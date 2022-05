Das Silicon Valley in Starnberg: Bayern-Lab am Kirchplatz eröffnet

Bewunderten nicht nur die „Augmented Reality Sandbox“: Andreas Winkler vom Bayern-Lab mit Landrat Stefan Frey, Bürgermeister Patrick Jannik, der Landtagsabgeordneten Dr. Ute Eiling-Hütig, Finanzminister Albert Füracker und Steffen Kirchner vom Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (v.l.). © Andrea Jaksch

Finanzminister Albert Füracker hat am Dienstag am Kirchplatz in Starnberg das insgesamt elfte Bayern-Lab eingeweiht. Es soll allen Interessierten, von Schülern bis Senioren, digitale Trends näher bringen.

Starnberg – Mitten im Zentrum Starnbergs durch das Schloss Herrenchiemsee gehen, einen Zauberwürfel in 30 Zügen lösen oder mit Sand eine topografische Karte nachstellen? Das Bayern-Lab in Starnberg zeigt, wie das und noch viel mehr möglich ist und führt in verschiedenste Bereiche der Digitalisierung ein. „Vieles klingt wie Science-Fiction, ist aber schon Realität“, sagte Finanzminister Albert Füracker bei der Einweihung am Dienstag. Es ist fast ein bisschen wie das Silicon Valley in Starnberg.

In den Räumen der ehemaligen VR-Bank-Filiale an der Hauptstraße 21 ist das insgesamt elfte Bayern-Lab im Freistaat entstanden, zwei weitere sollen noch folgen. Es lädt nicht nur Schüler, Unternehmer und Fachleute dazu ein, an Workshops, Ausstellungen und Vorträgen teilzunehmen, sondern auch Familien und Senioren. „Das BayernLab ist eine offene Informationsplattform“, erklärte Füracker.

Er ließ es sich nicht entgehen, einige der Attraktionen gleich auszuprobieren. Und so ging er mit einer VR-Brille auf einem Laufband durch das virtuelle Schoss Herrenchiemsee und war begeistert: „Das ist der Wahnsinn“, sagte er. Derzeit sind bereits sechs bayerischen Schlösser per Laserscan nachgestellt und können virtuell besichtigt werden. Einige Meter weiter steht im Bayern-Lab ein großer Sandkasten, der sich als sogenannte „Augmented Reality Sandbox“ herausstellt. Die Box nutzt eine spezielle Software, um mit Sand gebildete Landschaften topografisch darzustellen. Während die Besucher per Hand Berge und Täler bauen, erkennt die Software die Veränderungen und lässt Flüsse oder Seen in Echtzeit in einer Höhenfarbkarte entstehen.

Ein besonderer Höhepunkt sind zwei Sonderexponate zum Thema Energie, die aus der Kooperation mit dem Landesforschungsinstitut des Freistaats Bayern für softwareintensive Systeme (fortiss) stammen. Zur Veranschaulichung der Energiewende stellt fortiss einen Wärmespeicher und eine Solarbox bereit. In dem futuristischen Labor gibt es jede Menge zu entdecken.

Füracker war es wichtig, den digitalen Fortschritt im Freistaat zu betonen. Bayern sei deutlich weiter als oftmals behauptet, sagte er. In den ländlichen Regionen sei der Glasfaserausbau in den Jahren 2014 bis 2022 auf über 90 Prozent gestiegen. Als weiteren Schritt im Digitalisierungkonzept ging der Minister der Frage nach, wie man den Menschen die Digitalisierung näher bringen könne. Denn „Digitalisierung bedeutet nicht nur, das Handy bedienen zu können“, so Füracker.

Der Minister schwärmte regelrecht vom Standort des neuen Labors, denn dort kämen „High-Tech und Erholung zusammen“. Bürgermeister Patrick Janik sieht den Landkreis Starnberg als „Bildungsstandort, der gepflegt werden muss, das Bayern-Lab passt gut hier rein“, sagte er. Auch Landrat Stefan Frey ist stolz auf das „neue Gründerzentrum, das den digitalen Prozess berührbar und nahbar macht“. Der Landkreis sei bereits einer der innovativsten Landkreise Deutschlands, sagte er mit Blick auf das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen. „Aber wir wollen noch besser, noch attraktiver werden“, betonte Frey. Das Bayern-Lab spanne da einen sehr guten Bogen zwischen Theorie und Praxis.

Explizit soll das Labor auch eine Anlaufstelle für ältere Generationen sein, um sich über die Digitalisierung und die damit verbundenen Chancen, aber auch Risiken zu informieren. Ein souveräner Umgang mit Medien und Internet mache „gerade für die älteren eine gute Kommunikation möglich“, sagte Albert Füracker.

Ganz nach dem Motto „Anschauen – Anfassen – Ausprobieren“ ist jeder dazu eingeladen, zu den Öffnungszeiten (montags und dienstags von 10 bis 17 Uhr, mittwochs von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 10 bis 14 Uhr) die Ausstellungen und Workshops zu besuchen. Schulen und Unternehmen können sich auch außerhalb dieser Zeiten anmelden. Mehr Informationen gibt es unter www.bayernlabs.bayernde. Sämtliche Angebote sind kostenfrei.

Tage der offenen Tür gibt es am übernächsten Wochenende: Freitag, 13. Mai, von 10 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag, 14. und 15. Mai, von 10 bis 16 Uhr am Samstag und Sonntag.

Mathilda Trausch