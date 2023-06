Die bunteste Flotte des Starnberger See

„Edith“ von der Lebenshilfe Starnberg ist schon elf Jahre alt und wird immer wieder aufbereitet. © Photographer: Andrea Jaksch

21 Boote haben am Samstag am achten Papierbootrennen auf dem Starnberger See teilgenommen. Es war eine große Gaudi mit glücklichen Siegern und Teilnehmern.

Starnberg – Es ging wild zu auf dem Starnberger See vor dem Undosa. 21 Papierboote traten am Samstag beim achten Starnberger Papierbootrennen und erstmals nach fünfjähriger Pause wieder gegeneinander an. Von einem Hai über einen Schwan und ein Krokodil bis zu einer schwimmenden Speziflasche und einem seegängigen Krankenbett bekamen die Zuschauer an der Promenade viele originelle Formen – und den einen oder anderen unfreiwilligen Seegang zu sehen.

Bei den Jüngsten unter zehn Jahre gewann das Boot Wellenbrecher. © Photographer: Andrea Jaksch

Hauptorganisatorin des Papierbootrennens ist von Anfang an Kulturpädagogin Petra Bezdek vom Eltern-Kind-Programm (EKP) aus Stockdorf, mit dabei sind die Starnberger Wasserwacht und der Kreisjugendring. Bereits um 12 Uhr standen die Papierboote mit ihren Teams auf der Wiese zwischen Undosa und MRSV bereit. Drei unabhängige Jurymitglieder – die Künstlerin und Schmuckdesignerin Veronika Klaus, die Leiterin der Schule der Phantasie in Gauting, Rosemarie Zacher, und der Geschäftsführer der WWK Volley Herrsching, Max Hauser – beäugten die Gefährte, kontrollierten die Bauweise und machten sich ein Bild von Kreativität und Geschichte der Boote. „Mir gefällt alles gut, was ein bisschen ausgefallen ist“, sagte Hauser.

„Unser Boot sieht aus wie eine Speziflasche“, erzählte Armin Dotzek (17) aus der Jugendgruppe des BRK Gilching. Gemeinsam mit seinen Kameraden hatte er das Boot mit dem Namen „Mei Spezifisch“ in acht Tagen gebaut. „Dabei haben wir 60 Flaschen Spezi getrunken“, sagte Dotzek. „Wir haben vor zwei Wochen angefangen“, sagte Urs Schmid von der BRK-Bereitschaft Seefeld. Heraus kam ein Papierboot in Form eines Krankenhausbettes samt Aufrichter und Infusionsflasche. Vor „friendship28“ standen Lilly (8) und Annelie (8), die gemeinsam ihr Boot in Form eines Schwanes bauten. „Ich habe einen Schwan im See gesehen und dachte, dass das die Idee für unser Boot ist“, sagte Lilly. „Wir sind aufgeregt und hoffen, dass wir nicht untergehen.“ Diese Angst erwies sich zumindest bei den beiden als unbegründet.

Das ist wahre Freundschaft: „friendship28“ in Schwan-Form von Lilly und Annelie. © Photographer: Andrea Jaksch

Viele andere Boote erreichten das Ziel jedoch nicht heil. „Es sind noch nie so viele Boote gekentert wie heute“, sagte Petra Bezdek bei der Siegerehrung. Sieben Boote versanken schon kurz nach dem Startschuss im See. „Aber ich blicke trotzdem nur in glückliche Gesichter“, sagte Bezdek. Gewertet wurde in drei verschiedenen Altersgruppen. Bei den Jüngsten unter zehn Jahren gewann das Boot „Wellenbrecher“, in der Gruppe der Zehn- bis 13-Jährigen siegten Tara (10) und Rohan Bucher (12), die für die Jugendgruppe der Wasserwacht Starnberg auf ihrem „Schwimmenden Teppich“ antraten. „Wir haben eine Art Floß gebaut“, erzählten sie von ihrer Erfolgsstrategie. „Innen ist Karton mit Hohlräumen, außen Papier.“ Auch Jurymitglied Max Hauser lobte den schwimmenden Teppich: „Er ist einfallsreich, bunt und mit viel Auge zum Teppich-Detail gestaltet.“

Bei den Ältesten, den Über-13-Jährigen, nahmen die Teilnehmer der Lebenshilfe mit ihrem Krokodilboot „Edith20“ den ersten Platz mit. Das Boot hat, kaum zu glauben, schon elf Jahre Seeerfahrung. Am Samstag nahm es zum dritten Mal am Papierbootrennen teil und fuhr den ersten Sieg ein. „Alle 72 Kinder der Lebenshilfe haben mitgemacht“, sagte Heilpädagogin Bettina Lüth. „Unsere Ergotherapeutin hat mit den Kindern gebaut. Wir erneuern vor jedem Rennen die Bootsummantelung, reparieren kaputte Stellen und verbessern.“

Auch Landrat Stefan Frey war vor Ort. „Ich bin wirklich begeistert“, sagte er. „Die Boote sind mit so viel Mühe gemacht.“ Auch dankte er allen beteiligten Ehrenamtlichen. „Ich bin stolz auf das, was sie gemacht haben. Ich bin stolz auf unseren Landkreis.“

Vanessa Lange