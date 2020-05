Desinfektionsmittel statt Weihwasser

Den Glauben leben ist in Corona-Zeiten nicht leicht. Doch nun dürfen öffentliche Gottesdienste wieder abgehalten werden. Allerdings gibt es viel zu beachten.

Landkreis – Rote Punkte kleben an einzelnen Plätzen, Bänder sperren ganze Bankreihen ab. Wer in den nächsten Tagen einen Gottesdienst besuchen will, dem wird sich in den Kirchen ein ungewohntes Bild bieten. Zwar sind seit Wochenbeginn Gottesdienste im Freistaat wieder erlaubt – allerdings unter Auflagen.

So werden etwa innerhalb der katholischen Pfarrgemeinden nur in den größeren Kirchen Gottesdienste stattfinden. Dafür wird es jedoch zusätzliche Messen geben, damit die Besucher, die zunächst keinen Platz mehr bekommen, zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen können. Keiner der Gottesdienste darf länger als eine Stunde dauern. Überall gilt ein Abstandsgebot von zwei Metern, überall muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Das Gotteslob soll aus Hygienegründen nicht angefasst werden, stattdessen gibt es Liederzettel, falls überhaupt gesungen wird.

Zahl der Sitzplätze stark eingeschränkt

Im Pfarreienverband Ammersee-Ost sind beispielsweise die Kirchen St. Nikolaus Herrsching, St. Johannes Baptist Inning und St. Johannes Baptist Breitbrunn geöffnet. Die Anzahl der Plätze ist jedoch stark eingeschränkt, um den Abstand von je zwei Metern zwischen den Gläubigen zu gewährleisten. Ehepaare und Familien können aber zusammensitzen. In Herrsching etwa werden daher nur rund 73 der 400 Sitzplätze, in Breitbrunn 15 und in Inning 29 von jeweils rund 200 Sitzplätzen für Gottesdienstbesucher freigegeben.

„Wir haben die Plätze markiert“, sagt Pfarrer Simon Rapp. „Da, wo jemand sitzen darf, klebt ein roter Punkt.“ Außerdem helfen Mitglieder des Pfarrgemeinderates bei der Platzeinweisung. Es gilt eine Einbahnregelung, die durch Schnüre als Absperrung gewährleistet werden soll. Daher wird – falls möglich – nur eine Pforte als Eingang genutzt, die andere wird zum Ausgang. Vielerorts gibt es Desinfektionsmittel, das die Besucher vorm Betreten und beim Verlassen der Kirche verwenden sollen, etwa in St. Joseph in Tutzing.

Desinfektionsmittelspender am Eingang

Auch Starnbergs Stadtpfarrer Dr. Andreas Jall hat bereits Desinfektionsmittelspender am Eingang von St. Maria und St. Ulrich aufgestellt. Die Bänke werden nach den Gottesdiensten gereinigt. Die Atmosphäre solle „so freundlich wie möglich, so strikt wie nötig“ gestaltet werden, sagt Jall. Zur Erklärung der Maßnahmen möchte er noch ein Video auf die Internetplattform Youtube stellen.

Die Vorbereitungen sind noch voll im Gange. Daher gebe es in seinem Pfarrverband „frühestens am Freitag, spätestens am Sonntag“ den ersten Gottesdienst, sagt Jall. Für die, die sich noch nicht in die Kirche trauen, werde das Angebot der Online-Gottesdienste weitergeführt.

Der Pfarrverband Aufkirchen will den Einlass über die Liederzettel kontrollieren. „Wenn alle verteilt sind, wissen wir, dass die Kirche voll ist“, sagt Pfarrer Albert Zott. Das Pfarramt Andechs will die Gottesdienstzeiten vorab überhaupt nicht publik machen, damit nur Einheimische teilnehmen.

Manche Kirchen arbeiten mit Anmeldung vorab

In Pöcking und Feldafing gibt es vorab zugeteilte Plätze. Um einen zugewiesen zu bekommen, müssen die Besucher sich oder ihre Familie/Hausgemeinschaft vorab bis jeweils mittwochs, 12 Uhr, telefonisch unter z (0 81 57) 12 58 oder per E-Mail an pg.poecking@bistum-augsburg.de anmelden. Am Eingang steht ein Ordner mit einer Liste. „Die müssen wir auch führen“, sagt Pfarrer Leander Mikschl. Denn: „Sollte von einem Gottesdienst aus eine Infektionskette starten, muss das Gesundheitsamt diese auch nachvollziehen können.“ Im Pfarrverband Dießen ist eine Anmeldung im Pfarrbüro Dießen, z (0 88 07) 94 89 40, oder im Pfarrbüro Dettenschwang, z (0 88 07) 18 25, nötig.

Die Pfarreiengemeinschaft Seefeld/Wörthsee öffnet von Sonntag an die Kirchen in Steinebach, Oberalting und Hechendorf. Auch dort wird nur ein Bruchteil der Sitzplätze besetzt: in Oberalting 25 von 180, in Hechendorf 18 von 140. Die Emporen bleiben geschlossen. Gesungen werden „maximal zwei Lieder“, sagt Pfarrer Roland Böckler, da das Singen die Masken durchfeuchte. Daher gebe es „vor allem Orgelspiel“.

Unterschiedliche Handhabung beim Thema Kommunion

Was die Kommunion anbelangt, handhaben die Pfarreien und Pfarrgemeinschaften das unterschiedlich. In vielen Kirchen wird es bis Christi Himmelfahrt keine geben. In denen, in denen es sie gibt, sind Abstandsmarkierungen am Boden angebracht oder die Gläubigen dürfen nur einzeln in Richtung Altar gehen. Während Pfarrer Böckler es für unwürdig hält, mit Zange und Handschuhen Hostien auszugeben, möchte Pfarrer Rapp die Eucharistie in den Gottesdiensten unter der Woche mit Mundschutz und Handschuhen und ohne die Worte „Der Leib Christi“ ermöglichen. Pfarrer Jall will in Starnberg mit Mundschutz und Handschuhen die Handkommunion erteilen.

In St. Sebastian in Gilching sieht es etwas anders aus. Dort wird es ein Tischchen mit einer weißen Decke darauf geben, auf das Pfarrer Franz von Lüninck die Hostie für jeden einzeln mit einer Zange legt. Außerdem werde man während der Messe die große Flügeltür am Eingang offen lassen, damit die Kirche möglicht gut durchlüftet wird, sagt Pastoralassistentin Monika Amlinger.

Von „kleinen, aber wichtigen Schritten“ auf dem Weg zurück in eine Normalität, in der es gelte zu lernen, mit dem Virus zu leben, spricht Pfarrer Böckler. Die Maiandacht am Sonntag um 18 Uhr soll daher im Freien an der Mariensäule im Pfarrgarten stattfinden, wo 50 Einzelstühle im Abstand von zwei Metern stehen. Böckler hofft auf gutes Wetter.

Weitere Informationen welche Pfarreien wann Gottesdienste feiern, finden Sie im Gottesdienstanzeiger in unserer Freitagsausgabe.