Deutlich mehr Tempo-Unfälle im Landkreis Starnberg

Ein spektakulärer Unfall: Im Mai vergangenen Jahres kippte ein umgebauter Fiat in Feldafing um und krachte gegen einen anderen Wagen – der Fahrer war angetrunken, der Fiat mit sieben Personen überbesetzt. © Andrea Jaksch

Im vorigen Jahr ereigneten sich im Landkreis elf Unfälle mehr als 2020, die Zahlen blieben also nahezu konstant. Drei Menschen kamen ums Leben, eine Radfahrerin starb Wochen nach einem Zusammenstoß. Die Zahl der Verletzten ist erneut gesunken – eine Unfallursache hat jedoch enorm zugenommen.

Landkreis – Die Unfallzahl im Landkreis Starnberg ist im vergangenen Jahr konstant geblieben. Die Polizei registrierte 3767 Unfälle, lediglich elf mehr als im Jahr zuvor (+0,29 Prozent). Im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, zu dem Starnberg gehört, stieg die Zahl um 1,4 Prozent an, wobei es große Unterschiede zwischen den Landkreisen gibt. Drei Menschen kamen laut Statistik im Kreis ums Leben (-2), tatsächlich waren es vier.

Unter den 3767 Unfällen auf Gemeinde- und Landstraßen sowie den beiden Autobahnen waren 1649 sogenannte qualifizierte Unfälle, also welche mit Personenschaden oder einer Straftat. Dieser Wert stieg um 2,5 Prozent an. Die anderen 2129 Unfälle waren kleine Karambolagen wie Parkrempler, aber auch Wildunfälle. Deren Zahl stieg nach einem Tief 2020 (durch Lockdown und reduzierte Mobilität) um 11,5 Prozent auf 581 an.

Deutlich sind die Rückgänge bei den schwereren Unfällen: Personenschaden gab es in 508 Fällen (-6,46 Prozent), die Verletztenzahl sank um drei Prozent auf 615. Diese Zahl liegt „deutlich unter den Werten der vergangenen zehn Jahre“, stellt Oliver Jauch, Verkehrssachbearbeiter der Polizei für den Landkreis, fest. Gestiegen ist jedoch die Zahl der Schwerverletzten im Sinne der Statistik (24 Stunden im Krankenhaus) um fast zehn Prozent auf 120.

Zwei Radfahrer, ein Motorradfahrer und ein Autofahrer kamen ums Leben

Die Vorgaben der Statistik wirken sich auch auf die Zahl tödlicher Unfälle aus. Stirbt ein Verletzter nach einem Unfall binnen 30 Tagen, wird er als Unfalltoter gezählt. Deswegen sind es offiziell drei Todesopfer, tatsächlich aber vier. Eine Radfahrerin (66) war Anfang September in Wangen auf dem Radweg unterwegs gewesen und von einem kreuzenden Autofahrer übersehen worden. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen und starb im Oktober in einem Krankenhaus. „Besonders tragisch ist die Tatsache, dass sie ihren Helm kurz zuvor im Wald abgenommen hatte und ihn später im Stadtverkehr wieder aufsetzen wollte“, erklärt Jauch. „Auch wenn dieser Verkehrsunfall aufgrund des langen Zeitraums bis zum Tod statistisch nicht als tödlicher Verkehrsunfall gewertet wird, sind die Folgen nicht minder dramatisch und für die Beteiligten ebenso einschneidend.“

Nur zwei Tage zuvor (2. September) war ein 82-Jähriger in Gilching möglicherweise aus medizinischen Gründen mit seinem Rad auf die Straße gefallen und von einem Auto erfasst worden. Am 9. August war ein Autofahrer (23) auf dem Heimweg von der Arbeit zwischen Perchting und Drößling gegen einen Baum geprallt; für ihn gab es keine Rettung. Am 3. Juli hatte ein Autofahrer beim Überholen einer Kolonne einen entgegenkommenden Motorradfahrer auf der B 2 bei Monatshausen übersehen; der Motorradfahrer (60) erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Es gab eine Reihe weiterer schwerer Unfälle, wie den eines dreirädrigen Fiats in Feldafing im Mai, der mit sieben Jugendlichen hoffnungsvoll überfüllt gegen einen VW geschleudert war, oder einen Lkw, der in Tutzing mit seinem Ladehaken in einer Unterführung hängen blieb.

Deutlicher Anstieg bei Geschwindigkeitsunfällen

Bei den Ursachen gab es einen deutlichen Rückgang bei Alkohol (35 gesamt, -25,5 Prozent) und bei Drogen (ein Fall, -80 Prozent). „Die Zahl der Verkehrsunfälle, die durch nicht angepasste Geschwindigkeit verursacht wurden, ist enorm angestiegen“, erklärte Jauch weiter. Mit 196 Unfällen (+66 Prozent) liege diese Zahl auf dem Niveau von vor zehn Jahren. Besonders stark sei der Anstieg außerhalb geschlossener Ortschaften: Mit 152 Geschwindigkeitsunfällen dort waren es fast doppelt so viele wie im Vorjahr (83). Innerorts betrug der Anstieg 25,7 Prozent auf 44. Jauch: „Mit der höheren Zahl an Geschwindigkeitsunfällen hat sich auch die Zahl der bei diesen Unfällen verletzten Personen erhöht, wenn auch nicht im gleichen Maße. Im Jahr 2021 wurden 95 Personen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verletzt und somit 18,75 Prozent mehr als im Vorjahr.“ Unangepasste Geschwindigkeit bedeutet nicht automatisch rasen, denn bei Regen oder Schnee muss man nicht das Gaspedal durchtreten, um zu schnell zu sein.

Rückläufig waren im vergangenen Jahr die Unfallzahlen bei Motorrad- (51, -17,7 Prozent) und Radfahrern (254, -11,8 Prozent). Die Zahl der verletzten Radfahrer sank um 13,2 Prozent auf 243. Die Rückgänge sind auch eine Folge des Lockdowns 2020, als viel mehr Menschen Rad fuhren und daher auch in Unfälle verwickelt waren. Drei Viertel der Radfahrer waren für die Unfälle 2021 selbst verantwortlich, 122 stürzten ohne Beteiligung anderer.

Erfreulich sei der weitere Rückgang der Verletztenzahl, resümiert Oliver Jauch, es handele sich um einen Zehn-Jahres-Tiefstand. Sorgen bereitet die gestiegene Zahl der Schwerverletzten, die vielfach Folge überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit sind. Jauch macht Autofahrern daher eine unmissverständliche Ansage: „Die Polizeidienststellen im Landkreis werden deshalb weiterhin ihr Augenmerk auf die Überwachung der Geschwindigkeit legen.“