Der Obstkorb reicht nicht mehr: Wirtschaftspreis für Gesundheitsengagement

Von: Tobias Gmach

Vitamine fürs Büro sind gut. Aber um als Unternehmen zu gelten, das sich für die Gesundheit von Mitarbeitern stark macht, bedarf es mehr. © Klein

2022 war ein Rekordjahr in Sachen Krankmeldungen. Der Wirtschaftspreis des Landkreises Starnberg geht daher heuer an Unternehmen, die sich besonders für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter einsetzen – gerade auch für die mentale.

Landkreis – „Ohne Gesundheit ist alles nichts – Wie engagieren sich moderne Arbeitgeber für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden?“ Das Motto des Wirtschaftspreises des Landkreises 2023, der am 23. November im Landratsamt verliehen wird, ist eine Reaktion auf den Zeitgeist, auf die gestiegene Sensibilität im Umgang mit menschlichen Ressourcen – aber auch auf Fakten: Die Gesellschaft altert, und ältere Arbeitnehmer fallen häufiger aus. Und die AOK meldete kürzlich einen drastischen Anstieg der Krankmeldungen im Landkreis Starnberg. 2022 waren es 72 Prozent mehr als noch 2021. Auch die durchschnittlichen Krankentage erhöhten sich laut der Kasse um 33,3 Prozent auf 17,6. Atemwegserkrankungen machen den Hauptanteil aus, Corona spielt eine Rolle in der Statistik, alles auf die Pandemie schieben kann man aber nicht. Denn auch psychische und Muskel-Skelett-Erkrankungen verursachen steigende Fehlzeiten.

Alarmierend finden das die Wirtschaftsfördergesellschaft gwt und die neunköpfige Jury des Wirtschaftspreises. In der am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung verweist die gwt auf das Arbeitsschutzgesetz, das Unternehmen in die Pflicht nimmt, auf die physische und psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu achten. Annette von Nordeck, Leiterin der Wirtschaftsförderung, sagte beim Pressegespräch: „Ein Obstkorb und ein höhenverstellbarer Schreibtisch reichen nicht mehr.“ Heißt: Eine Chance auf den Wirtschaftspreis haben nur Firmen, die mehr und innovativere Angebote machen, die vielleicht einen Mentaltrainer oder Vertrauenspersonen engagieren, die Angestellte auf ein zu hohes Pensum hinweisen und auch flexibel auf deren private Sorgen und familiäre Probleme reagieren. Natürlich machen sich auch Fitnessstudio-Gutscheine, Yoga im Büro und gemeinsame Sportaktivitäten gut in der Bewerbung. Und die Jury wird danach fragen, ob auch die Stühle im Homeoffice rückenschonend sind. Ein weiteres Kriterium: Sind die Tätigkeiten sinnstiftend? Herrscht Wertschätzung in der Firma?

Studie: Umsatz lässt sich durch Gesundheitsmanagement steigern

Von Nordeck und gwt-Geschäftsführer Christoph Winkelkötter verwiesen auf eine Untersuchung, nach der 70 Prozent der Beschäftigten auch dann noch zur Arbeit gehen, wenn sie längst nicht mehr leistungsfähig sind und Erholung brauchen. Und auf eine Studie der Beratung Roland Berger und der Asklepios-Kliniken: Betriebliches Gesundheitsmanagement könne demnach den Umsatz um bis zu elf Prozent steigern. Winkelkötter: „Nur gefestigte Mitarbeiter können gut arbeiten.“

Bis zu 50, bis zu 250 Mitarbeiter und darüber: Der Wirtschaftspreis wird heuer nach Unternehmensgröße in drei Kategorien vergeben – aus Fairnessgründen, damit auch kleinere Firmen mit weniger Möglichkeiten gewinnen können. Rund 3000 Betriebe im Landkreis schreibt die gwt demnächst an. Wer sich bis 21. Juni nominiert oder nominiert wird, bekommt die Bewerbungsunterlagen zugeschickt. Firmen selbst, aber auch Bürger, Institutionen oder Gemeindeverwaltungen können mögliche Preisträger nominieren – per E-Mail an witschaftspreis@starnbergammersee. Im Anschluss rechnet die gwt mit etwa 50 bis 60 Bewerbungen, woraus die Jury dann zehn bis 15 Finalisten bestimmt und jenen im September persönliche Besuche abstattet. Danach bestimmt sie die drei Sieger.

In der Jury sitzen neben Winkelkötter und von Nordeck von der gwt: Katja Lindo-Roever, Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses, Thomas Vogl, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg, Bürgermeistersprecher Rainer Schnitzler aus Pöcking, Karin Münster, Geschäftsstellenleiterin der Arbeitsagentur in Starnberg, Michael Padberg, Vorsitzender des Unternehmerverbandes Wirtschaftsförderung Landkreis Starnberg, Jan Vogel, Geschäftsführer des Bunds Deutscher Selbstständiger Bayern, und Normen Nöth, Chef der Tutzinger P3-Klinik für psychische Erkrankungen. Im Gegensatz zu den Vorjahren ist heuer wie berichtet ausgeschlossen, dass ein Jurymitglied eine teilnehmende Firma vertritt.

