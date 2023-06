Postcode-Lotterie hilft der Starnberger Tafel

Großzügige Spende: Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (mit Scheck) überbrachte die 30 000-Euro-Spende der Deutschen Postcode-Lotterie persönlich den Helfern der Starnberger Tafel um Erika Ardelt (6.v.l.). © Deutschen Postcode-Lotterie

Die Deutsche Postcode-Lotterie hat der Starnberger Tafel 30 000 Euro gespendet. Die kann die Tafel auch gut gebrauchen.

Starnberg – Die Deutsche Postcode-Lotterie hat der Starnberger Tafel 30 000 Euro für die Anschaffung eines neuen Kühlwagens gespendet. Damit ist ein Großteil der Finanzierung gesichert. Die Tafel-Helfer benötigen ein solches Fahrzeug für den Warentransport von den Märkten und Geschäften zur Tafel, um die Kühlkette sicherzustellen.

Tafel-Vorsitzende Erika Ardelt freute sich, dass die Teilnehmer der Lotterie mit dem Kauf der Lose den Kühlwagen-Kauf unterstützen. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, stellvertretende Vorsitzende des Beirats der Deutschen Postcode-Lotterie, überreichte den Scheck in Anwesenheit von Helfern und von Nicolas Bertold von der Lotterie: „Der soziale Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und die unmittelbare Unterstützung Hilfsbedürftiger ist der Deutschen Postcode Lotterie ein besonderes Anliegen.“ Das Engagement der Tafel sei nicht hoch genug einzuschätzen und es wert, es mit aller Kraft zu unterstützen, sagte die Feldafingerin. „Mit ihrem Einsatz, ihrer Freude und Offenherzigkeit lindern sie nicht nur die Not, sie leisten einen entscheidenden Beitrag zum sozialen Zusammenhalt in Starnberg und der Region.“

Die Lotterie ist eine sogenannte Soziallotterie – 30 Prozent aller Loseinnahmen fließen nach eigenen Angaben an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz (postcode-lotterie.de/projekte).