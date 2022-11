CSU-Abgeordneter Kießling: „Der Ampel mangelt es an Respekt“

Von: Peter Schiebel

Michael Kießling gehört dem Bundestag seit der Wahl 2017 an. © V. Saldern

Ein Jahr Opposition: Der CSU-Abgeordnete Michael Kießling, der den Landkreis Starnberg in Berlin vertritt, zieht eine Zwischenbilanz und kritisiert die Ampel-Regierung.

Landkreis – Der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kießling (49) vermisst von den Ampel-Parteien den nötigen Respekt für die Arbeit der Opposition. Das sagte er gestern in Starnberg im Rahmen eines Pressegesprächs unter der Überschrift „Ein Jahr Opposition – Bilanz und Ausblick“. Zu Zeiten der großen Koalition seien die Regierungsparteien CDU, CSU und SPD mehr auf die Opposition zugegangen als es SPD, Grüne und FDP jetzt täten. Als Beispiele nannte er die Diskussion um das Bürgergeld, das die Regierung trotz der Bedenken aus der Union im Bundestag durchgedrückt habe, bevor es im Bundesrat – was abzusehen gewesen sei – fürs erste durchgefallen sei.

Inhaltlich hält der Wahlkreisabgeordnete für die Kreise Starnberg und Weilheim-Schongau sowie die Stadt Germering das Bürgergeld in der jetzigen Ausprägung ohnehin für falsch. Kießling kritisierte vor allem das Aussetzen von Sanktionen für Menschen, die arbeiten können, aber nicht wollen. Immerhin zeige die FDP schon Kompromissbereitschaft. „Mal schauen, was da läuft“, sagte er.

Kritik übte Kießling auch an anderen Projekten der Ampel: Die Erhöhung des Wohngeldes etwa werde zu spät umgesetzt („die Kommunen sind nicht genügend eingebunden“), gleiches gelte für die Energiepreisbremse („die kommt erst im März und damit zu spät“), und die Energiepolitik laufe generell falsch („wir brauchen die Kernkraft bis mindestens 2024 und eine Absenkung der Energiesteuer“). Dass die Ampel bei der geplanten Wahlrechtsreform fünf Vorschläge von CDU/CSU nicht berücksichtigt, dann aber einen Tag vor einer Gutachter-Anhörung einen eigenen Vorschlag gemacht habe, gehöre wieder in die Kategorie „mangelnder Respekt“. Kießling: „So sollte man nicht miteinander umgehen.“

Elf Reden im Plenum hielt Kießling in zehn Monaten

Die Union selbst sieht er mittlerweile in der Opposition angekommen und auf Kurs. „Wir kritisieren die Koalition und machen eigene Vorschläge“, betonte er. „Und wir wollen den Menschen eine politische Heimat bieten, die auf dem demokratischen Boden stehen und mit der Politik der Koalition nicht einverstanden sind.“

Elf Reden im Plenum hat der 49-Jährige in den vergangen zehn Monaten gehalten – dass ihm „ein junger SPD-Kollege“ in der Debatte zum Wohngeld vorgeworfen habe, „AfD-Sprech“ zu verwenden, wundert ihn bis heute. Er habe lediglich gesagt, dass der Arbeitslohn in Deutschland ausreichen sollte, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, erklärte Kießling. Die Obergrenze von vier schriftlichen Anfragen an die Bundesregierung pro Monat schöpfe er aus.

Und wie ist seine Einschätzung für die Landtagswahl im kommenden Jahr, auch wenn er selbst dort nicht zur Wahl steht? „Über 40 Prozent für die CSU wären schön“, sagte Kießling. Das Ziel sei weiterhin eine bürgerliche Regierung. „Eine Koalition mit den Grünen halte ich nicht für zielführend.“ Obwohl sich Kießling freut, dass in seiner Heimat Denklingen am vergangenen Sonntag ein Bürgerentscheid zugunsten eines Windparks ausgegangen ist. Nachdem das Votum vor acht Jahren noch anders ausgefallen sei, zeige die Entscheidung, dass die Akzeptanz für Windkraft auch in Bayern steige.

