die Zahl etwas ungenau. Realistischer waren etwa 35 bis 37. Die Fälle wurden gestern nachgemeldet.

Montag, 8. Februar, 17.45 Uhr: Lediglich zwei Neuinfektionen wurden am Montag im Landkreis Starnberg gemeldet, die Gesamtzahl stieg sogar nur um einen Fall. Denn: Ein Starnberg zugeordneter Fall stellte sich als Fehler heraus und wurde gelöscht. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut RKI bei 42,4 und ist leicht gesunken. Etwa 227 Menschen sind derzeit mehr oder minder schwer an Covid-19 erkrankt bzw. sind positiv getestet. Weitere Todesfälle gab es glücklicherweise nicht.

Samstag, 6. Februar, 16.20 Uhr: Die Zahlen liegen vor, das Landratsamt meldet sieben neue Fälle und einen weiteren Todesfall. Sieben ist im Vergleich zur Woche wenig, vorigen Samstag waren es 12. Sieben Neuinfektionen an einem Samstag gab es zuletzt am 3. Oktober 2020. Neuinfektionen gab es in Gilching (4), das mit 19 Fällen in diesem Monat stark betroffen ist, sowie in Berg, Starnberg und Tutzing. Weitere Details sind nicht bekannt. Die Inzidenz liegt, wie bereits gemeldet, wieder unter 50 Fällen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen, nämlich bei 48,3. Da am Samstag weniger Fälle als am Samstag zuvor gemeldet wurden, ist mit einem weiteren Rückgang auf etwa 46 zu rechnen.

Samstag, 6. Februar, 13 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Samstag für den Landkreis erstmals seit 113 Tagen wieder eine Sieben-Tage-Inzidenz von weniger als 50 Fällen je 100 000 Einwohner errechnet. Auf seinem Dashboard gab das RKI den Wert mit 48,3 an. Zwar sind noch nicht alle Fälle aus den vergangenen Tagen in die RKI-Zählung eingeflossen - mindestens drei fehlen noch -, doch auch diese eingerechnet bleibt die Inzidenz für den Moment knapp unter 50. Auswirkungen hat das zunächst nicht.

Neue Zahlen liegen für Samstag noch nicht vor, sie werden in der Regel zwischen 16 und 18 Uhr veröffentlicht. Je nachdem, wie viele Neuinfektionen gemeldet werden, kann die Inzidenz auch wieder über 50 steigen. In den vergangenen Tagen lagen die Neuinfektionen zumeist etwas unter dem Wert der Vorwoche.

Freitag, 5. Februar, 18.30 Uhr: Neun Neuinfektionen und damit erheblich weniger als vor einer Woche hat das Landratsamt Starnberg für Freitag gemeldet - allerdings auch drei weitere Todesfälle von Menschen im Alter von 83, 88 und 98 Jahren, von denen zwei an und eine Frau mit Corona gestorben sind. Ein Todesfalls stammt aus dem Marienstift Gauting (mit Corona). Die Gesamtzahl stieg damit auf 81. Die Inzidenz lag bei 57,80 und damit so niedrig wie seit Mitte Oktober nicht. Sollten die Neuinfektionen weiter zurückgehen wie in den vergangenen Tagen, könnte der Landkreis - wie zuvor München - die Inzidenz von 50 nach mehr als drei Monaten wieder unterschreiten.

Freitag, 5. Februar, 8 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Starnberg steigt weiter eher moderat, dafür gibt es eine beunruhigende Feststellung. Die britische Mutation B.1.1.7 ist bei einer Frau aus dem Landkreis Starnberg nachgewiesen worden, die in der Pähler Bäckerei arbeitet. Für sie gelten nun strengere Quarantäne-Bestimmungen: Während beim „normalen“ SARS-CoV-2-Virus die Quarantäne bei Symptom-Freiheit automatisch endet, müssen sich Menschen mit der britischen Mutattion mit einem PCR-Test „freitesten“.

Am Donnerstag meldete das Landratsamt zwölf neue Fälle aus sechs der 14 Landkreis-Gemeinden, aber keinen neuen Todesfall. 199 Menschen befinden sich häuslicher in Quarantäne. Die Zahl der Genesenen ist weiter gestiegen auf nun schätzungsweise 3301, damit dürfte es etwa 246 aktive Fälle geben. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 60,0, so niedrig wie seit 20. Oktober nicht. Auf diesen Niveau bleibt sich angesichts der neuen Fälle wohl auch, da vorigen Donnerstag 14 neue Fälle dazugekommen waren.

