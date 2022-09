Denkmal für einen verdienten Starnberger

Wohnungsgenossenschaft Starnberg

Von Stephan Müller-Wendlandt schließen

Die Wohnungsgenossenschaft Starnberger See hat Franz Heidinger (1903-1983) ein Denkmal gesetzt. Das in Bronze gegossene Porträt des ehemaligen Vorstandsmitglieds und Aufsichtsrats steht in der Grünanlage der Wohnanlage der Genossenschaft an der Himbselstraße.

Starnberg – Endlich kann gefeiert werden. Fünf Jahre lang hatte die Wohnungsgenossenschaft Starnberger See darauf warten müssen. Im Rahmen einer Feststunde enthüllten Bürgermeister Patrick Janik und Vizelandrat Matthias Vilsmayer zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Genossenschaft, August Mehr, am Samstagvormittag ein Denkmal, das ein Porträt des ehemaligen Vorstandsmitglieds und Aufsichtsrats Franz Heidinger (1903-1983) zeigt. Er hatte sich auch als Stadtrat, Kreisrat und langjähriger Zweiter Bürgermeister um Starnberg verdient gemacht. Beate Pohlus hat das Kunstwerk geschaffen.

Als im Jahr 2017 Baubeginn für die seniorengerechte Wohnanlage an der Himbselstraße war, konnte weder zum ersten Spatenstich noch zur Grundsteinlegung ein Fass aufgemacht werden – „wegen Misshelligkeiten mit der damaligen Stadtspitze“, wie Mehr ausführte. Und als die Anlage 2020 bezugsfertig war, machten die Einschränkungen wegen der Pandemie der Genossenschaft einen Strich durch die Rechnung.

„Es war keine leichte Sache“, räumte Mehr ein. Aber aller Kummer – auch über einen Grundwassereinbruch in der Baugrube, was im Wesentlichen zu einer Verteuerung der Baukosten um zwei Millionen auf 14,4 Millionen Euro führte – war bei der nachgeholten Eröffnungsfeier längst verflogen. Mehr dankte der Stadt für die finanzielle Unterstützung in Höhe von 600 000 Euro, die ohne Rückzahlungsforderung gewährt worden war. Der Landkreis steuerte ein nahezu zinsloses Darlehen über 500 000 Euro bei. So konnte die Genossenschaft auf dem eigenen Grundstück „unser Herzstück“ (Mehr) schaffen: 40 seniorengerechte Wohnungen mit gehobenem Ausstattungsstandard. 30 davon sind staatlich gefördert und werden für 6,50 bis 8,50 Euro pro Quadratmeter vermietet. Die zehn frei finanzierten Wohnungen kosten zwischen zehn und elf Euro je Quadratmeter. Die Anlage ist seit dem Erstbezug komplett vermietet.

Premiere hatte am Samstag der Gemeinschaftsraum, der von der Genossenschaft finanziert wird und deren Betriebskosten deshalb nicht auf die Mieter umgelegt werden. „Ich hoffe, dass dieser Raum von den Bewohnern künftig auch fleißig genutzt wird“, sagte Mehr mit Hinweis darauf, dass das wegen der Zurückhaltung in Corona-Zeiten bislang noch nicht der Fall war. Eine weitere Besonderheit der Anlage ist ein Appartement, das von Besuchern der Mieter angemietet werden kann, die mehrere Tage bei ihren Verwandten oder Freunden zu Gast sind.

Bürgermeister Janik bezeichnete die Wohnungsgenossenschaft als „tragende Säule der Stadtpolitik“. Seit 100 Jahren werde das Feld Wohnraumbeschaffung „in ruhiger und konstanter Art“ erfolgreich beackert. Nur dank bürgerschaftlichen Engagements könne in einer Kommune der Wagen am Laufen gehalten werden. Die Wohnungsgenossenschaft sei für dieses Engagement ein Paradebeispiel. Er sei froh über die fruchtbare Zusammenarbeit, dankte Janik, denn: „Starnberg steht vor gewaltigen Aufgaben bei immer schlechter werdenden Rahmenbedingungen.“

Nach dem offiziellen Teil der Feststunde, an der auch Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl, Ehrenaufsichtsratsvorsitzender Theo Beigel, Vertreter von Vorstand und Aufsichtsrat, Mitglieder der Genossenschaft sowie Mieter teilnahmen, spielte die Blaskapelle Wangen-Neufahrn zum geselligen Teil auf.