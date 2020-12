Corona-Ausbruch am Klinikum Starnberg: Acht Mitarbeiter und acht Patienten positiv getestet

Nächster Schlag kurz vor Weihnachten: Am Klinikum Starnberg ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Wie es dazu kam, und wie es nun weitergeht.

Starnberg – Am Ende konnten es selbst alle Vorsichtsmaßnahmen nicht verhindern. Mehrere Patienten und Mitarbeiter einer internistischen Station im Klinikum Starnberg sind mit dem Coronavirus infiziert. „Das trifft uns und tut uns sehr leid“, sagte Chefarzt Professor Florian Krötz am Mittwoch im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Es fühle sich an, als ob man „gegen einen übermenschlichen Feind“ verloren habe, sagte er und sprach von einer „Katastrophe“. Krötz: „Wir wissen, dass Menschen dadurch zu Schaden kommen können.“ Trotzdem hat er Hoffnung, das Geschehen eindämmen zu können.

Die Fakten: Am vergangenen Samstag wurde ein bisher negativer Patient positiv auf das Virus getestet. In der Folge wurden alle weiteren Patienten der Station, zum Teil auch schon entlassene, sowie die Mitarbeiter getestet. „Dabei konnten bisher insgesamt sechs weitere Patienten identifiziert werden, die sich möglicherweise im Klinikum infiziert haben“, berichtete Kliniksprecher Stefan Berger am Mittwoch. „Zwei weitere bereits entlassene Patienten wurden nun ebenfalls positiv getestet.“ Es haben sich also insgesamt acht Patienten angesteckt.

Darüber hinaus sind insgesamt acht Klinik-Mitarbeiter im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch positiv getestet worden – fünf Pflegekräfte und ein Student von der betroffenen Station. Dazu kommen zwei Mitarbeiter, die Patientenkontakt auf der Kinderstation hatten. Aber: „Auf der Kinderstation sind bisher keine Übertragungen auf Patienten oder Mitarbeiter festgestellt worden“, erklärte Berger. Allerdings stünden einige Testergebnisse noch aus. Chefarzt Krötz hat deswegen die Hoffnung, dass sich das Infektionsgeschehen auf die internistische Station begrenzen lässt.

Die Folgen: Die betroffene Station steht unter Quarantäne. Dort lagen gestern noch zwölf Patienten, die nach Angaben von Krötz alle negativ seien. „Die Patienten werden weiterhin mehrfach getestet und im Falle eines positiven Befundes auf die Infektstation verlegt“, erklärte Berger. Die zwei bereits entlassenen und positiv getesteten Patienten befinden sich in häuslicher Quarantäne. Gleiches gilt für die acht Mitarbeiter. Auch auf der Kinderstation würden in den nächsten Tagen wiederholt Testungen erfolgen, sagte Berger. Insgesamt seien im Zusammenhang mit der aktuellen Entwicklung rund 80 Mitarbeiter getestet worden.

Auswirkungen hat der Corona-Ausbruch auch auf die Palliativstation, die Teil der betroffenen internistischen Station ist. Dort gilt ab sofort – wie in anderen Bereichen der Klinik bereits seit langem – ein Besuchsverbot. Bis zuletzt hatten vereinzelt Angehörige oder auch Seelsorger aufgrund einer Ausnahmeregelung die schwerstkranken Patienten noch besuchen dürfen. Einer dieser Patienten ist kurz nach dem Covid-19-Befund verstorben, wie Berger erklärte. Der Mann Ende 60 aus dem Landkreis Starnberg sei „an seinem fortgeschrittenen Tumorleiden gestorben“.

Die Suche: Wie das Virus auf die Station gekommen ist, ist unklar. Chefarzt Krötz kann sich vorstellen, dass die Infektionskette auf einen Mitarbeiter zurückzuführen ist, der „aufgrund der Symptomatik und der Laborergebnisse vor ein bis zwei Wochen“ das Infektionsgeschehen durchgemacht habe, sagte er. Dieser Mitarbeiter habe am 14. Dezember zum letzten Mal Dienst getan, am 19. Dezember wurde der Patient positiv getestet. Allerdings werde sich der Auslöser vermutlich nie genau identifizieren lassen. Vorwürfe macht Krötz niemandem.

„Wir versuchen seit März grundsätzlich und mit allen Mitteln, so etwas zu verhindern, wir machen Kopfstände diesbezüglich“, sagte er. Unter anderem gelte für die Mitarbeiter mit Patientenkontakt FFP2-Maskenpflicht. Zudem werden nach Angaben Bergers bereits seit 9. November Reihentestungen der Mitarbeiter mittels Antigen-Schnelltests vorgenommen – „zunächst 14-tägig aus sensiblen Bereichen wie Intensivstation, Notaufnahme, Infektionsstation“, erklärte Berger. Anfang Dezember sei „auf wöchentliche Testung“ umgestellt worden.

Weitere Zahlen: Stand Mittwoch wurden im Klinikum Starnberg insgesamt 27 Covid-Patienten auf der Normalstation und einer auf der Intensivstation behandelt. Der Intensivpatient sei nicht dem aktuellen Ausbruch zuzuordnen, erklärte Berger. Zudem befanden sich 15 weitere Patienten innerhalb der Klinik in Quarantäne. Darüber hinaus wurden im Klinikum 160 Nicht-Covid-Patienten behandelt. Der Betrieb des Klinikums ist nach Angaben von Krötz nicht gefährdet. Allerdings arbeite das Pflegepersonal „bereits seit geraumer Zeit“ am Anschlag. „Das ist bewundernswert.“

ps