4. Februar 2021, 9.30 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Starnberg nähert sich langsam wieder der Marke von 50. Nach den vom Robert-Koch-Institut (RKI) berechneten und am Mittwoch vom Landratsamt veröffentlichten Zahlen liegt die Inzidenz nun bei 57,10. Das ist der niedrigste Wert seit dreieinhalb Monaten. Am 19. Oktober vergangenen Jahres hatte der Wert 53,41 betragen.

Insgesamt vermeldete das Landratsamt am Mittwoch elf Neuinfektionen im Landkreis – das waren neun weniger als am Mittwoch voriger Woche. Und auch das war der niedrigste Mittwochs-Wert seit Oktober vorigen Jahres. Es habe auch „kein weiteres Ausbruchsgeschehen“ in einem Pflegeheim, in einer Klinik oder in einer Gemeinschaftsunterkunft gegeben, sagte Landratsamtssprecher Christian Kröck am späten Nachmittag auf Anfrage des Starnberger Merkur. Die elf neuen Fälle teilen sich auf Gilching (einer), Krailling (drei), Starnberg (zwei), Tutzing (drei), Weßling (einer) und Wörthsee (einer) auf.

Die Gesamtzahlen der Infizierten seit Beginn der Pandemie ist damit auf 3535 im Landkreis gestiegen. Zieht man die vom RKI als genesen geschätzten Personen ab, ergibt sich daraus ein rechnerischer Wert von 247 aktiven Fällen im Landkreis. 166 Personen wurden am Mittwoch zum ersten Mal geimpft. Damit ist die Zahl der Geimpften auf 2940 gestiegen – etwas mehr als zwei Prozent der Landkreisbevölkerung.

Unabhängig davon hat das Landratsamt am Mittwoch einen weiteren Todesfall vermeldet – es ist der insgesamt 78. im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Nähere Einzelheiten zu dem Fall lagen Kröck allerdings noch nicht vor. Mit großer Aufmerksamkeit beobachtet die Kreisbehörde derweil die Situation in angrenzenden Landkreisen, wo bereits Mutationen des Virus aufgetreten sind. So meldete das Landratsamt in Landsberg gestern den zweiten bestätigten Infektionsfall mit der britischen Virus-Variante. In Starnberg ist bislang noch keine Mutation nachgewiesen worden.

Landkreis Starnberg - Das Corona-Virus macht Bewohnern und Personal von Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Starnberg weiter zu schaffen. 17 Neuinfektionen meldete das Landratsamt am Dienstag, darunter fünf aus dem Seniorenzentrum Pichlmayr in Gilching. Nach Angaben von Landratsamtssprecher Christian Kröck wurden drei Bewohner und zwei Mitarbeiter positiv getestet. Jeweils einen zusätzlichen Fall gibt es aus dem Caritas-Altenheim Gauting und dem Rummelsberger Stift Starnberg. In der Asklepios-Klinik in Gauting habe sich ein weiterer Patient angesteckt, so Kröck.

Die insgesamt 17 neuen Fälle bedeuten einen weniger als am Dienstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts mittlerweile auf 62,28 gesunken. In häuslicher Quarantäne befinden sich aktuell 229 infizierte Personen und enge Kontaktpersonen.

Corona im Landkreis Starnberg: Anzahl der Todesfälle bereinigt

Ungeachtet dessen hat es weitere Todesfälle gegeben. Insgesamt vermeldete das Landratsamt am Dienstag sechs Landkreis-Bewohner, die an oder mit dem Virus verstorben sind. Dabei handelt es sich um einen 97 Jahre alten Mann und zwei Frauen im Alter von 83 und 84 Jahren, die bereits vor einigen Wochen verstorben sind, aber erst jetzt in der Statistik auftauchen. Dazu kommen drei Todesfälle aus den vergangenen fünf Tagen. Die Frau (79) und die beiden Männer (83 und 89) waren Bewohner des Rummelsberger Stifts in Starnberg.

Weil das Gesundheitsamt die Sterbestatistik grundlegend bereinigt hat, sind drei in der Vergangenheit genannten Fälle herausgefallen. Dabei habe es sich um Menschen gehandelt, die entweder nicht im Landkreis gelebt hätten oder an einer anderen Ursache verstorben seien, erklärte Kröck. Deswegen ist die Zahl der Corona-Toten im Landkreis offiziell um drei auf nunmehr 77 seit Beginn der Pandemie gestiegen.