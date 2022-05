Die Freundschaft lebt

Von: Peter Schiebel

Blicken mit Freude in die Zukunft (v.l.): Christoph Dürrwanger, Sebastian Schuh, Thomas Mittermeier, Angelika Galata, Sven Radtke, Ehrenmitglied Dr. Günter Link, Referentin Dr. Charlotte Meyer-Bülow und Dr. Falko Stichnoth. © Photographer: Andrea Jaksch

Nach einer tristen Corona-Zeit blickt der Partnerschaftsverein Die Freunde von Dinard voller Zuversicht nach vorne. In drei Wochen findet die Französische Woche in Starnberg statt, für September haben sich 50 Besucher aus der Bretagne angekündigt.

Starnberg – Natürlich war Corona keine leichte Zeit für die Freunde von Dinard. Die Begegnung und der Austausch mit anderen Menschen ist schließlich die Aufgabe des Partnerschaftsvereins. Aber Vorsitzende Angelika Galata und ihr Team haben es geschafft, die rund 220 Mitglieder ohne personellen Aderlass durch die Pandemie zu bringen.

„Wir waren ziemlich niedergeschlagen und traurig, weil so viele Treffen ausfallen mussten“, sagt sie im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Aber wir haben Kontakt gehalten. Bei festen Freundschaften ist der Zusammenhalt ohnehin sehr groß. Und es ist niemand wegen Corona ausgetreten.“ Die Zeit der Videokonferenzen ist nun aber vorbei. Die Mitgliederversammlung vor wenigen Tagen fand bereits in Präsenz statt, und die nächsten persönlichen Treffen sind bereits geplant.

So findet vom 23. bis zum 29. Mai erstmals seit drei Jahren wieder eine Französische Woche auf dem Kirchplatz statt. Mit dabei sind nicht nur Marktstände aus der Umgebung, sondern auch sieben gute Bekannte aus Dinard, die an ihrem Stand wieder Austern, Crepes und Wein aus der Bretagne anbieten. Dazu erwartet Angelika Galata 25 Schüler samt drei Lehrern von der Hotelfachschule in Dinard. Einige sollen auch am Stand mitarbeiten. „Das ist eine Premiere“, sagt die Vorsitzende.

Vom 9. bis 12. September hat sich dann eine etwa 50-köpfige Delegation aus Dinard in Starnberg angekündigt. „Die Delegationsreise mussten wir wegen Corona zweimal verschieben“, sagt Galata. Zimmer in der Jugendherberge in Possenhofen seien bereits reserviert, einige Gäste seien bei Freunden untergebracht, dennoch würden noch private Unterkünfte gesucht.

Die deutsch-französische Freundschaft lebt also – und nicht nur Angelika Galata ist glücklich darüber. Sie wurde in der Mitgliederversammlung ebenso im Amt bestätigt wie ihre Vorstandskollegen Thomas Mittermeier (Kassier), Christoph Dürrwanger (Schriftführer), Dr. Falko Stichnoth und Sven Radtke (beide Beisitzer). Die Posten gewechselt haben Sebastian Schuh (jetzt stellvertretender Vorsitzender) und Brigitte Schwepcke (Beisitzerin). Galata freute sich auch über städtischen Besuch: Dritte Bürgermeisterin Christiane Falk und die Partnerschaftsreferentin des Stadtrats, Dr. Charlotte Meyer-Bülow, waren bei der Versammlung im Beccult in Pöcking dabei. Vor allem, dass es wieder einen direkten Draht in den Stadtrat gibt, sei positiv. „Da haben wir eine Durststrecke hinter uns, weil es lange niemanden gab.“

Eine besondere Ehre wurde an dem Abend Dr. Günter Link zuteil. Der Verein ernannte ihn nämlich zum Ehrenmitglied. Link sei seit vielen Jahren Mitglied, erklärt Galata. Über das musikalische Großprojekt des Kulturvereins Oberland sei er zu den Freunden von Dinard gekommen. Musiker aus Geretsried, Wolfratshausen und Starnberg hatten in den Partnerstädten Barbézieux, Chamaillères und Dinard das Stabat Mater von Rossini aufgeführt – Link an der Violine und seine Frau Erika im Chor waren mit dabei. Seitdem engagiere er sich im Verein.

Günter Link sei im Jahr 2015 maßgeblich am ersten Starnberger Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Dinard beteiligt gewesen. Er helfe immer aktiv bei der Französischen Woche mit. Und nicht zuletzt habe er in einer ganz entscheidenden Phase des Vereins von 2016 bis 2018 die Kasse verwaltet, zählt Angelika Galata die Verdienste auf. „Da war er der Retter in der Not. Wir bedanken uns für die unverbrüchliche Freundschaft und die aktive Mitarbeit.“