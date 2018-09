Schunkeln alleine reicht nicht

Im Interview präsentieren die Vorsitzenden der Partnervereine aus Dinard und Starnberg, Dominique Ledez und Angelika Galata, ihre Pläne für die Zukunft.

Starnberg – Sie hatten wieder ihre Momente, die diese Städtepartnerschaft besonders machen. Deutsche und Franzosen schunkelten zu französischen Liedern im Bayerischen Yachtclub. Die Zukunft der 41 Jahre währenden Partnerschaft zwischen Dinard und Starnberg ist alles andere als selbstverständlich, wie Angelika Galata und Dominique Ledez immer wieder mahnen. Beim Abschlussabend des Delegationsbesuchs wurde viel über Europa, aber auch über die Jugend gesprochen, die man irgendwie erreichen müsse.

Einen Weg wollen die Partnervereine dabei nicht bestreiten, wie Galata betonte: „Wir können sagen, wir kommunizieren nur noch virtuell. Die wirkliche Verbindung macht aber der persönliche Kontakt aus.“ Deshalb wolle sie sich bei jedem Einzelnen bedanken, der mitmache und Zeit verbringe. „Wir machen immer wieder neue Entdeckungen, und die sind sehr, sehr positiv.“ Ein wesentlicher Faktor sei die Sprache, wie Ledez betonte: „Wir sollten darum werben, dass die Sprache des Nachbarlands gesprochen werden muss.“ Was sie mit ihren Vereinen vorhaben, erklären sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

-Sie sind auch für Ihre kritischen Töne bekannt. Hand aufs Herz: Wie steht es um die Partnerschaft?

Ledez:Wenn man das Durchschnittsalter in Betracht zieht, muss man was tun.

Galata: Es ist wichtig, dass Jugend nachkommt. Uns fehlen vor allem aber die 30-, 40- und 50-Jährigen. Die Partnerschaft ist auf persönlicher Ebene sehr lebendig. Aber wenn man 20 Jahre in die Zukunft schaut, muss man sich fragen: Wer ist dann noch da?

-Wie wollen Sie jüngere Menschen für die Partnerschaft und ein Engagement begeistern?

Galata: Die Kontakte bei der Feuerwehr funktionieren beispielsweise gut. Feuerwehrler aus Dinard kommen im Oktober hierher zum München Marathon. Ich spreche seit Jahren von einer Seeüberquerung. Die gibt es in Dinard schon länger – am Starnberger See könnten junge Deutsche und Franzosen gemeinsam schwimmen. Auch bei den Musikern gibt es Pläne für gemeinsame Aktivitäten.

Ledez: Beide Städte haben genügend Events, das müssten wir intensivieren. Im Mai waren unsere Vereine in Starnberg und kamen begeistert zurück. Das hat mich optimistisch gemacht.

-Mitglieder und Vorstand der beiden Partnerschaftsvereine haben sich in den vergangenen Tagen ausgetauscht. Welche Pläne gibt es für die Zukunft?

Ledez: Wir hatten versucht, auf dem Weihnachtsmarkt in Dinard einen Starnberger Stand anzubieten. Das hat nicht gut geklappt. Angelika hatte nun die Idee, dass zwei Menschen aus Dinard zum Weihnachtsmarkt nach Starnberg kommen und Champagner verkaufen.

Galata: Man muss die Partnerschaft bei solchen Anlässen sichtbarer machen. 2019 wollen wir wieder eine schöne französische Woche haben. Das spricht auch jüngere Leute an, dort sind die Alters- und Sprachbarrieren nicht mehr erheblich.

Ledez: Die zweite Idee ist ein Bierfest im September 2019 in Dinard. Dort soll es bayerische Spezialitäten geben.

-Vier Tage volles Programm – Ihr Resümee des Delegationsbesuchs?

Galata: Natürlich kann man immer das ein oder andere besser machen. Ich fand es aber gut gelungen.

Ledez:Wir haben einen tollen Empfang in Starnberg bekommen. Es herrschte gute Laune, wir haben eine lustige Gruppe. Die Mitglieder hatten die Gelegenheit, sich mal wirklich zusammenzusetzen. Die Bilanz ist sehr positiv, da sind wir uns einig.