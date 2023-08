Damit das Klosterbergerl wertvoll bleibt

Von: Peter Schiebel

Eine anstrengende, aber befriedigende Arbeit: Zu den Helfern von Irmgard Franken (2.v.l.) am Klosterbergerl in Percha gehörten am Wochenende auch Vlad (l.) aus der Ukraine mit seinen Kindern Tim (2.v.r.) und Tochter Anastasiia (r.). © Andrea Jaksch

Der Starnberger Bund Naturschutz hat die Blühwiese am Klosterbergerl in Percha ausgiebig gepflegt – aus gutem Grund. Vorsitzende Irmgard Franken appelliert an Besitzer privater Gärten.

Percha – Mit einer allein schon zahlenmäßig starken Gruppe ist der Starnberger Bund Naturschutz am Wochenende in seine Arbeitssaison auf Biotopen und anderen wertvollen Flächen gestartet. Rund 20 Helfer trafen sich am Klosterbergerl in Percha, um die Blühwiese unweit des Malteserstifts zu bearbeiten. Dabei handelt es sich um eine blumenreiche Hangfläche mit steilen Passagen. Die Halbtrockenwiese mit ihrem Schlehengebüsch in der Mitte stellt einen wichtigen Lebensraum für Blumen und Insekten dar, wie die Vorsitzende der BN-Ortsgruppe, Irmgard Franken, gegenüber dem Starnberger Merkur erklärt.

Nachdem die Fläche mit einem Balkenmäher gemäht war, rechten die Helfer das Heu zu Schwaden zusammen und zogen diese auf Planen zum Rand der Selchastraße, wo es Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs anschließend aufsammeln konnten.

Die Wiese sei in ihrem Artenreichtum nur so zu erhalten, erklärt Franken. Würde sie nicht gemäht und das Mähgut nicht entfernt, könne es verbuschen und verfilzen. „Die meisten Blumen und Kräuter brauchen aber Luft und Licht“, sagt sie. Am Klosterbergerl gebe es eine Vielzahl auch seltener Pflanzen, darunter Gekielten Lauch und Schafgarbe. Die Blumen seien wichtig für Insekten, auch wenn das Vorkommen dieses Jahr gefühlt zurückgegangen sei. Schmetterlinge zum Beispiel habe sie deutlich weniger gesehen als in früheren Jahren. „Ich glaube, dass einiges vertrocknet ist“, schätzt Franken.

Privatgärten sollen natürliche Räume sein

In dem Zusammenhang richtet die BN-Vorsitzende einen wichtigen Appell an alle Gartenbesitzer in Starnberg und anderswo. „Wir versuchen mit unserer Arbeit, die Arten zu erhalten, so gut es geht“, sagt sie. Umso wichtiger sei es, dass auch in Privatgärten und damit in Wohngebieten naturnahe Räume und Blühfelder ihren Platz hätten. Bambus oder Kirschlorbeer seien fantasielos und für Insekten nutzlos, sagt Franken und hält ein Plädoyer für heimische Gewächse wie Weißdorn oder Felsenbirne. „Sie ist ein fantastischer Frühblüher“, sagt sie über die Felsenbirne und appelliert: „Wir brauchen Vielfalt in der Fläche.“

Für den Starnberger BN geht die Biotoppflege – je nach Wetterlage – vermutlich Ende August oder spätestens Anfang September weiter. Insgesamt kümmern sich die Naturschützer im Starnberger Stadtgebiet um vier Halbtrockenwiesen, zu denen als wohl bekannteste der Wilde Kaiser in Söcking gehört. Dazu kommen mit der Roten Höll und einer Waldlichtung auch zwei Nasswiesen. „Die sind erst später im Jahr dran“, sagt Irmgard Franken, die auch bei den nächsten Terminen auf Unterstützung engagierter Bürger hofft.