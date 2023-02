Die Maske bleibt noch in vielen Arztpraxen - nicht nur bei Patienten

Von: Tobias Gmach

Dr. Felizitas Leitner ist Ärztin in Weßling und trägt weiter FFP2-Maske. Das Foto zeigt sie im Jahr 2021 mit einem Karton voller Corona-Impfstoff. © AJ

Das Personal in Arztpraxen muss nun keine Masken mehr tragen – tut es aber häufig trotzdem noch. Auch weil die Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz für Patienten weiterhin gilt.

Landkreis – Die Maske ist zum Symbol dieser Pandemie geworden, noch immer prangt es an manchen Ladentüren, deren Inhaber um freiwilligen Infektionsschutz bitten. Oder an Eingängen von Arztpraxen, dort ist der FFP2-Mund-Nasen-Schutz noch Pflicht – allerdings nur für Patienten. Ärzte und Helfer dürfen seit wenigen Tagen auf den Stoff im Gesicht verzichten. Praxen im Landkreis tun dies oft trotzdem nicht – oder sie haben für sich einen Mittelweg im Umgang mit der Maske gefunden.

Bevor er erzählt, wie es im Pädiatrischen Fachzentrum in Starnberg läuft, sagt Kinderarzt Dr. Florian Gundel erleichtert: „Ich freue mich, dass der Gesetzgeber auch mal an die denkt, die die Maske seit drei Jahren den ganzen Tag aufhaben.“ Gundels Assistentinnen am Empfang sitzen hinter Plexiglas, ohne Mund-Nasen-Schutz. Der Doktor unterscheidet zwischen infektiösen und nicht ansteckenden Kindern. „Es kommen ja auch viele gesunde Patienten zur Vorsorge in die Praxis.“ In ihrem Fall verzichten die Mitarbeiter auf die Maske. Gundel selbst nicht: „Wir Ärzte sind ja nah am Patienten.“ Gilt das auch für seine Hilfskräfte, ziehen sie sich FFP2-Masken auf.

So nah wie nur möglich am Patienten sind Zahnärzte. Deshalb gilt in der Herrschinger Praxis Dr. Forster eine selbst auferlegte Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz. Bei der Behandlung seien medizinische Masken ohnehin üblich, berichtet eine Mitarbeiterin.

Ärztin: Kein Masken zu tragen, wäre „psychologisch schwierig“

In der Weßlinger Hausarztpraxis von Dr. Felizitas Leitner gab es anlässlich der Aufhebung der Pflicht eine Teambesprechung. „Wir haben uns gemeinsam darauf geeinigt, noch bis Anfang April FFP2-Maske zu tragen“, erzählt die Allgemeinärztin. Nach aktuellem Stand fällt die Vorschrift dann auch für die Besucher von Praxen. „Es wäre psychologisch schwierig, wenn wir keine mehr tragen würden. Wir haben ohnehin immer wieder Diskussionen mit Patienten“, sagt Leitner. Und mit dem Coronavirus infizierte Patienten kommen auch immer wieder ins Haus, genau wie Menschen mit besonderen Gesundheitsrisiken. Auch deshalb sieht die Ärztin weiter Sinn in der Maske.

Dr. Wolfgang Linder aus Gilching bestätigt das, die Zahl der Fälle sei zuletzt wieder gestiegen, außerdem seien viele Patienten erkältet. „Die Angestellten haben nach wie vor Respekt vor Corona, sie wollen sich nicht anstecken.“ Deshalb schützen sie sich und die Patienten auf unbestimmte Zeit weiterhin mit dem Stoff im Gesicht.

Mit rotziger Nase und ohne Maske soll auch künftig niemand im Wartezimmer bei Dr. Bernhard Junge-Hülsing sitzen. Der Starnberger HNO-Arzt kündigt an, verschnupfte Patienten ums Tragen einer Maske zu bitten, auch wenn sie eines Tages nicht mehr dazu verpflichtet sind. Junge-Hülsing hat den Mund-Nasen-Schutz immer dann auf, wenn er seine Patienten behandelt. Außerdem werde nach jedem gelüftet. Eine gewisse Entspannung ist aber auch beim HNO-Arzt eingetreten. „Wenn wir Befunde besprechen, hängt die Maske um den Hals.“ Der Gilchinger Wolfgang Linder muss sie manchmal abnehmen, damit ihn andere verstehen. „Manche der älteren Patienten hören schlecht. Ich halte dann einen gewissen Abstand.“

