Der Trachtentrend zur Wiesn 2023: „Auf schlichte Eleganz setzen“

Von: Laura Forster

Teilen

Dirndl als Alltagskleid mit Gürtel statt Schürze: Diese Neuheit präsentiert Monika Sedlmayr von „Hembergers Tracht & Zeitlos“ aus Herrsching. © Andrea Jaksch

In weniger als zwei Wochen startet das Oktoberfest wieder. Zu einem Besuch auf der Wiesn gehört für viele auch eine Tracht. Der Starnberger Merkur hat Experten im Landkreis nach den aktuellen Trends gefragt. Der Tenor: Prunk ist out, Schlichtheit in.

Landkreis – Die Tage sind gezählt. Am Samstag, 16. September, heißt es wieder: O’zapft is! Für einen Tag auf der Theresienwiese schmeißen sich viele Besucher in ihre schönste Tracht. Was dieses Jahr angesagt ist bei Dirndl und Lederhose, berichten Trachtenexperten dem Starnberger Merkur.

„Auf schlichte Eleganz setzen“, rät Theresa Viktoria Demmler, die seit Anfang 2022 die Trachten-Schneiderei „MarthaViktoria“ in Bachhausen betreibt. „Klassisch, reduziert, hochwertig – das ist gerade angesagt. Diese prunkvollen Dirndl mit viel Spitze, Tüll und Perlen sind eher out.“ Ton in Ton, das heißt, dass Kleid und Schürze aus der gleichen Farbfamilie kommen, sei heuer sehr gefragt. Beim Thema Bluse ist immer noch Spitze und ein hochgeschlossener Schnitt sehr modern, doch auch Baumwollblusen seien wieder im Kommen.

Was für Demmler, die 2013 eine Lehre zur Schneiderin gemacht hat, gar nicht geht: Carmenblusen. Auch bei Dirndl, die nicht übers Knie gehen und zu kurzen Schürzen, sieht sie rot. Als passendes Schuhwerk empfiehlt Demmler Pumps oder Stiefeletten – Hauptsache ein kleiner Absatz, der strecke das Bein. Aber auch Birkenstock seien im Trend. „Die lassen das Outfit leger wirken.“

Beim Mann setzt sie auf traditionelle schwarze Haferschuhe. „Bitte keine weißen Sneakers“, sagt Demmler, die ihre Marke nach ihrer Oma Martha, die ebenfalls Schneiderin war, benannt hat. Derzeit seien Gilets mit Stehkragen sehr angesagt. „Das Hemd muss dann aber auch eine Stehkragen haben“, merkt Demmler an. Allgemein sei die Männer-Trachtenmode weniger experimentierfreudig, neben Rot-, Grün und Blautönen würden aber immer mehr Westen in braun und beige getragen. „Ich habe erst vor Kurzem einen Mann in Tracht mit einem Halstuch gesehen, damit verrät man gleich, dass man nicht aus Bayern kommt.“

Monika Sedlmayr von „Hembergers Tracht & Zeitlos“ aus Herrsching sagt, dass heuer vor allem helle Lederhosen im Trend liegen. Bei den Hemden gilt: „Karo ist definitiv nicht mehr in.“ Auch Sedlmayr ist der Meinung, dass gerade weniger mehr ist. „Die Tracht – sowohl beim Mann als auch bei der Frau – ist schlicht, dafür sind die Stoffe hochwertig und vielleicht ein bisschen extravagant.“

„Auf schlichte Eleganz setzen“, rät Theresa Viktoria Demmler, die seit Anfang 2022 die Trachten-Schneiderei „MarthaViktoria“ in Bachhausen betreibt. © Martha Viktoria

Etwas ganz Neues: das Dirndl als Alltagskleid tragen – mit einem Gürtel statt einer Schürze. „So kann man ein Stück Heimatgefühl immer auf der Haut tragen“, sagt Sedlmayr, die selbst um die 30 Dirndl besitzt. Bei der Länge gilt: Mini ist ein Tabu. „70, 80 Zentimeter oder bodenlang ist der Standard.“ Neben Blumenkränzen im Haar sind heuer auch Trockenblumen angesagt – etwa auf einer Spange oder Nadel. „Eine meiner Kundinnen hat letztens etwas Tolles gesagt: ,Ich möchte mich wieder wohlfühlen, deshalb brauche ich ein Dirndl.‘ Genau dafür ist die Tracht da.“

Sabine Ruhdorfer, die in Gauting die Schneiderei „Herzstück“ betreibt, berichtet, dass sie derzeit vor allem viele Dirndl aus Samt kreiert. 30 Arbeitsstunden stecken in einem Trachtenkleid, im Hinblick auf die Wiesn ist ihr Auftragsbuch gerade voll. Besonders angesagt: Partnerlook. „Wenn die Farbe oder der Stoff der Weste des Mannes sich in der Schürze oder dem Kleid wiederspiegelt“, sagt Ruhdorfer.

Mancher schaut lieber bei Trachtenmärkten nach etwas Passendem auf dem Secondhand-Markt. In Gilching organisiert das Guichinger Brauchtum einen für kommenden Samstag, 9. September, von 9 bis 13 Uhr am Starnberger Weg 18. In Starnberg gab es den Markt heuer zum 1. Mai, nicht zur Wiesn. Wer weiter fahren will: Am Sonntag, 10. September, veranstaltet der Trachtenverein „D’Würmstoana Lochham“ im dortigen Pfarrheim einen Markt.