Die Disziplin-Könige

Was bisher erst ab der fünften Klasse galt, ist im Landkreis seit gestern auch für alle Grundschüler Realität: Maskenpflicht während des Unterrichts. Ein Überblick über den ersten Tag mit der neuen Verordnung.

Landkreis – Gewollt hat sie niemand, so viel steht fest. Doch blieb dem Landratsamt in Starnberg angesichts der steigenden Zahlen von Corona-Infizierten nichts anderes übrig, als eine neue Allgemeinverfügung für den Landkreis zu verordnen. Diese besagt unter anderem, dass seit gestern und vorerst bis zum Ende dieser Woche auch für Schüler von der ersten bis zur vierten Klasse Maskenpflicht während des Unterrichts gilt. Eine Herausforderung für die Grundschulen im Landkreis.

Grundschule Starnberg

Nicole Bannert konnte nicht anders, als herzhaft zu lachen. Sah die Rektorin der Grundschule in Starnberg doch beim Blick auf den Pausenhof zwei ihrer Schützlinge gänzlich ungezwungen beim Seilspringen. „Die lassen sich den Spaß eben auch von einer Maske nicht verderben“, sagt Bannert. Allgemein ist sie zufrieden mit dem Verlauf des ersten Tages mit verpflichtender Mund-Nasen-Bedeckung an ihrer Schule. Sie betont: „Die Kinder setzen die Vorgaben vorbildlich um.“ Kritische Töne gibt es hingegen von manchen Eltern. Eine Mutter hat bereits angekündigt, ihr Kind so lange krankschreiben zu lassen, bis die Maskenpflicht vorbei ist. Für Bannert ein nur wenig zielführendes Verhalten. „Die Dinge zu hinterfragen, ist ja okay. Aber wir können uns als Schule nicht über die Anweisungen von oben hinwegsetzen.“

Grundschule Söcking

Probleme, die Petra Fromm-Preischl so nicht kennt. „Bei uns stehen die Eltern komplett hinter dem Konzept“, stellt sie klar. So habe jedes Kind Wechselmasken dabei gehabt und sei schon zu Hause über die neue Situation aufgeklärt worden. „Das hat super funktioniert.“ Für Fromm-Preischl muss es nun aber genau so weitergehen. „Ansonsten müssen wir wieder auf Homeschooling wechseln – und das möchte keiner. Weder wir Lehrer noch die Schüler.“

Grundschule Tutzing

Eines steht für Anne-Katrin Schallameier fest: „Es gibt nichts Schöneres als ein Kinderlächeln.“ Dass dieses sich fürs Erste unter den Masken ihrer Schüler versteckt, findet die Rektorin der Grundschule in Tutzing „sehr, sehr schade“. Überhaupt gehe durch die fehlende Mimik im Unterricht so manches verloren. Doch nimmt Schallameier die neue Verordnung letztlich so hin, wie sie ist. Denn Kinderlächeln hin oder her: „Am Ende geht die Gesundheit vor.“

Grundschule Herrsching

Katharina Casper begrüßte ihre Grundschüler gestern Früh allesamt persönlich, um sie noch einmal auf die ab sofort geltenden Regeln samt Maskenpflicht hinzuweisen. Was sie dabei an der Eingangstüre zur Volksschule in Herrsching zu hören bekam, stimmte sie definitiv zufrieden. „Viele haben gesagt: ,Weiß ich doch schon, hat mir die Mama schon gesagt‘“, berichtet die Rektorin und lacht. „So muss das sein.“ Allgemein hat sie das Gefühl, dass sich die Kinder sehr gut mit der durchaus befremdlichen Situation arrangieren. „Für viele sind die Masken mittlerweile schon eine Art von Normalität.“

Grundschule Gilching

Eine hohe Akzeptanz für die neuen Maßnahmen spürt auch Veronika Büttner-Meder. Die Eltern der Kinder an der James-Krüss-Grundschule in Gilching zeigen ihr zufolge durch die Bank Verständnis für die verschärften Bestimmungen. „Sie sind in erster Linie froh, dass wir überhaupt den Präsenzunterricht aufrechterhalten können“, betont die Rektorin. Dass es bei der Umsetzung auch mal kurios zugehen kann, zeigt das Beispiel eines Erstklässlers. Beim Versuch, einen Schluck zu trinken, hatte er offenbar für einen Moment vergessen, dass er eine Maske trägt – und sich entsprechend vollgeschüttet. „Passiert“, sagt Büttner-Meder. Unterm Strich ist es ihr wichtig, die Gelassenheit ihrer Schüler zu loben. „Es ist unfassbar, mit welcher Geduld, sie alle Dinge ertragen.“ Die Grundschüler im Landkreis: wahre Disziplin-Könige.