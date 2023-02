„Extrem schade“: Starnberger Kult-Getränkemarkt muss schließen

Von: Tobias Gmach

Suchen nach einer neuen Bleibe für ihr Traditionsunternehmen Getränke Eibl: Geschäftsführer Helmut Tartsch und seine Tochter Nina Tartsch. © Andrea Jaksch

Weil der Eigentümer andere Pläne hat, muss Getränke Eibl in Söcking zum Jahresende schließen. Der unkomplizierte Service des Traditionsbetriebs und das Kommissionsgeschäft werden in ganz Starnberg und darüber hinaus geschätzt.

Söcking – Ob Maibaumfeiern, Vereins-, Kindergarten oder Schulfeste, die Französische Woche und das Pfälzer Weinfest auf dem Kirchplatz, die Faschingsveranstaltungen der Perchalla oder die Sitzungen des Stadtrats: Wo in der Kreisstadt flüssige Nahrung gebraucht wird, ist ein Kühlanhänger von Getränke Eibl nicht weit. Der Markt an der Sandstraße 9 in Söcking und sein Service sind eine Institution – und seit rund 70 Jahren für die Kunden da. Online bewerten sie den Eibl als „Ort gegen die Gentrifizierung Starnbergs“ und als „absolutes Traditionsunternehmen“. „Urig und immer freundlich“, „super Service und große Auswahl“, heißt es dort außerdem. Oder anerkennend: „Es werden einem immer die Getränke ins Auto eingeladen.“

Es dürften also viele Menschen in Starnberg traurig sein, wenn Ende 2023 Schluss ist. „Getränke Eibl sucht eine neue Bleibe“, steht auf einer Tafel im Hof. Geschäftsführer Helmut Tartsch bekam zuletzt die Kündigung in die Hand gedrückt – vom Eigentümer, seinem Neffen. Der verfolgt andere Pläne auf dem Gelände. Es besteht aus dem Hof, einem alten, kleinen Haus und zwei Holzhütten mit Wellblechdächern, in denen sich die Getränkekisten stapeln.

Betreiber: Besonderer Service und „soziale Komponente“ gehen verloren

„Das ist extrem schade“, sagt Tartsch auf Nachfrage des Starnberger Merkur. Nicht nur, weil die berufliche Zukunft für ihn und seine fünf Angestellten nun ungewiss ist. Tartsch betont, es gehe eine „soziale Komponente“ verloren und sagt: „Das tut mir weh. Da hängt viel Herzblut drin.“ Andere Getränkemärkte und -ketten in der Stadt würden den Service, den der Eibl bietet, nicht bieten können oder wollen. Also Biertischgarnituren und ein paar Fässer zum Selbstanzapfen für den runden Geburtstag mit 50, 60 Gästen verleihen, dem Feuerwehrverein oder der Grundschule fürs Sommerfest einen gefüllten Kühlanhänger hinstellen nach dem Motto: Nehmt’s euch raus, was ihr braucht. Abgerechnet wird später. Einmal sei die Freiluftfeier in einem Kindergarten von einem Wolkenbruch beendet worden, erzählt Tartsch. Auf den vielen Getränken blieb die Einrichtung aber nicht sitzen. Das Kommissionsgeschäft sei sehr beliebt, gerade auch bei jungen Leuten, sagt der Chef.

Der 63-Jährige führt den Betrieb seit 13 Jahren, er arbeitet dort allerdings schon seit seinem 21. Lebensjahr. „Vom Tellerwäscher zum Millionär – nur ohne die Kohle“, sagt er. Dabei wollte er, der gelernte Textilkaufmann, damals, nach seiner Bundeswehrzeit, eigentlich nur im Betrieb seiner Schwester und seines Schwagers aushelfen. Eines Tages sollte er ihn übernehmen. Ein geschichtsträchtiges Unternehmen: Vor etwa 70 Jahren fing der „Eibl Sepp“, so nannten ihn alle, mit einem kleinen Flaschenbierhandel an. Beliebt war er laut Tartsch besonders bei den Söckinger Fußballern. An deren Platz stand er bei Heimspielen mit seinem VW-Bulli und jeder Menge Bier. Der Betrieb wuchs nach und nach, der Eibl Sepp verkaufte ihn eines Tages an Tartschs Verwandtschaft, die ihm das Geschäft wiederum verpachteten.

Bei uns kaufen mittlerweile die Kinder von denen ein, die ich als junger Erwachsener bedient habe.

„Bei uns kaufen mittlerweile die Kinder von denen ein, die ich als junger Erwachsener bedient habe“, erzählt der Söckinger, der um die Ecke wohnt. Genau gesagt, fahren sie in den Hof, sagen, was sie wollen, und lassen sich Wasser, Saft oder Bier in den Kofferraum laden. Auch ein Service, den es nur noch selten gibt. „Gerade ältere Leute schätzen das sehr“, sagt Tartsch. 99 Prozent seien Stammkunden.

Zu den Angestellten zählt auch Nina Tartsch, die Tochter des Geschäftsführers. Sie sprang vor drei Jahren ein, ließ den Job bei der Bank hinter sich, als ihre Mutter starb. Denn die hatte sich unter anderem um die Buchhaltung gekümmert. Helmut Tartsch betont, er sei zwar schon 63 Jahre alt, aber er habe auch eine soziale Verantwortung für seine Mitarbeiter. Seit die Tafel mit dem Hilferuf im Eibl-Hof steht, hat er schon ein paar Tipps von der rührigen Kundschaft bekommen. Noch sei leider nichts Passendes dabei gewesen.

Für das Söckinger Grundstück liege der Stadt keine Bauanfrage vor, sagt Stadtbaumeister Stephan Weinl auf Nachfrage. Es handle sich planungsrechtlich um ein allgemeines Wohngebiet. Was der Eigentümer auf dem Gelände ab 2024 plant, erfuhr der Starnberger Merkur nicht. Er war bisher nicht zu erreichen.

