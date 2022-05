Dächer für Ukrainer schwinden: Starnbergs Landrat sorgt sich um Unterbringung der Flüchtlinge

Von: Tobias Gmach

Die Fahne der Ukraine weht am Landratsamt in Starnberg. Das Thema beschäftigt die Behörde sehr - obwohl sie ab Mittwoch offiziell nicht mehr für die Unterbringung der Menschen zuständig ist. © Landratsamt

Jede Woche melden bis zu 20 Privatleute dem Landratsamt, dass sie ukrainischen Flüchtlingen kein Obdach mehr gewähren können oder wollen. Landrat Stefan Frey sieht die längerfristige Unterbringung gefährdet – zumal sich die bürokratischen Abläufe ab Mittwoch komplett ändern.

Landkreis – Der Plan der Bundesregierung mit den ukrainischen Flüchtlingen könnte im Landkreis Starnberg gewaltig schief gehen. Diese Befürchtung haben Landrat Stefan Frey und seine Mitarbeiter im Sozial-, Ausländer- und Asylamt. Denn: Vom kommenden Mittwoch an haben die rund 2000 Geflüchteten keinen Anspruch mehr auf Asylbewerberleistungen. Für finanzielle Unterstützung müssen sie einen Antrag auf Hartz IV stellen. Geld gibt’s dann nicht mehr vom Sozialamt, sondern vom Jobcenter.

Frey kritisiert die Umstellung „eines gut eingespielten Systems“ seit Wochen, warnt vor obdachlosen Flüchtlingen (wir berichteten). Denn wer Asylbewerberleistungen bezieht, wird vom Staat untergebracht. Wer aber Hartz IV erhält, muss sich selbst um ein Dach über dem Kopf kümmern. Und wie realistisch ist es, dass (noch) arbeitslose Ukrainer im Münchner Ballungsraum, wo sich schon der Normalverdiener schwertut, reihenweise Wohnraum finden? Von den Geflüchteten aus anderen Ländern in den Großunterkünften im Landkreis sind 60 Prozent sogenannte Fehlbeleger – also zwar anerkannt, aber bisher ohne Chance auf eine Wohnung.

Auch vor diesem Hintergrund will das Landratsamt trotz des sogenannten Rechtskreiswechsels ab 1. Juni weiterhin für die Unterbringung der Ukrainer sorgen. Mit Mitteln allein aus dem Kreishaushalt sei das aber undenkbar, erklärt Frey. Es herrscht große bürokratische Unsicherheit in diesen Tagen: Erstattet der Bund die Kosten, wenn der Kreis Häuser anmietet? Und wenn nicht: Springt dann der Freistaat ein? Diese Fragen sind noch nicht final geklärt.

Bei uns melden sich wöchentlich 15 bis 20 Leute, die die Menschen nicht mehr beherbergen können oder wollen.

Was erschwerend hinzu kommt: Die Landkreis-Bewohner werden müde, den Kriegsflüchtlingen Obdach zu gewähren. 1600 von ihnen sind privat untergebracht. „Bei uns melden sich wöchentlich 15 bis 20 Leute, die die Menschen nicht mehr beherbergen können oder wollen“, sagte Frey am Freitag in einem Pressegespräch. Das Landratsamt hatte eigens dazu eingeladen – auch um einen Appell loszuwerden: „Bitte beherbergen Sie die Flüchtlinge weiterhin, wir zahlen auch Nebenkostenpauschalen. Wir sind auf die Bevölkerung angewiesen“, sagte Frey. Wenn die nicht mehr mitspielt, landen die Menschen zwar nicht gleich auf der Straße – aber eben wieder in Turnhallen in Gilching oder Hechendorf, die der Landkreis vorsorglich für „Rückläufer“ freihält.

Sollte es so weit kommen, fände das Sabine Neumann fatal. Die Leiterin des Bereichs Asyl im Landratsamt betonte im Pressegespräch: „Es ist wichtig, dass wir weiterhin Wohnraum anmieten können. Es kann nicht sein, dass sich die Unterbringung von Menschen mit Traumata derart verschlechtert.“ Noch dazu, weil die vielen Schulkinder ein halbwegs geordnetes Umfeld benötigten.

Langfristige, vom Staat bezahlte Unterkünfte gesucht

Am Mittwoch bekam der Landkreis ein Schreiben aus dem bayerischen Innenministerium. Landrat Frey nahm drei wesentliche Botschaften wahr: Die Kreisbehörde möge daran mitwirken, dass weiterhin private Unterkünfte zur Verfügung stehen. Er möge Notunterkünfte (eben die Turnhallen) freihalten. Und er möge für kurzfristige Bleiben – wie das ehemalige AOA-Gebäude in Gauting oder das Beringerheim in Tutzing – sorgen. Die Kosten dafür erstatte der Freistaat. „Aber wir brauchen langfristige, staatlich finanzierte Unterbringungsmöglichkeiten.“

Der bürokratische Ausnahmezustand herrscht derweil im Starnberger Jobcenter. Knapp 400 Familien waren laut Leiter Dominik Blaß schon zum persönlichen Gespräch dort – und um Hartz-IV-Anträge auszufüllen. „Wir haben mehrere Arbeitsvermittler kurzfristig umgeschult“, erzählte Blaß beim Pressegespräch. Mit den ersten Auszahlungen sei Anfang Juni zu rechnen.

Eine gute Nachricht hatte Frey – für jene, die zum Beispiel Sprachkurse für Geflüchtete anbieten. Das Spendenkonto des Landkreises sei gut gefüllt, wer ein Hilfsprojekt plane, dürfe sich gerne melden.

