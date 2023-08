Die Kandidaten für den Landtag stehen fest

Das Ziel der Kandidaten im Stimmkreis Starnberg: das Maximilianeum. © Keller Damm Kollegen GmbH

In 46 Tagen ist wieder Wahltag – der Landtag und die Bezirkstage werden am 8. Oktober neu besetzt. Die Stimmzettel sind im Druck, voraussichtlich ab kommender Woche bekommen die Stimmberechtigten ihre Wahlbenachrichtigungen.

Landkreis – 23 Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Landkreis Starnberg bewerben sich am 8. Oktober um einen Sitz im Landtag. Ihre Namen finden sich auf den Wahlvorschlagslisten der Parteien für den Wahlkreis Oberbayern. Von diesen Bewerbern treten 13 zudem als Direktkandidaten ihrer Parteien an, zwölf im Stimmkreis Starnberg (129), einer im Stimmkreis Bad Tölz-Wolfratshausen-Garmisch-Partenkirchen (111). Realistische Aussichten auf einen Einzug ins Maximilianeum haben zwar die wenigsten von ihnen, dennoch könnte der Landkreis in der nächsten Wahlperiode mit deutlich mehr Abgeordneten vertreten sein als bisher.

Eiling-Hütig will zumdritten Mal gewinnen

Gute Chancen hat Dr. Ute Eiling-Hütig aus Feldafing. Sie sitzt bereits im Landtag und tritt wie 2013 und 2018 im Stimmkreis Starnberg als Direktkandidatin für die CSU an. Bisher haben sich bei Landtagswahlen stets die Kandidaten der CSU durchgesetzt. Vor fünf Jahren lag die damalige Direktkandidatin der Grünen, Anne Franke, bei den Erststimmen nur vier Prozentpunkte hinter Eiling-Hütig Diesmal tritt für die Grünen Andrea Schulte-Krauss aus Krailling an. Sie hat auch über die Oberbayern-Liste der Grünen eine Chance. Dort wird sie auf Platz 15 geführt, was bei einem Ergebnis wie 2018 reichen könnte. Die Listenreihenfolge der Grünen wurde damals am Wahltag neu sortiert. Franke war von den Wählern von Platz 25 auf 13 vorgewählt worden und hatte so den Einzug geschafft.

Die Freien Wähler schicken im Stimmkreis erneut Matthias Vilsmayer aus Gilching ins Rennen um die Erststimmen, der auf Platz zwölf der Liste wenig Aussichten auf ein Mandat hat Er hatte vor fünf Jahren mit 11,4 Prozent das drittbeste Erstimmenergebnis errungen, gefolgt von Britta Hundesrügge von der FDP. Sie hatte mit 9,6 Prozent der Erststimmen deutlich besser abgeschnitten als ihre Partei bayernweit. Die Liberalen kamen gerade so über die Fünf-Prozent-Hürde. Gelingt das wieder, darf Hundesrügge hoffen: 2018 trat sie auf Listenplatz sechs an und verpasste knapp den Einzug. Diesmal steht die Gautingerin auf Listenplatz drei.

Gute Aussichten auf einen Wiedereinzug hat der Gautinger Abgeordnete Prof. Ingo Hahn von der AfD, der diesmal geht er gleich von Platz vier der Parteiliste in die Wahl geht. Hahn tritt auch als Direktkandidat an, allerdings im Stimmkreis 111. Für die AfD im Stimmkreis Starnberg ist der Direktkandidat Alexander Neumeyer aus Sees–haupt an.

Die SPD hat Christiane Feichtmeier aus Tutzing als Direktkandidatin für den Stimmkreis Starnberg aufgestellt. Sie kann dank Platz vier auf der SPD-Oberbayern-Liste ebenfalls auf ein Landtagsmandat hoffen.

Rund 106 000 Bürgerzur Wahl aufgerufen

Die weiteren Direktkandidaten für den Stimmkreis Starnberg sind Jörg Jovy aus Murnau für die Linke (Listenplatz 10), Walter Haefeker (Seeshaupt, ÖDP, Listenplatz 19), Rudolf Gutjahr (Wörthsee, Bayernpartei, 22), Matthias Lißmann (Gauting, Die Partei, 12), Sabine Ipek (Gauting, V-Partei, 18) und Christina Kreidemeier (München, Tierschutzpartei, 5).

Auf den Oberbayern-Listen sind weitere Bewerber aus dem Landkreis Starnberg zu finden, die nicht als Direktkandidaten in einem Stimmkreis antreten. Dies sind für die CSU Rolf Picker (Starnberg, Listenplatz 40), für die Grünen Dr. Florian Hönicke (Pöcking, 40) und Elke Schubert (Seefeld, 46), für die FDP Wilhelm Boneberger (Gilching, 44) und Markus Deschler (Gauting, 48), für die Linke Lisa Menzl (Starnberg, 43) und Michael Riesch (Gilching, 46), für die Bayernpartei Markus Hörmann (Andechs, 44), für die ÖDP Willi Neuner (Tutzing, 56) und für die Tierschutzpartei Dr. Peter Gasser (Seefeld, 22).

Aus Dießen finden sich drei Bewerber auf den Wahlvorschlägen für Oberbayern: Für die Bayernpartei treten Robert Abenthum (Listenplatz 32) und Michael Hofmann (Listenplatz 45) an. Für „Die Partei“ geht Michael Lutzeier auf Listenplatz 21 in die Wahl. Er ist auch Direktkandidat im Stimmkreis 120 (Landsberg am Lech/Fürstenfeldbruck-West). Große Chancen werden diesen Bewerbern jedoch nicht eingeräumt.

Im Stimmkreis Starnberg, der neben dem Landkreis die Gemeinden Bernried, Seeshaupt und Iffeldorf im Landkreis Weilheim-Schongau umfasst, werden rund 106 000 Stimmberechtigte ab Anfang kommender Woche mit Wahlbenachrichtigungen versorgt. Mit den Stimmzetteln – für alle Wahlen zusammen rund 450 000 Stück – rechnet das Landratsamt eher gegen Ende nächste Woche. Briefwahl ist voraussichtlich ab Anfang September möglich.