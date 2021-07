„Dieses Schuljahr war mit Abstand das anstrengendste und verrückteste“: Schulleiter ziehen Bilanz

Mund- und Nasenschutz waren an den Schulen im Landkreis zuletzt wieder abgeschafft. Für die abschließenden Tage bis Donnerstag gilt an den weiterführenden Schulen allerdings erneut eine Maskenpflicht.

Lernen im Krisenmodus

Von Simon Nutzinger

Das Schuljahr 2020/2021 ist das erste, das komplett unter Einfluss der Corona-Krise gestanden hat. Ein Rückblick auf Monate voller Veränderungen und Entbehrungen.

Landkreis – Nahezu sein komplettes bisheriges Leben hat Peter Meyer (65) an der Schule verbracht. Zunächst als Schüler, später und den vor allem deutlich längeren Teil als Lehrer und Direktor. Da schockt einen im Normalfall nicht mehr viel. Was er aber im abgelaufenen Schuljahr erlebt hat, das hätte sich der Schulleiter des Christoph-Probst-Gymnasiums in Gilching nun wirklich nicht vorstellen können. „Nicht einmal in meinen schlimmsten Albträumen“, betont Meyer. „Dieses Schuljahr war mit Abstand das anstrengendste und verrückteste – und dahinter setze ich gerne drei Ausrufezeichen.“

Die Corona-Krise trieb und treibt noch immer alle Beteiligten im Landkreis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Ob Schüler, Eltern, Lehrer oder Schulverwaltung. „Von jedem war maximale Flexibilität gefragt“, unterstreicht Meyer. So war ein klassischer Schulunterricht, wie er vor der Pandemie ohne großes Hinterfragen als selbstverständlich angesehen worden war, kaum noch möglich. Lediglich zu Beginn des Schuljahres lief alles noch relativ normal ab. „Aber auch da hatten wir schon teilweise Maskenpflicht, und die Abstandsregeln mussten eingehalten werden“, sagt Meyer.

Spätestens mit Beginn des zweiten Lockdowns im November begann das Chaos Einzug zu erhalten. Zunächst war plötzlich Homeschooling und Distanzunterricht angesagt, später Wechselunterricht, ehe erst in den vergangenen Wochen wieder teilweise ganze Klassen gleichzeitig in die Schule gehen konnten. Und das alles stets unter strengsten Auflagen und Sicherheitsvorkehrungen. „Wir waren am Ende wie eine große Corona-Teststation“, sagt Meyer. „Mit Schule, wie sie eigentlich sein sollte, hatte das nicht mehr viel zu tun.“

Exkursionen, Vorträge, Klassenfahrten: Alles zu kurz gekommen

Meyer denkt dabei aber nicht nur an die gewöhnungsbedürftigen Formen des Unterrichts. Auch das Schulleben an sich, mit Exkursionen, Vorträgen und Klassenfahrten sei deutlich zu kurz gekommen. „Wir haben ja keinen Unterrichtsauftrag, sondern einen Bildungsauftrag“, stellt er klar. „Und diesem konnten wir leider in den vergangenen Monaten nur bedingt nachkommen.“

Kritisch sieht Meyer zu dem die Aussagekraft der diesjährigen Zeugnisse. Zwar sei es den Lehrern am CPG trotz aller Umstände gelungen, den Lehrplan aus formaler Sicht abzuarbeiten. Doch bezweifelt der Schulleiter, dass dabei auch jeder Schüler auf dem gleichen Stand ist. „Ob alle die Dinge so verstanden haben, wie sie es normalerweise sollten, um nächstes Schuljahr ordentlich weiterarbeiten zu können, dahinter setze ich ein großes Fragezeichen“, sagt Meyer. So gäbe es Klassen, die in einzelnen Fächern maximal zwei oder teils gar keine Schulaufgaben geschrieben hätten. „Da steht die Grundlage für ein Zeugnis schon auf sehr dünnem Eis.“

Gute technische Ausstattung als klarer Vorteil

Probleme, die Angela Richter gut nachvollziehen kann. Die Rektorin der Benedictus-Realschule in Tutzing ist im Großen und Ganzen aber durchaus zufrieden, wie ihre Schule das Corona-Jahr gemeistert hat. „Dank unserer technischen Ausstattung haben wir es sowohl im Distanz- als auch im Wechselunterricht den Umständen entsprechend gut auf die Reihe bekommen“, findet sie. So habe jeder Schüler bei Bedarf ein Leih-Tablet für zu Hause bekommen und auch die Lehrer seien mit Dienstlaptops ausgerüstet worden. Das Hauptproblem am Homeschooling sei lediglich, dass es bei manchen Schülern schwer sei, diese noch umfassend zu erreichen. „Die stellen die Kamera aus und gehen auf Tauchstation.“ Kritik äußert Richter an der Entscheidung, die Weihnachtsferien um eine Woche auszuweiten. „Diesen Unterricht hätten wir gut gebrauchen können.“

Wie schwer das Schuljahr für viele Eltern war, streicht Tatjana von Groll-Schacht heraus. Die Elternbeiratsvorsitzende des Gymnasiums Starnberg denkt dabei vor allem an diejenigen, die kleine Kinder zu betreuen hatten und selbst eigentlich keine Möglichkeit hatten, ihre Arbeit von zu Hause zu erledigen. Besonders bei Eltern von Grundschülern sei das ein großes Problem gewesen. „Da gab es zum Teil dramatische Situationen“, sagt sie. „Manche Entscheidungen der Regierung, wie etwa die Schulen zu schließen, wurden ganz klar auch auf dem Rücken der Schwächsten getroffen.“

Mit Blick auf das kommende Schuljahr wünscht sie sich, dass weitere Schritte in Richtung Normalität gegangen werden können. Zwar sei sie auch vergangenen Sommer schon zuversichtlich gewesen, doch sorge allein die Impflage für eine deutlich bessere Situation. „Hoffen wir einfach das Beste“, betont sie. „Mehr können wir am Ende wohl eh nicht tun.“