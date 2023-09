Darum bleibt es bei 2+1 auf der B 2 in Starnberg

Von: Peter Schiebel

Die neue Bahnbrücke über die B 2 ist in Betrieb, und die Straße darunter ist seit Donnerstagmorgen auch wieder für den Verkehr frei. Die am Großprojekt beteiligten öffentlichen Stellen zeigen sich mit dem Ablauf zufrieden. © Rutt

Deutsche Bahn, Staatliches Bauamt Weilheim und Stadt Starnberg ziehen eine positive Bilanz der zurückliegenden Vollsperrung von Bahnlinie und Bundesstraße. Dass Verkehrsteilnehmer auf der B 2 noch wochenlang mit einer Fahrspur weniger auskommen müssen, begründen sie mit „Restarbeiten“.

Starnberg – Die Befürchtungen waren groß. Von einem bevorstehenden Verkehrskollaps war die Rede, vom Nadelöhr Starnberg, von Ausnahmezustand – letzten Endes erwiesen sich die Einschränkungen durch den Neubau der Bahnbrücke über die Münchner Straße (B 2) aber offenbar als weit weniger schlimm als angenommen. In einer gemeinsamen Presseerklärung zogen Deutsche Bahn, Staatliches Bauamt Weilheim und Stadt Starnberg am Freitag unter der Überschrift „Job erledigt“ ein positives Fazit der zurückliegenden zwei Wochen.

„Auf die Zusammenarbeit und die Leistung des gesamten Teams bin ich sehr stolz“, wird DB-Projektleiter Mark Wüller darin zitiert. Der „ambitionierte Zeitplan“ habe durch den großartigen Einsatz aller Mitarbeitenden weitestgehend eingehalten werden können. Lukas Schulte, Abteilungsleiter Tunnel beim Staatlichen Bauamt, erklärt: „Die frühzeitige Kommunikation und Vorbereitung mit allen Beteiligten hat sich ausgezahlt. Das Resultat war unter anderem die Anpassung der Verkehrsbeziehungen und Ampelphasen auf der Umleitungsstrecke sowie das Konzept der weitreichenden Beschilderung. Der von allen gefürchtete Verkehrskollaps in Starnberg ist dadurch ausgeblieben.“ Allen Beteiligten gelte ein großes Lob und Dank.

Nur wenige Vorfälle auf Umleitungsstrecken

Eine positive Bilanz zogen auch die Verantwortlichen aus Starnberg. Während der 14 Tage habe sich nur ein Beinaheunfall sowie ein kleiner Unfall auf der Gautinger Straße bei einem Fahrspurwechsel ereignet, erklärt Oliver Jauch, Sachbearbeiter Verkehr bei der Polizeiinspektion Starnberg. „Das im Vorfeld erwartete Verkehrschaos ist ausgeblieben. Die ausgearbeitete Verkehrsführung hat gute Dienste geleistet. Der Tutzinger-Hof-Platz entwickelte sich erst gegen Ende der B 2-Vollsperrung zur Engstelle“, so Jauch.

Bei Bürgermeister Patrick Janik überwog Erleichterung. „Ich bin froh, dass alles weitgehend reibungslos funktioniert hat und sich die Verkehrseinschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger in Grenzen gehalten haben“, erklärt er und dankt Bauamt und DB Netz AG „für die gute Vorbereitung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Im Gespräch mit dem Starnberger Merkur bezieht Janik auch die Starnberger Bürger in das Lob mit ein. Viele hätten während der Vollsperrung den Bereich gemieden und ihre Arbeit ins Homeoffice verlegt. Hinzu sei die Urlaubszeit gekommen. Der daraus resultierende geringere Zufluss habe letzten Endes auch zur Funktionsfähigkeit der Umleitung beigetragen, erklärt Janik. Er selbst habe zwei mal zehn Minuten im Stau gestanden. „Für die Größe der Maßnahme ist das wirklich gut gelaufen.“

Weiterhin nur eine Spur stadteinwärts

Verkehrsteilnehmer auf der B 2 müssen dennoch rund sieben Wochen lang noch mit der 2+1-Verkehrsführung zurechtkommen – also zwei Fahrspuren in Richtung Autobahn, eine in Richtung Innenstadt. Grund dafür seien „Restarbeiten“, heißt es in der Mitteilung. Ein Bahnsprecher erläutert auf Nachfrage: „Unter anderem stehen noch folgende Punkte auf der Liste: Böschung profilieren, Oberbodenandeckung mit einer Humusschicht, Herstellung des Gehwegs, Herstellung der Parkplätze, Rückbau der Baueinrichtungsfläche.“ Für einen Teil dieser Maßnahmen sei die 2+1-Regelung erforderlich, so der Sprecher. Die verkehrsrechtliche Anordnung dafür sei bis 30. Oktober 2023 ausgestellt.