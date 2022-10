CSU kritisiert „See and the City“ - Bürgermeister: „Peinlich und provinziell“

Von: Peter Schiebel

Vor allem der Bahnhofstraße in Starnberg widmete sich das städtische Projekt „See and the City“. Es war und ist sehr umstritten. © Andrea Jaksch

Der Ortsvorstand der Starnberger CSU spricht sich in einer Pressemitteilung für einen Rückbau aller Maßnahmen des Projekts „See and the City“ aus. Bürgermeister Patrick Janik reagiert darauf mit drastischen Worten.

Starnberg – Am kommenden Montag, 24. Oktober, beschäftigt sich der Starnberger Stadtrat mit dem Abschlussbericht zum Projekt „See and the City“. Bereits drei Tage vorher ist es zu einem veritablen Streit zwischen der Starnberger CSU und Bürgermeister Patrick Janik gekommen.

In einer Pressemitteilung vom Freitag spricht sich der Ortsvorstand der Partei mit der Vorsitzenden und Stadträtin Dr. Charlotte Meyer-Bülow an der Spitze für einen Rückbau der Maßnahmen aus. „Wir standen dem Projekt konstruktiv gegenüber, da der Stadt im Bahnhofsbereich neue Impulse grundsätzlich guttun“, schreibt Meyer-Bülow. Aber: „In zahlreichen Bürgergesprächen wurde an uns der Wunsch herangetragen, das Projekt nicht weiterzuführen.“ Es sollte weder verlängert noch sollten die geschaffenen Änderungen im Straßenraum beibehalten werden.

Und dann listet die CSU-Vorsitzende auf: Die Innenstadt sei durch die temporäre Umgestaltung nicht attraktiver geworden, die meisten Starnberger hätten die Aufenthaltsfläche im Bahnhofsbereich nicht genutzt und auch nicht als Bereicherung empfunden, leider sei es nicht gelungen, das gastronomische Angebot zu erweitern, zudem hätten Einzelhändler und Praxisinhaber über Probleme von Kunden und Patienten bei der Parkplatzfindung geklagt. „Diesem Verlust an Parkplätzen stand kein Gewinn an lebenswertem Straßenraum für Fußgänger und Radfahrer gegenüber“, betont Meyer-Bülow.

CSU verweist auf zahlreiche Bürgergespräche

„Für die Zukunft, wenn der Bahnhofsbereich komplett umgeplant werden sollte, bedeutet das, dass bei der Wegnahme von Parkplätzen alternative Parkmöglichkeiten sehr deutlich ausgeschildert werden müssen.“ Einziger Pluspunkt des Projekts: „Die geänderte Verkehrsführung hat weitgehend funktioniert. Für die Zukunft ist das gut zu wissen.“ Die CSU-Vorsitzende verweist in ihrer Mitteilung auf „zahlreiche Bürgergespräche“, die die Partei geführt habe.

Bei Bürgermeister Patrick Janik ist die Pressemitteilung alles andere als gut angekommen. „Ich bin extrem verärgert“, sagte er am Freitag gegenüber dem Starnberger Merkur und fand äußerst deutliche Worte. Dass der CSU-Vorstand an keiner Bürgerbeteiligung zu „See and the City“ teilgenommen und mitdiskutiert habe, dass er nicht mit dem Bürgermeister darüber gesprochen habe, nun aber eine solche Pressemitteilung dazu lanciere, sei „eine gewisse Heckenschützenmentalität“. Und weiter: „Die CSU muss sich offenbar noch daran gewöhnen, dass sie nach 20 Jahren einen Bürgermeister hat.“

Bürgermeister: „Peinlich und provinziell“

Natürlich seien andere Meinungen zulässig und gerade über „See and the City“ dürfe kontrovers diskutiert werden, sagte Janik, das sollte allerdings nicht so oberflächlich passieren wie in der CSU-Mitteilung. Das Projekt auf pinke Farbe und weggefallene Parkplätze zu reduzieren, sei „peinlich und provinziell“.

Ende September hatte der Stadtrat ein Zwischenfazit gezogen und sich einstimmig, also auch mit allen Stimmen der CSU, unter anderem dafür ausgesprochen, Tempo 20, die teilweise Sperrung des Rondells vor dem Bayerischen Hof, die Verkehrsinsel auf der Fahrbahn zwischen Rondell und VHS und die Verengung der Einmündung Wittelsbacherstraße beizubehalten. Die finale Diskussion folgt am Montag. Beginn ist um 18.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Landratsamtes.