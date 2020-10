Der Krach kommt auf zwei Rädern

Der Radverkehr könnte eines der großen Streitthemen der kommenden Monate werden – abgesehen von den finanziellen Folgen der Corona-Krise. Die Kreistags-Grünen haben einen Antrag gestellt, der Landrat Stefan Frey gar nicht gefällt. Heute geht die Debatte im Kreisausschuss weiter.

Landkreis – Anton Maier aus Feldafing tritt gerne und viel – in die Pedale, denn der Kreisrat der Grünen ist Kreisvorsitzender des Fahrradclubs ADFC und Vielradler. Der Kreis, findet er, engagiere sich zu wenig für den Radverkehr und trage womöglich das Prädikat „Fahrradfreundlicher Landkreis“ zu Unrecht. Maier beantragte deswegen bei Landrat Stefan Frey, aus dem laufenden Rezertifizierungsverfahren für das Prädikat auszusteigen und erst einmal mehr für Radfahrer zu tun. Frey findet das völlig unangebracht. Der Krach kommt also auf zwei Rädern. Für Montag war der Auftakt zur Rezertifizierungsergebnisses geplant, während der das Prädikat durch den Landkreis verteidigt werden muss – sie wurde wegen Corona allerdings am Freitag abgesagt und auf Frühjahr 2021 verschoben.

„Die Rezertifizierung des Landkreises als Fahrradfreundliche Kommune wird solange ausgesetzt, bis ein Alltagsradroutennetz über den gesamten Landkreis tatsächlich erstellt ist.“ So steht es unter dem fünften Knubbel im Grünen-Antrag. In der Begründung von Maier und der Fraktionsvorsitzenden Martina Neubauer steht: „Ein durchgängiges, die Gewerbestandorte, Siedlungsschwerpunkte und Bahnhöfe verbindendes Alltagsradroutennetz wurde noch nicht geknüpft.“

Maier erklärte im Mobilitätsausschuss vor einigen Tagen, er habe nach dem Beitritt des Landkreises zur AGFK Bayern, einem Zusammenschluss fahrradfreundlicher Kommunen, einen Schub erwartet – und auch festgestellt. Als das Prädikat „Fahrradfreundlicher Landkreis“ 2013 erreicht war (als erster Landkreis überhaupt), ist nach Maiers Wahrnehmung ein Bruch aufgetreten: „Danach war sehr viel Ruhe.“ Das gelte insbesondere beim vom Kreis erstellten Alltagsradroutennetz.

Maier bescheinigte dem Kreis, dass „das Landratsamt große Defizite wegen fehlendem Personal“ habe. Ziel sei schließlich, dass 21 Prozent alle Wege der Kreisbewohner in diesem Jahr mit dem Fahrrad zurückgelegt werden sollen – die Aufteilung auf Verkehrsarten nennt sich Modal Split, der Landkreis hat in der Tat dafür Ziele definiert. Ob das erreicht worden sei, könne niemand sagen. Das solle doch erst einmal untersucht werden, findet Maier.

„Wir sind ein großes Stück weg von einem fahrradfreundlichen Landkreis“, klagte Maier und forderte, wie im Antrag auch, mehr Personal abzustellen und pro Einwohner 7,50 Euro pro Jahr für Fahrradprojekte einzuplanen. Das wären etwas mehr als eine Million Euro. Maier steht nicht allein: Das „Aktionsbündnis Radwegbau im Landkreis Starnberg“, zu dem ADFC, Bund Naturschutz, VCD, „Omas for Future“ und „Fridays for Future“ aus Gauting gehören, erhebt praktisch identische Forderungen und will diese am 24. Oktober bei einer landkreisweiten Radldemo vertreten (lesen Sie dazu den Beitrag „Radldemo durch den Landkreis“).

