„Das war nur der erste Schritt“

Von: Peter Schiebel

Das Tierheim am Franziskusweg in Starnberg hat im vergangenen Jahr 611 Tiere aufgenommen – im Schnitt also fast zwölf pro Woche. Das wenigstens ein Teil der Finanzierung nun vertraglich gesichert ist, sorgt zwar für Erleichterung, aber noch nicht für Entspannung. © andrea Jaksch

Der Vorstand des Tierschutzvereins Starnberg ist froh über den gefundenen Kompromiss zur Finanzierung von abgegebenen Fundtieren. Nun arbeitet er daran, auch die weitere Arbeit des Tierheims auf ein sicheres finanzielles Fundament zu stellen.

Starnberg – Es waren lange Verhandlungen, die nun peu à peu in den Ratsgremien der 14 Landkreis-Gemeinden abgenickt werden, so wie am Montag in Starnberg: Alle Gemeinden zahlen künftig 1,60 Euro pro Einwohner und Jahr als Fundtierpauschale an das Starnberger Tierheim – statt wie bis Ende vergangenen Jahres 60 Cent. Obendrauf gewährt der Landkreis 30 Cent pro Einwohner und Jahr als freiwillige Leistung. „Wir sind erst mal froh, dass dieser Kompromiss gefunden wurde“, sagt die stellvertretende Vorsitzende des Tierschutzvereins Starnberg und Umgebung, Claudia Bläser, im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Aber es ist nur der erste Schritt.“

In Summe hat das Starnberger Tierheim im vergangenen Jahr 611 Tiere aufgenommen: 179 Katzen, 97 Hunde, 109 Kleintiere, 65 Vögel und 161 Wildtiere. In vielen Fällen mussten die Pfleger die Tiere aufpäppeln, weil sie krank waren oder Verletzungen aufwiesen. Unabhängig von ihrem Zustand werden die Tiere rechtlich in drei Gruppen eingeteilt: Die kleinste Gruppe sind Verwahrtiere, die von Behörden beschlagnahmt wurden. Dann gibt es die Fundtiere, zum Beispiel ausgesetzte Hunde und Katzen. Und dann sind da die Abgabetiere, die Frauchen oder Herrchen selbst im Franziskusweg vorbeibringen, weil sie sich die Haltung aus finanziellen oder gesundheitlichen Gründen nicht mehr leisten können oder aus anderen Überlegungen nicht mehr leisten wollen.

Der Anteil an Fund- und Abgabetieren halte sich etwa die Waage, erklärt Claudia Bläser. Die Unterscheidung mögen Tierfreunde für Bürokratismus halten, sie ist in der aktuellen Lage aber wichtig. Denn nur für die Verwahrung der Fundtiere sind die Kommunen gesetzlich verpflichtet, nicht jedoch für die Abgabetiere. Und das erklärt die Einigung auf 1,60 Euro Pauschale, aber auch die 3,50 Euro, die sich der Tierschutzverein ursprünglich vorgestellt hatte.

„Selbst damit wären noch nicht mal alle Kosten gedeckt, zum Beispiel die Kosten für Wildtiere nicht“, erklärt Bläser. Aus diesem Bereich kümmert sich das Tierheim vor allem um Igel, auch verletzte Eichhörnchen werden immer wieder aufgenommen. Für sogenanntes jagdbares Wild sind dagegen die Jagdpächter zuständig. Die Preise für Futtermittel und Energie seien zuletzt stark gestiegen, sagt Bläser. Zudem belaste auch die neue Gebührenordnung für Tierärzte die Kasse des Vereins – „obwohl wir einen geringeren Satz bezahlen“.

Die schwierige finanzielle Situation habe im Übrigen nichts damit zu tun, „dass wir schlecht wirtschaften würden“, betont Bläser und weist zum Beispiel darauf hin, dass das Tierheim ein Sieben-Tage-Betrieb sei. 18 Mitarbeiter zählt es, von geringfügig Beschäftigten auf 520-Euro-Basis bis zu wenigen Vollzeitkräften. Hinzu komme „zum Glück“ ein Team von etwa 60 ehrenamtlichen Helfern. Und es gibt Spender, die dem Tierheim finanziell unter die Arme greifen und für die der Verein ebenfalls sehr dankbar ist. Auf diesem Gebiet will er zukünftig verstärkt werben. In der Hauptausschusssitzung am Montag war bereits von Fundraising-Aktionen die Rede, unter anderem sei ein Tag der offenen Tür im Sommer geplant, hieß es. Einzelheiten dazu will Claudia Bläser derzeit noch nicht nennen. „Wir versuchen, in dem Bereich tätig zu werden“, sagt sie – und bittet gleichzeitig um Verständnis. „Wir sind alle ehrenamtlich tätig und können uns das eigentlich nicht in der Größe leisten, in der es erforderlich wäre.“

Inwieweit der 1,60-Euro-Kompromiss ausreicht, um die Verwahrung von Fundtieren, wie es im Behördendeutsch heißt, zu gewährleisten, werde das Jahr zeigen, sagt Claudia Bläser. Generell sieht sie den Tierschutz als gesellschaftliche Aufgabe. „Das kann nicht an einem Verein und einigen Unterstützern hängen bleiben.“