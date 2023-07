Das hat es mit der Regenbogen-30 auf sich

Von: Peter Schiebel

Keine feste Regel, sondern eine Bitte: Insgesamt elf solcher Tempo-30-Schilder haben Hanfelder Bürger entlang der Ortsdurchfahrt aufgestellt. Diese haben nun dank der Regenbogenfarben auch den Segen der Behörden. © D. Rutt

Seit einigen Tagen stehen an der Ortsdurchfahrt von Hadorf in beiden Richtungen wieder selbst gebastelte Tempo-30-Schilder. Dass der Rahmen um die „30“ mittlerweile bunt gestaltet ist, hat seine Gründe.

Hadorf – Mal steht die „30“ auf der Front eines Bobbycars, auf dem ein blonder Bub sitzt. Mal hält ein Mädchen die „30“ in der Hand. Und mal schaut es so aus, als ob ein Kind mit der „30“ jedem freundlich zuwinkt, der vorbeikommt. Bereits im Dezember vergangenen Jahres standen entlang der Ortsdurchfahrt von Hadorf zum ersten Mal die bunten Tafeln, die Autofahrer zum langsamen Fahren animieren sollen. Dann waren die elf Schilder weg – seit einigen Tagen sind sie mit einer kleinen, aber wesentlichen Änderung wieder zurück: Der Kreis um die „30“ ist nicht mehr rot, sondern bunt. Damit hat die Dorfgemeinschaft auf einen Einwand von Polizei und Landratsamt reagiert.

Bei der Dorfstraße handelt es sich um eine Kreisstraße, auf der als Höchstgeschwindigkeit 50 km/h erlaubt sind. „Das ist stellenweise schon sehr heftig“, sagt die in Hadorf wohnende CSU-Stadträtin Katja Fohrmann gegenüber dem Starnberger Merkur. Die Kurve an der Kirche beispielsweise sei sehr eng, die Gehwege seien oft ganz schmal. Gerade für Kinder könne es brenzlig werden, wenn Verkehrsteilnehmer so schnell durch den Ort fahren würden. Also bildete sich ein „Kernteam“ von sechs Leuten. Mit Unterstützung vieler weiterer Hadorfer bastelten sie die Figuren, bemalten sie und hängten sie auf.

Verwechslungsgefahr ruft Behörden auf den Plan

Bloß: „Die Schilder sahen den echten zum Verwechseln ähnlich“, erklärt der Sprecher des für die Beschilderung an Kreisstraßen zuständigen Landratsamts, Stefan Diebl. Gemeint war die rot umrandete „30“. Auch die Polizei hatte damit so ihre Probleme. In letzter Konsequenz könne so etwas sogar als „Amtsanmaßung“ ausgelegt werden, sagt Peter Madjar von der Starnberger Inspektion.

Also hängten die Hadorfer die Schilder vorübergehend wieder ab – und gestalteten sie kurzerhand um. Statt mit einer roten Umrandung ist nun ein bunter Kreis in Regenbogenfarben um die „30“ gezogen. „Damit sieht es nicht mehr wie ein offizielles Schild aus. Wir haben damit kein Problem mehr“, sagt Hauptkommissar Madjar. „Wir sehen die Aktion positiv, nur müssen Verkehrsteilnehmer amtliche und nicht amtliche Schilder unterscheiden können. Dies ist durch die Umgestaltung der Umrahmung und eine gemeinsame Abstimmung mit allen Beteiligten sehr schnell gelungen“, betont Diebl.

Inzwischen sei auch nachgeholt worden, die Straßenmeisterei in Gilching darüber zu informieren. Das sei zwischenzeitlich leider übersehen worden, sagt Diebl. Das Thema sei für die Kreisbehörde abgeschlossen. Zufrieden sind auch die Hadorfer. Nach Angaben von Katja Fohrmann habe sich bereits ein Effekt eingestellt, dass zumindest einige Autofahrer langsamer fahren würden. Zusätzlich zu den elf Schildern hat die Dorfgemeinschaft auch noch zwei Banner aufgehängt: „Servus in Hadorf – Freiwillig Tempo 30: Mach auch du mit.“

Womöglich dauerhaft Tempo 30

Der Verkehr in Hadorf war am Dienstagabend auch das beherrschende Thema einer Ortsteilbürgerversammlung, zu der Starnbergs Bürgermeister Patrick Janik ins Feuerwehrhaus eingeladen hatte. Dabei machte Janik den gut 50 anwesenden Hadorfern sogar Hoffnung auf eine dauerhafte Tempo-30-Lösung auf der Ortsdurchfahrt. Noch seien die Kommunen dafür nicht zuständig, allerdings gebe es in Berlin Bestrebungen, dies zu ändern. Sollte es dazu kommen, „dann wüsste ich nicht, was in Hadorf dagegen sprechen sollte“, sagte Janik.

Darüber hinaus kündigte er an, den von Perchting aus kommenden Verkehr bereits am Ortseingang mit einer Verkehrsinsel abbremsen zu wollen. Wie berichtet, hat der Gesetzgeber diese Möglichkeit erst vor wenigen Wochen geschaffen. Janik kann sich im Starnberger Stadtgebiet insgesamt sechs Stellen für den Bau solcher „Bremsinseln“ vorstellen: neben der in Hadorf auf beiden Seiten der Andechser Straße in Perchting, auf beiden Seiten der Olympiastraße in Wangen und in Percha von Wangen kommend. Er hoffe, noch heuer dem Stadtratsausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität ein Konzept vorlegen zu können, sagte Janik im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.