Auch andere Forderungen lesen sich wie ein Generalangriff auf die bisherige Rad-Politik des Landkreises, wobei es durchaus Unterschiede gibt zwischen Grünen und Aktionsbündnis. Letzteres fordert, innerorts 30 und außerorts 60 km/h auf Verbindungen des Alltagsradroutennetzes anzuordnen, solange es keine baulichen Maßnahmen gibt und sich Auto- und Radfahrer die Straßen teilen. Details will das Bündnis heute Abend bekanntgeben. Die Grünen wollen nur, dass auf Strecken wie Unering-Hochstadt, Gauting-Landkreisgrenze oder Etterschlag-Landkreisgrenze – dort fehlen geplante Radwege noch – und an anderen Stellen Tempolimits zumindest geprüft werden. Die Grünen wollen mehr öffentliche Hinweise auf das Abstandsgebot (Autofahrer müssen mindestens 1,5 Meter Abstand zu Radfahrern beim Vorbeifahren halten, und das nicht wegen Corona), etwa auf Bussen – das wurde schon einmal in Kreisgremien abgelehnt.

Das Aktionsbündnis fordert einen Mobilitätsbeirat und eine stärkere Kontrolle der Fortschritte durch den Landrat. Der radelt übrigens selbst viel, will dem Kreis aber Untätigkeit oder gar Unvermögen nicht nachsagen lassen. Er erkennt in seiner Behörde ein „großes Bemühen“ und sieht den Kreis „auf einem guten Weg“. Die fast 250 Maßnahmen des Alltagsradroutennetzes seien ein vorbildliches Projekt, allerdings liegen die wenigsten Projekte in Zuständigkeit des Landkreises.

Stefan Frey verwies im Ausschuss darauf, dass der Landkreis Fahrradschutzstreifen vorantreibe und dafür auch eine Ausnahmegenehmigung für Straßenabschnitte außerorts beantragt habe. Derzeit sind solche Schutzstreifen nur innerorts erlaubt. Radwegebau sei nicht einfach, weil Grundstücke fehlten – wie bei Etterschlag. Jedoch: „Für Rennradfahrer bauen wir keine Radwege.“

Die Rezertifizierung zu stoppen, lehnt Frey komplett ab. Was wäre das für ein Zeichen für den Radverkehr im Landkreis? Es gebe offene Punkte, räumte er ein, eine „Rolle rückwärts“ will er nicht. Die geforderten 7,50 Euro pro Kopf finden ebenfalls nicht die Zustimmung des Landrats, weil das „den Radverkehr nicht entscheidend weiterbringen“ werde, weil nicht immer finanzielle Mittel und Umsetzbarkeit der Projekte zusammenpassen. Er kündigte aber einen Pakt zur Förderung der Radwege an. Die Gegenrede des Landrats hatte zeitweise etwas von einer Wutrede – für die er im Mobilitätsausschuss Beifall bekam.

Kreisrat Bernhard Sontheim (Freie Wähler), wie Maier aus Feldafing, wollte pauschale Kritik nicht gelten lassen und verwies auf das Beispiel Schutzstreifen in Tutzing, der nun bis Garatshausen verlängert werde. Wenn Maier mehr Aufklärung wolle, solle er doch auch darüber aufklären, dass Radfahrer außerorts verpflichtet sind, vorhandene Radwege zu benutzen. Grünen-Kreisrätin Barbara Wanzke hingegen unterstütze Maier, denn auch sie höre von vielen, Radfahren im Landkreis sei schlechter als in anderen Kreisen möglich. Maier zeigte sich entgegenkommend: Die Rezertifzierung würde er mittragen, wenn sie zu einem höheren Stellenwert des Radverkehrs führe.

Der Ausschuss stimmte letztlich für die Fortsetzung der Rezertifizierung, lehnte den Antrag aber nicht ausdrücklich ab. Der Antrag steht am heutigen Mittwoch, wieder auf der Tagesordnung, diesmal des Kreisausschusses (14 Uhr, Rathaus Gilching). Im Kreistag am 26. Oktober wird er sowieso behandelt. Die wirklichen Debatten sind dort zu erwarten.