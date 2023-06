Da läuft etwas schief

Von: Peter Schiebel

Der Blick täuscht nicht: Das Gemälde „Seeshaupt“ von Edward Cucuel hängt in der Tat schief im Museum Starnberger See. Und zwar um genau 3,9 Grad – um diesen Wert würde sich die mittlere Jahrestemperatur am Starnberger See bis 2100 erwärmen, wenn die Menschen nicht gegensteuern. Museumsleiter Benjamin Tillig will mit der Initiative „A Few Degrees More“ (Ein paar Grad mehr) auf den Klimawandel hinweisen. Es ist noch nicht zu spät, doch wir müssen jetzt handeln, um den Starnberger See, wie wir ihn kennen, zu bewahren und die Lebensgrundlage künftiger Generationen zu erhalten. Museumsleiter Benjamin Tillig © Andrea Jaksch

Als erstes Museum in Deutschland beteiligt sich das Museum Starnberger See an der Initiative „A Few Degrees More“ (Ein paar Grad mehr). Schief hängende Bilder der Ausstellung machen auf den Klimawandel aufmerksam – basierend auf wissenschaftlichen Daten.

Starnberg – Wenn Bilder auf einmal schief hängen, ist meistens jemand beim Staubwischen dagegen gekommen oder die Aufhängung ist nicht richtig justiert. Im Museum Starnberger See hängen derzeit gleich sieben Gemälde schief – mit voller Absicht. Das Museum hat sich nämlich der vom Leopold-Museum Wien ausgehenden Initiative „A Few Degrees More“ (Ein paar Grad mehr) angeschlossen – als erstes Museum weltweit, wie Museumsleiter Benjamin Tillig sagt. Ziel sei es, „auf die katastrophalen Auswirkungen von nur ein paar Temperatur-Graden mehr auf unser Leben und die Natur hier am Starnberger See aufmerksam zu machen“, betont er.

„A Few Degrees More“ ist in Zusammenarbeit mit dem Clima Change Centre Austria entstanden, einem in Wien ansässigen Klimaforschungszentrum, dessen Vorstand zahlreiche Universitätsprofessoren angehören. Und während im Leopold-Museum ausgewählte Werke von Gustav Klimt, Egon Schiele und anderen bedeutenden Malern schief hängen, sind es in Starnberg unter anderem Bilder von Gustav Adolf van Hees („Ruderboot auf dem Starnberger See“, „Starnberger See Ostufer“), Augusta zu Eulenburg („Am Starnberger See“) und Fritz Osswald („Haus im Garten“), die derzeit im Rahmen der Ausstellung „Licht und Landschaft“ zu sehen sind.

Das Besondere an der Art und Weise der Hängung: Die Neigung ist mitnichten willkürlich, sondern folgt wissenschaftlichen Daten. So sei die mittlere Jahrestemperatur in der Region zwischen 1951 und 2019 bereits um zwei Grad Celsius gestiegen, sagt Tillig. Das erste Gemälde hängt folglich um zwei Grad schief. Weitere sechs Gemälde sind zwischen 1,5 und 4,8 Grad geneigt – was unter bestimmten Voraussetzungen prognostizierten Temperaturanstiegen in den Jahren 2050, 2070 und 2100 entspricht. Der jeweils niedrigere Wert beziehe sich auf Hochrechnungen, falls die Menschheit so weiter lebe wie bisher, erklärt Tillig. Der höhere Wert bilde ein „Worst-Case-Szenario“ ab. Die Datengrundlage stamme aus Messungen und Prognosen des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU).

Auch die Auswahl der Bilder ist genau überlegt. Den farbenprächtigen und üppigen Garten von Osswalds „Haus im Garten“ etwa werde es so nicht mehr geben, wenn sich die mittlere Jahrestemperatur bis ins Jahr 2070 um 3,2 Grad erhöht habe. „Hitze und Dürre machen schon heute intensives Bewässern nötig, doch das Wasser wird knapper“, heißt es im Begleittext. „Fehlender Winterfrost begünstigt Schädlinge, die Obst und Nutzpflanzen ebenso befallen wie schattenspendende Bäume.“ Bei einem Anstieg um 3,9 Grad, der im Jahr 2100 erreicht sein könnte, sinke der Grundwasserspiegel und Bereiche des Starnberger Sees verlandeten, da die Alpen nach schneefreien Wintern und trockenen Sommern kaum Wasser lieferten.

Die Texte hat der Museumsleiter selbst verfasst und sie sich von den österreichischen Klimaforschern absegnen lassen. Die Aktion soll die Betrachter aufrütteln, sagt Tillig. „Vielleicht sind Zahlen alleine nicht anschaulich genug.“ Schließlich warnten Wissenschaftler seit Jahren vor einem weiteren Temperaturanstieg in Folge der menschengemachten Klimakrise. „Wirksame Maßnahmen, ein gesellschaftliches Umdenken und ein Wandel im Verhalten der Menschen finden jedoch fast nicht statt.“

Die Kernaussage der Initiative sei: „Es ist noch nicht zu spät, doch wir müssen jetzt handeln, um den Starnberger See, wie wir ihn kennen, zu bewahren und die Lebensgrundlage künftiger Generationen zu erhalten“, so Tillig. Die Aktion beeindruckt, ohne mit erhobenem Zeigefinger daher zu kommen. „Wir leben am Starnberger See in einem wunderschönen und zurzeit noch relativ stabilen Naturraum“, sagt Tillig. „Das vermittelt eine trügerische Sicherheit. Die Klimakrise betrifft uns dennoch, nicht irgendwo, sondern genau hier. Auch deswegen ist mir das Thema ein großes Anliegen.“

Geplant sind mehrere Begleitveranstaltungen, vor allem Gesprächs- und Diskussionsrunden mit Experten aus verschiedenen Gebieten. Die genauen Daten, Themen und Teilnehmer stehen aber noch nicht fest. Auch wie lange „A Few Degrees More“ zu sehen ist, ist noch offen. „Bis auf Weiteres“, sagt Benjamin Tillig dazu..

Das Museum Starnberger See in der Possenhofener Straße 5 hat geöffnet mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr. Infos: www.museum-starnberger-see.de.