Darum fordert das Tierheim Starnberg mehr Unterstützung

Von: Stefan Reich

Teilen

Das Tierheim am Franziskusweg in Starnberg hat allein im vergangenen Jahr mehr als 200 Katzen, über 50 Hunde sowie 500 Klein- und Wildtiere aus allen Teilen des Landkreises aufgenommen. © Andrea Jaksch

In den Landkreis-Gemeinden wird derzeit über eine Erhöhung der Zuschüsse für den Tierschutzverein Starnberg entschieden. Warum der Verein mehr Geld braucht, erklärt Vorsitzender Rainer Henkelmann im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

Starnberg/Landkreis – „Ich kann mich an einen Tag im letzten Jahr erinnern, da wurden sieben Hunde bei uns abgegeben“, sagt Rainer Henkelmann. Er ist der Vorsitzende des Tierschutzvereins Starnberg und sieht auch durch die Corona-Pandemie noch mal gestiegene Herausforderungen für seinen Verein. Menschen wollten vermehrt Hunde und Katzen wieder loswerden, die sie sich in Zeiten von Lockdown und Homeoffice angeschafft hatten.

Über 200 Katzen und mehr als 50 Hunde hat das Starnberger Tierheim, das der Verein betreibt, im vergangenen Jahr aufgenommen. Dazu kamen knapp 500 Klein- und Wildtiere, die ebenfalls aufgenommen, aufgepäppelt und dann entweder ausgewildert oder an neue Besitzer vermittelt wurden.

Gleichzeitig seien viele Preise gestiegen, etwa für Tierarztbesuche oder Medikamente, berichtet Henkelmann. Ebenso die Kosten für Energie und Personal. Nicht in gleichem Maße gestiegen seien dagegen die Einnahmen. Es gebe ja nicht plötzlich mehr Spender, sagt der Vorsitzende.

Das Tierheim erwirtschaftet zwar auch Geld, etwa mit Pensionsplätzen. Doch der große Teil der Kosten wird vom Tierschutzverein übernommen. Etwa 95 000 Euro im Jahr kommen auch von den Gemeinden im Landkreis. „Abzüglich der Umsatzsteuer deckt das ungefähr zehn Prozent der Tierheim-Kosten“, rechnet Henkelmann im Gespräch mit dem Starnberger Merkur vor. Geld der öffentlichen Hand fließt, weil das Tierheim auch eine öffentliche Aufgabe erfüllt. Denn für die Unterbringung sogenannter Fundtiere sind die Kommunen zuständig – das Tierheim übernimmt für sie diese Aufgabe.

Angesichts der gestiegenen Kosten hat die Organisation im vergangenen Herbst eine Erhöhung der Zuschüsse beantragt. Bisher zahlen die Landkreis-Gemeinden 60 Cent je Einwohner und Jahr für die Unterbringung der Tiere. Grundlage dafür sind die sogenannten Fundtier-Verträge, die der Verein mit der Stadt Starnberg und allen 13 Gemeinden geschlossen hat. Nun wollte der Verein eine Soforthilfe und eine Anhebung der Einwohner-Pauschale auf 1,50 Euro für dieses Jahr.

Formal muss das in jeder Gemeinde einzeln beschlossen werden. Im Vorfeld gab es aber gebündelte Beratungen, in denen Rainer Schnitzler die Gemeinden vertrat. Der Bürgermeister von Pöcking ist Sprecher der Landkreis-Bürgermeister. Er legte nach „von allen Seiten schwierigen Gesprächen“ einen Vorschlag für die anstehenden Abstimmungen in den Gemeinderäten vor. Für dieses Jahr sollen die Gemeinden demnach eine Sonderzahlung von 40 Cent je Einwohner genehmigen, wodurch sich der Jahresbeitrag auf einen Euro erhöhen würde. Vom kommenden Jahr an soll der Tierschutzverein dann 1,20 Euro pro Einwohner von den Gemeinden erhalten.

