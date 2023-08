Sperrung in Starnberg: Der Zeitplan für die neue Brücke

Von: Peter Schiebel

Teil der Anlagen für die Umleitung ist eine Behelfsampel für Fußgänger am Bahnhof Nord. Der wird während der Sperrungen von Zügen gar nicht und von Bussen weniger oft angefahren. Der Schienenersatzverkehr hält nur am Bahnhof See. © Andrea Jaksch

Am Donnerstag, 24. August, beginnt die Vollsperrung der Münchner Straße (B 2) in Starnberg. Am Mittwoch gegen Abend will das Staatliche Bauamt Weilheim mit den vorbereitenden Arbeiten beginnen. Auch der Zeitplan der Bahn ist nun bekannt.

Starnberg – Die Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen. Nun geht es darum, den seit Monaten angekündigten Ersatzneubau der Bahnbrücke über die Münchner Straße (B 2) in Starnberg samt Vollsperrung von Bundesstraße und Bahnlinie in die Tat umzusetzen. Der Starnberger Merkur erklärt, wie die Verantwortlichen von Bauamt und Deutscher Bahn die nächsten Tage planen und was zuletzt schon passiert ist.

Montag, 21. August: Die für die Vollsperrung der B 2 zwischen den Einmündungen Leutstettener Straße und Gautinger Straße/Uhdestraße entwickelten Schaltprogramme sind in die bestehenden Ampeln eingespielt worden. Sie sollen am Donnerstag aktiviert werden.

Dienstag, 22. August: Gegen 10.30 Uhr hat die Verkehrssicherungsfirma damit angefangen, Halteverbotsschilder und dergleichen aufzustellen. Auch die temporäre Fußgängerampel an der äußeren Leutstettener Straße beim Bahnhof Nord steht bereits.

Mittwoch, 23. August: Gegen Abend beginnt das Staatliche Bauamt damit, die Vollsperrung der B 2 fertigzustellen. Unter anderem müssen noch Gelbmarkierungen aufgebracht werden.

Donnerstag, 24. August, 7 Uhr: Offizieller Beginn der Vollsperrung der Bundesstraße. Die Umleitung erfolgt über Petersbrunner und Leutstettener Straße und ist einspurig je Richtung, nicht zweispurig wie die B2. Daher ist mit Staus zu rechnen.

Sonntag, 27. August: „Nach derzeitigem Stand“, so ein Bahnsprecher gegenüber dem Starnberger Merkur, startet der Rückbau der bestehenden Bahnbrücke am Sonntag. Oberleitung, Schienen und Schwellen werden demontiert, der Schotter abtransportiert. „Das Material wird entweder durch Fachfirmen entsorgt oder aufbereitet und recycelt.“

Montag, 28. August, gegen 2 Uhr: Ein Autokran zum Aushub der Bestandsbrücke soll in Starnberg ankommen und in Position gebracht werden.

Montag, 28. August, gegen 6 Uhr: Mithilfe des Krans soll die Bestandsbrücke ausgehoben werden. Dafür sind vier Stunden veranschlagt. „Sie wird anschließend vor Ort zerlegt und vermutlich in irgendeiner Form wiederverwertet“, erklärt der Bahnsprecher.

Montag, 28., und Dienstag, 29. August: Die bestehenden Widerlager an beiden Seiten der B 2 werden mit schwerem Gerät abgebrochen. Es ist der Teil der Arbeiten, der voraussichtlich den meisten Lärm und Dreck erzeugt.

Mittwoch, 30. August, gegen 4 Uhr: Die Teile des neuen Überbaua werden in Starnberg erwartet. Sie kommen mit einem Schwertransport. Zudem beginnen Arbeiter damit, neuen Widerlager auf einer sogenannten Verschubbahn an die richtige Position zu bringen. Die tonnenschwere Bauwerke sind in den vergangenen Monaten bereits zu beiden Seiten der B 2 gebaut worden. Eine Gleit- und Schmierschicht verringert den Reibwiderstand während des Einschiebens.

Donnerstag, 31. August, gegen 11 Uhr: Die zwei neuen Stahlträger des Brückenbauwerks sollen eingehoben werden. Dazu ist erneut ein Autokran erforderlich. Anschließend werden Schotter, Schwellen und Schienen aufgebracht und installiert, ebenso die Oberleitung. Es folgen bis einschließlich Sonntag, 3. September, weitere Restarbeiten.

Montag, 4. September: Bis gegen 4 Uhr ist die Bahnstrecke noch gesperrt und Schienenersatzverkehr (SEV) im Einsatz. Danach sollen die Züge der S 6 und der Werdenfelsbahn über die neue Bahnbrücke in Starnberg fahren können.

Mittwoch, 6. September, in den Abendstunden: Die B 2 soll wieder für den motorisierten Verkehr, für Radfahrer und Fußgänger freigegeben werden. Eine genaue Uhrzeit steht noch nicht fest.