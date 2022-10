Das Montessori-Feuer brennt wie eh und je

Für jedes Jahr eine Baumscheibe: Seit 40 Jahren wird an der Josef-Fischhaber-Straße in Starnberg nach den Regeln Maria Montessoris gelehrt und gelernt. Derzeit besuchen etwa 250 Mädchen und Buben die Montessori-Schule. © Dagmar Rutt

Mit einem großen, bunten Fest haben Montessori-Schule und Montessori-Kinderhaus in Starnberg am Samstag ein Doppeljubiläum gefeiert.

Starnberg – Es ist eine eigene kleine Welt, die sich Eltern, Schüler und Lehrer an der Josef-Fischhaber-Straße in Starnberg nach den Grundsätzen Maria Montessoris aufgebaut haben. Seit 40 Jahren lernen nun Schülerinnen und Schüler in der Montessori-Schule Starnberg, seit 45 Jahren besuchen Kinder das Montessori-Kinderhaus. Dieses Doppeljubiläum feierte die Schulgemeinschaft am Samstag im Rahmen des großen Herbstfestes auf dem Gelände am Josef-Fischhaber-Berg.

Hilf mir, es selbst zu tun – nach diesem Motto lernen seit 1982 Schüler in ihrem eigenen Tempo mit individuellen Aufgaben und ohne äußeren Druck, dennoch orientiert am bayerischen Lehrplan. Dieses Konzept trugen Eltern, Lehrkräfte und Schüler auch beim Herbstfest nach außen. „Die Kinder haben dieses Fest seit Wochen und Monaten selbst geplant“, sagte Julia Albrecht. „Sie haben selbst aufgebaut, organisiert und die Programmpunkte gestaltet.“

Albrecht selbst übernahm als Mutter einer Zweitklässlerin in diesem Jahr die ehrenamtliche Leitung des Arbeitskreises Pressearbeit. Dass sich auch die Eltern so weit wie möglich in das Schulgeschehen mit einbringen, ist ein weiterer Grundgedanke. „Die Elternarbeit ist nicht verbindlich, aber verbindend“, so Albrecht. Auf die Gäste wartete am Samstag von Popcorn über Wahrsagerei bis zum Ponyreiten und einer Boulderwand ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Für die Verpflegung standen viele selbst gebackene Kuchen, Waffeln, 500 Bratwürste und 15 Kilogramm Pommes bereit. „Die Stimmung ist einfach montessorisch“, sagte Tom Schuierer, der als Vater seit fünf Jahren den Bratwurststand übernimmt. „Wir sind eine große Familie.“ Auf diese Schulfamilie sind die Schulleiterinnen Sigrid Stolberg und Petra Lemke-Postpischil sehr stolz. „Wir werden unser Feuer weitergeben und so irgendwann auf viele weitere Jahre zurückblicken können“, sagte Stolberg.

Symbolisch hierfür legten die Lehrkräfte spiralenförmig für jedes Jahr seit Gründung der Montessori-Schule Starnberg eine mit Jahreszahl beschriftete Baumscheibe auf den Boden. Auf jeder dieser Scheiben lag zusätzlich ein Zitat Maria Montessoris, das die Lehrkräfte verlasen und dabei eine Fackel untereinander weiterreichten. Mit dabei waren auch Bürgermeister Patrick Janik und Vizelandrat Matthias Vilsmayr, der die Schüler „zu dem Ort, an dem sie sich aufhalten dürfen“, beglückwünschte. Kim Polonius würdigte im Namen des Schulvorstandes die Gründergeneration: „Damals haben mutige Lehrer und Pädagogen den wichtigen Schritt getan: Raus aus der Regelschule.“

Der Unterschied zur Regelschule ist auch offenkundig: Lehrer, Schüler und Eltern duzen sich, es gibt Prüfungen dann, wenn die Schüler bereit dazu sind, und ein eigenes Lerntempo mit individuellen Aufgaben. Zudem sind die Klassen jahrgangsübergreifend, sodass beispielsweise Sechsjährige auch mit Neunjährigen in eine Klasse gehen. Nach neun Jahren erreichen die Schüler den Mittelschulabschluss, nach zehn Jahren die mittlere Reife. Danach gibt es die Möglichkeit, auf ein Gymnasium zu wechseln.

Zwischen den Reden traten verschiedene Schulchöre sowie der Lehrerchor auf. Sie sangen Lieder über die Montessori-Grundsätze sowie umgedichtete Klassiker. So zum Beispiel eine Version des Udo-Jürgens-Hits „Mit 66 Jahren“, in der es hieß: „…ist mit Starnbergs Monte noch lange nicht Schluss.“ 60 Biertischgarnituren hatte Hausmeister Arno Wiesenberger für das Fest organisiert. Schließlich seien es derzeit etwa 250 Schüler auf der Schule. „Ich liebe die Arbeit mit den Kindern hier“, so Wiesenberger. Er habe den goldenen Schlüssel zu den Kinderherzen.

Vanessa Lange