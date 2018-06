Tief verwurzelte Positionen

Braucht Starnberg eine Baumschutzverordnung? Darüber ist ein Krieg der Worte entbrannt, Gegner und Befürworter stehen sich scheinbar unversöhnlich gegenüber. Vielleicht hilft ein Ortstermin.

Starnberg– Schon der Abschaffung der Baumschutzverordnung vor drei Jahren waren heftige Debatten vorausgegangen, bei der möglichen Wiedereinführung ist es nicht anders: Ein Antrag der Grünen war im Umweltausschuss des Stadtrates umstritten. Abgestimmt wurde am Ende nicht, der Ausgang wäre auch unkalkulierbar gewesen. Nun wollen sich die Stadträte einige Flächen ansehen, auf den gerodet wurde – und klären, ob eine Baumschutzverordnung dagegen geholfen hätte.

Dr. Franz Sengl (Grüne) wollte gar nicht viel zur Begründung sagen, er nannte einige Beispiel: Am Ende des Söckinger Berges sei eine Flächen abgeholzt werden, ebenso an der Wilhelmshöhenstraße. Das reicht ihm schon als Grund, wieder Bäume auf öffentlichen und privaten Flächen unter Schutz zu stellen. Das hieße dann: Ab einer bestimmten Größe dürfen Bäume nur mit Genehmigung der Stadt gefällt werden. Bei der Abschaffung der alten Verordnung war auf die Möglichkeit hingewiesen worden, prägende Bäume in Bebauungsplänen mit einem Fällverbot zu belegen. Das funktioniere nicht wirklich, sagte Partrick Janik (UWG), und erfasse nicht alle Gebiete der Stadt. Daher sei eine Verordnung als „Mindestschutzschirm“ sinnvoll, zumal immer Baurecht vor Baumrecht gehe und somit kein Bauvorhaben durch den Baumschutz behindert würde.

Mit Vehemenz stemmten sich WPS, FDP und BMS sowie die Parteifreien gegen den Vorstoß, die seinerzeit auch die Abschaffung unterstützt hatten. Dr. Klaus Huber (WPS) verwies darauf, dass schon früher 90 Prozent der Fällungen auch genehmigt worden seien. „Wir brauchen die Baumschutzverordnung nicht, weil die Leute verantwortungsvoll sind.“ Sein Fraktionskollege Markus Mooser kann keinen Kahlschlag in der Stadt erkennen, sieht aber mit einer Schutzverordnung erhebliche Kosten auf die Bürger zu kommen – für Gutachten, Baumsicherungen und dergleichen. Zudem habe sich früher ein Rathausmitarbeiter nur mit den Bäumen beschäftigt. Iris Ziebart (FDP) warnte davor, den Bürger für unmündig zu halten, und Dr. Klaus Rieskamp (Parteifreie) will den Bürger nicht gängeln.

Den verantwortungsvollen Umgang mit Bäumen legen nicht alle an den Tag, konterten Angelika Wahmke (UWG) und Sengl – man müsse sich nur einige Grundstücke anschauen, in denen ein alter Baumbestand dem Seeblick geopfert worden sei. Gerd Weger (CSU) gestand dem Bürger zu, er wisse, was er tue – aber eine Verordnung und die Stelle im Rathaus „sollte es uns wert sein, um die Stadt grün zu halten“. Janik wies auf Ausnahmen in der alten Verordnung hin – Ziel sei sinngemäß, unbegründete Fällungen zu kontrollieren.

Bürgermeisterin Eva John versuchte die Debatte zu versachlichen. Es gebe Kartierungen aller öffentlichen Bäume, aber nicht der privaten. Es gingen auch „relativ wenige Beschwerden“ im Rathaus ein, wenn Bäume gefällt würden. Zuständig für illegale Fällungen sei aber das Landratsamt. Sie nahm Sengls Vorschlag für einen Ortstermin auf, denn in vielen Fällen, in denen Grundstücke gerodet werden, gehe es darum, bestehendes Baurecht umzusetzen. Heißt: Hat ein Eigentümer eine Baugenehmigung für sein Grundstück, kann er die Bäume fällen – egal, ob es eine Schutzverordnung gibt oder nicht. Gegebenenfalls werden Ersatzpflanzungen vorgeschrieben.

Nun wird die Verwaltung einige Beispiele auswählen, die der Ausschuss vor einer der nächsten Sitzungen besucht. Ob der Blick auf Baumstümpfe Meinungen ändern kann, wird sich dann zeigen.