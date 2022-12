Depressive Endzeitgedanken und große Heiterkeit

Voller Intensität gingen die jungen Schauspieler auf der Bühne im Jugendtreff Nepomuk der Frage nach, wer an bestimmten Situationen welche Schuld hat. © Dagmar Rutt

Im Jugendtreff Nepomuk gaben Nachwuchstalente der Schauspielschule Schwarz einen Einblick in ihre Arbeit.

Starnberg – Die jungen Schauspieler brauchen keinen Vorhang, keine aufwendige Beleuchtung und auch kein riesiges Publikum, um Präsenz und Intensität auf der Bühne des Starnberger Jugendtreffs Nepomuk zu zeigen. Dort präsentierten Nachwuchstalente der Schauspielschule Schwarz am Dienstag Einblicke in ihr aktuelles Stück „Schuld ist sowieso nie einer“ – frei nach dem 2003 uraufgeführten Theaterstück „Unschuld“ von Dea Loher.

„Wir haben uns Gedanken gemacht in einer Zeit, in der Kriege, Flüchtlingskrisen, Pandemie und Umweltkatastrophen nicht mehr aufzuhören schienen“, sagte Katharina Schwarz, Schauspielerin und Leiterin der Schauspielschule, die auch in Starnberg einen Standort hat und im Nepomuk Kurse anbietet. „Viele Jugendliche haben mich sehr überrascht, indem sie offen und reflektiert gesagt haben, wie es ihnen geht.“ Diese Emotionen und Gedanken arbeiteten die 15 am Stück beteiligten jungen Erwachsenen in ihr Spiel ein. Jeder half dabei, das Original von Dea Loher anzupassen und so auch persönliche Noten mit reinzubringen.

Gemeinsam mit Schauspieler Wowo Habdank, Katharina Schwarz und den ukrainischen Regisseuren Tetjana Mokilnik und Yevhen Pashchinsky stellten die jungen Leute so ein beachtliches Stück auf die Beine. Bei der Werkschau am Dienstag gaben sie Familie und Freunden einen Vorgeschmack auf die Premiere im Februar.

Auf abstrakte und gleichzeitig sehr nahegehende Weise trugen die Schauspieler etwa eine Stunde lang verschiedene Emotionen nach außen. Sie charakterisierten unter anderem Stresssituationen, die Flüchtigkeit der heutigen Zeit, Leistungsdruck, innere Konflikte und den Wunsch nach Liebe im Gegensatz zu oft vorherrschender Oberflächlichkeit. Gleichzeitig drang aber auch die Gewissheit, nicht allein mit diesen Herausforderungen zu sein, nach außen. Depressive Endzeitgedanken trafen auf tiefe Frustration, schlugen aber auch um in Heiterkeit.

In einer Szene ging es um eine Therapiegruppe – der Therapeut mit einem Flachmann in der Hand. „In diesem Stück gibt es keine festen Rollen“, sagte Wowo Habdank. „Das macht es für Zuschauer und für uns zu einer Herausforderung. Ich war überrascht, wie gut die Jugendlichen in die verschiedenen Rollen schlüpfen.“

Emilia Häfner ist 19 Jahre alt und schon lange im Schauspiel. Sie stand bereits oft auf der Bühne und spielte unter anderem in der ZDF-Serie „Frühling“ mit. „Jeder hat selbst seine Thematik, der man nachgehen muss“, sagte sie. „Aber selbst wenn wir alle leiden, sind wir nicht alleine. Wir haben die Gemeinschaft.“ Schauspieler Jai Deuster (21) brachte einen weiteren Aspekt ein. „Wir wollen mit unserem Stück ein grundsätzliches Bewusstsein schaffen, dass es gar nicht so einfach ist, wie die Gesellschaft es oft vorgibt.“

Seit Oktober wurde geprobt. Bis zur Premiere am 18. Februar 2023 auf der Kulturbühne Hinterhalt in Gelting wird weiter an dem Stück gearbeitet. „Mich hat die Intensität auf der Bühne beeindruckt“, lobte Zuschauer Christoph Jahnel. Und auch Katharina Schwarz war nach der Werkschau sehr zufrieden. „Es ist toll, was die Jugendlichen trotz Stress und anderen persönlichen Verpflichtungen geschafft haben“, sagte sie. „Man schafft viel. Es hängt davon ab, wie sehr man daran glaubt.“

