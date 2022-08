Defekt an S-Bahn: Bahnstrecke Starnberg-Gauting gesperrt

S-Bahn der Linie S6 zwischen Starnberg und Gauting (Symbolbild). © ike

Wegen eines Defekts an einer S-Bahn im Bereich Mühltal ist die Bahnstrecke zwischen Starnberg und Gauting derzeit gesperrt. An den Bahnhöfen warten Hunderte.

Starnberg/Gauting - Zwischen Starnberg und Gauting ist eine S-Bahn am Morgen mitten im Berufsverkehr mit einem Defekt liegengeblieben. Die Bahnstrecke ist in beiden Richtungen gesperrt, es fährt kein Zug - auch kein Regionalzug. An der S-Bahn sind auch Feuerwehren im Einsatz. Details sind noch nicht bekannt.

Die Bahn meldet in ihrem Störmelder, dass die Strecke zwischen Starnberg und Pasing nicht befahren werden kann. „Die S-Bahn München hat einen Schienenersatzverkehr mit zwei Bussen zwischen Starnberg und Gauting eingerichtet. Aktuell arbeiten wir daran, schnellstmöglich einen weiteren Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Starnberg und München Pasing für Sie einzurichten. Wir werden Sie informieren, sobald dieser den Betrieb aufnimmt“, heißt es dort.