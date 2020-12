Corona-Zahlen im Landkreis Starnberg: So viele aktive Fälle wie noch nie

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Starnberg steigt weiter stark: Am Dienstag kamen 50 Fälle dazu - der höchste Dienstagswert überhaupt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei etwa 168.

Update vom 23. Dezember 2020, 19.15 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Starnberg war am Mittwoch erneut sehr hoch. Die 48 gemeldeten Fälle bedeuteten den zweithöchsten Mittwoch-Wert seit Beginn der Pandemie. Damit sind seit Jahresanfang insgesamt 2625 Landkreis-Bürger positiv auf das Virus getestet worden, hinzu kommen 37 statistische Irrläufer, die dem Landkreis zum Beispiel wegen veralteter Daten zugerechnet werden. Nicht mehr in Quarantäne befinden sich 2235 Personen. Das ergibt rechnerisch einen Wert von 390 aktiven Fällen – so viele wie noch nie.

In der Schindlbeck-Klinik in Herrsching sind am Mittwoch zwei neue infizierte Mitarbeiter und ein infizierter Patient hinzugekommen. Kliniksprecher Stefan Berger berichtete zudem von einem weiteren Todesfall in der Klinik, in der das Coronavirus am 7. Dezember ausgebrochen war. Dabei handele es sich um eine Patientin Mitte 80 aus dem Landkreis Starnberg, die bereits palliativ behandelt worden sei, sagte Berger. Bei ihr sei das Virus nachgewiesen worden, die Todesursache war aber offenbar eine andere. An und mit dem Virus sind damit bislang 13 Menschen in Herrsching gestorben. Sechs von ihnen stammten nach Angaben des Landratsamtes aus dem Landkreis Starnberg, die weiteren aus den Kreisen Landsberg, Fürstenfeldbruck, Augsburg und Weilheim-Schongau.

Das Landratsamt hat diesbezüglich die Statistik am Mittwoch aktualisiert. Die Verzögerung bei den offiziellen Todesmeldungen führte Behördensprecher Christian Kröck gegenüber dem Starnberger Merkur auf einen längeren Meldeweg zurück. Zudem müssten die Daten von einer Amtsärztin geprüft und in die Statistik eingepflegt werden, sagte er. Damit weist das Landratsamt nun insgesamt 24 Todesfälle aus – 17 bisher, sechs aus der Schindlbeck-Klinik und einen aus dem Klinikum Starnberg

Aus den Seniorenheimen des Landkreises vermeldete das Landratsamt am Mittwoch keine neuen Corona-Fälle, auch nicht aus dem Rummelsberger Stift in Söcking, wo es am Vortag acht Infektionen bei Bewohnern gegeben hatte (wir berichteten). Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis liegt nach Zahlen des Robert-Koch-Institutes bei 161,00 (Stand: Mittwoch, 0 Uhr). In häuslicher Quarantäne befinden sich 754 infizierte Personen und enge Kontaktpersonen (Stand: Mittwoch, 16 Uhr).

Artikel vom 22. Dezember 2020: Landkreis - Mit 50 Corona-Neuinfektionen hat das Landratsamt Starnberg gestern den mit Abstand höchsten Wert an einem Dienstag seit Beginn der Pandemie vermeldet. Das ist vor allem auf Ausbruchsgeschehen im Klinikum Starnberg und im Rummelsberger Stift Söcking zurückzuführen.

Im Klinikum wurden fünf Patienten und fünf Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. Nach Informationen des Starnberger Merkur handelt es sich dabei um den ersten Fall, bei dem das Virus innerhalb der Klinik übertragen wurde. Aufgekommen war das Geschehen eher zufällig. Ein Patient, der in eine andere Klinik verlegt werden sollte, wurde routinemäßig getestet. Das Ergebnis war positiv. Es folgten weitere Tests mit dem nun vorliegenden Ergebnis. Das Klinikum konnte bis Redaktionsschluss noch keine näheren Erkenntnisse mitteilen. Auch, was der Ausbruch für unmittelbare Folgen hat, war noch unklar.