Dennoch gibt es in den Gemeinden vereinzelt Widerwillen, dem Anliegen der Tierschützer nachzukommen. In Wörthsee etwa hat der Gemeinderat in der vergangenen Woche der Sonderzahlung und auch schon der Erhöhung für das nächste Jahr zwar zugestimmt, allerdings nicht ohne Kritik (wir berichteten). Bürgermeisterin Christel Muggenthal attestierte dem amtierenden Vorstand in der Sitzung ein großes Engagement. Die heutigen Akteure hätten aber offenbar mit Altlasten zu kämpfen. In der Sitzungsvorlage für die Abstimmung hieß es sogar, das Defizit beim Tierschutzverein sei „wohl durch Misswirtschaft bei Vorgänger-Vorstandschaften“ entstanden.

Gegen diese Kritik wehrt sich der Tierschutzverein ausdrücklich. Vorsitzender Henkelmann betont: „Bei uns gibt und gab es keine Misswirtschaft.“ Was es gebe, seien Defizite. Die hätten aber strukturelle Gründe, an deren Behebung der Verein derzeit arbeite. Was er meint: Ein Tierheim kann gar nicht ohne Verlust betrieben werden. Dem müssten neue Vereinbarungen künftig besser Rechnung tragen. Der Vorschlag des Vereins für anstehende Verhandlungen wäre eine Verteilung der Kosten. Als fair würde empfunden: Die öffentliche Hand übernimmt die Hälfte der Kosten des Tierheims, die restlichen 50 Prozent erwirtschaftet der Verein über Spenden und Einnahmen.

Das hat der Wörthseer Gemeinderat am Mittwoch voriger Woche schon mal abgelehnt. Dabei sei aber zu bedenken, dass die Gemeinden viel höhere Kosten hätten, wenn es den Tierschutzverein nicht mehr gebe und sie die Fundtier-Unterbringung selbst organisieren müssten, gibt Henkelmann zu bedenken.

Wörthsees Bürgermeisterin Muggenthal sagt auf Nachfrage, das Wort Misswirtschaft in der Sitzungsvorlage sei unglücklich gewählt gewesen. Sie habe es in ihrem mündlichen Vortrag ihrer Erinnerung nach auch gar nicht ausgesprochen. Es habe lediglich zum Ausdruck kommen sollen, dass unter der alten Vorstandschaft ein Defizit aufgelaufen sei. Gemeinderäte griffen den Begriff aber in der Diskussion auf und forderten tieferen Einblick in die Finanzen des Vereins.

Den hatte Bürgermeister-Sprecher Schnitzler. „Ich habe Unterlagen gesehen“, sagt er . „Danach ist nachvollziehbar, dass die Kosten des Vereins gestiegen sind.“ Gründe für ein Misstrauen gegen den Verein gebe es nicht. Vielmehr brauche es Verständnis in der Bevölkerung für dessen gute und wichtige Arbeit, die man durchaus mit Spenden unterstützen könne. In Inning hat der Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig und ohne Diskussion der 40-Cent-Umlage für heuer zugestimmt.

Henkelmanns mit der Kritik aus Wörthsee indirekt angesprochener Vorgänger Thomas Fischer, Vereinsvorsitzender von 2015 bis Ende 2018, sagt auf Nachfrage, es habe in seiner Amtszeit keine Misswirtschaft gegeben. Er habe den Gemeinden stets Rechenschaftsberichte vorgelegt einschließlich Statistiken zu Zahlen der Fundtiere, also zum Umfang der im öffentlichen Auftrag erledigten Aufgaben. „Daran wurde nie etwas beanstandet“, betont Fischer. Dass beim ehrenamtlichen Betreiben eines Tierheims das Geld immer knapp sei, sagt auch Fischer. Das Verständnis in der Kommunalpolitik dafür fehle aber.