Unabhängig davon haben sich im Rummelsberger Stift in Söcking acht Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, wie Edith Maruska auf Nachfrage des Starnberger Merkur berichtet. Als Dienststellenleiterin ist sie auch für das Rummelsberger Stift in Starnberg verantwortlich. Dort waren die Tests von zwei Bewohnern und einem Mitarbeiter positiv. In Söcking gebe es seit gestern eine Pandemie-Zone im Altbau, damit die Infizierten räumlich von den anderen Bewohnern getrennt sind, sagt sie. In Starnberg habe man einen Wohnbereich isoliert. Den betroffenen Bewohnern – die meisten von ihnen sind über 80 Jahre alt und dement – gehe es bisher gut. „Die Nacht war ruhig“, sagt Maruska.

Dass das eine Momentaufnahme ist, ist ihr klar. Im Söckinger Heim war nach einem Test am 12. Dezember eine Bewohnerin positiv gewesen. Das Virus habe sich schnell verbreitet, weil sich die dementen Bewohner auf den Gängen getroffen haben, vermutet die Dienststellenleiterin. „Man kann die Menschen ja nicht einsperren.“

Die Pflegekräfte, die laut Maruska standardmäßig FFP2-Masken tragen, sollen nun alle zwei Tage getestet werden, die Bewohner so oft wie möglich. Noch habe man die Lage einigermaßen im Griff. Aber Maruska berichtet von einer enormen Belastung. „Mein Arbeitstag endet oft um 23 Uhr. Die Angehörigen rufen an wie die Wahnsinnigen und beschimpfen einen.“ Am Montag habe die Heimaufsicht ein Lüftungskonzept verlangt – „dabei haben wir doch schon so viele Konzepte geschrieben“, sagt Maruska. Sie komme wegen der vielen Telefonate und E-Mails kaum hinterher und müsse sich ständig rechtfertigen – „in einer Zeit, in der man eigentlich zusammenwachsen sollte. Für das Rummelsberger Stift in Söcking gilt ein Besuchsverbot bis Jahresende.

In der Schindlbeck-Klinik in Herrsching hat sich die Lage gestern nicht weiter zugespitzt. Es gebe keine weiteren Todesfälle, sagt Sprecher Stefan Berger auf Anfrage. Die Zahl der infizierten Mitarbeiter habe sich um zwei auf 49 erhöht, 30 von ihnen seien noch in Quarantäne.

Mit den 50 Neuinfektionen ist die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis auf 2577 seit Jahresanfang gestiegen. Hinzu kommen 37 statistische Irrläufer, die dem Landkreis lediglich zugerechnet werden. 2224 von ihnen befinden sich nicht mehr in Quarantäne, was rechnerisch einen Wert von 353 aktiven Fällen ergibt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach den Zahlen des Robert-Koch-Institutes (RKI) bei 155,10 (Stand: Dienstag, 0 Uhr). In häuslicher Quarantäne befinden sich 827 infizierte Personen und enge Kontaktpersonen (Stand: Dienstag, 16.45 Uhr).

Coronavirus im Landkreis Starnberg: Die Daten vom Mittwoch für den Kreis und die einzelnen Gemeinden

Die Zahlen für den Landkreis und die Gemeinden vom 23. Dezember 2020 laut Landratsamt (im Vergleich zum Vortag):

Andechs 69 Berg 103 Feldafing 87 +1 Gauting 397 +5 Gilching 355 +5 Herrsching 243 +7 Inning 99 +4 Krailling 163 +4 Pöcking 97 +3 Seefeld 207 +4 Starnberg 465 +11 Tutzing 160 +4 Weßling 101 Wörthsee 79 Summe Landkreis Starnberg 2625 +48 Anderer Landkreis 37 wegen Umzug, veralteter Adresse, etc. Gesamtsumme 2662 +48 Personen, die nicht mehr der Quarantäne unterliegen 2235 Leichte Abweichung möglich

