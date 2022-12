Die Spiders kommen nach Perchting

Von: Peter Schiebel

Die Spider Murphy Gang um Frontmann Günther Sigl (3.v.r.), Barny Murphy (3.v.l.) und den in Gauting lebenden Ludwig Seuss (2.v.l.) wurde bereits im Jahr 1977 gegründet. © Dieter Bichl

Die Burschenschaft Perchting holt eine Kult-Band zu ihrem nächsten Festtagen: Am 7. Juli gastiert die Spider Murphy Gang in dem Starnberger Ortsteil.

Perchting – „Skandal im Sperrbezirk“ kennt jeder, „Schickeria“ sowieso, „Mir san a bayerische Band“ natürlich auch. Keine Frage: Die Spider Murphy Gang ist Kult, eine Legende. Und die kommt im Sommer nach Perchting. Die Burschenschaft hat für ihr Festwochenende die Spiders um Frontmann Günther Sigl engagiert. Am Freitag, 7. Juli, treten sie im Dosch-Stadl auf. Das teilte der Verein mit.

Der Konzert- und Marketingbeauftragte der Burschenschaft Perchting, Christoph Kamerlander, freut sich schon jetzt: „Die Live-Konzerte sind immer noch packende Performances einer exzellenten Band, die den Rock ’n’ Roll im Blut hat und in den Fingern.“ Und er legt noch einen drauf: „Wer bislang die Spider Murphy Gang nur von ihren Platten kennt, sollte sich daher das Konzert in Perchting auf keinen Fall entgehen lassen. Da rocken die Gitarren, das Piano rollt in bester Boogie-Manier und die ganze Band versprüht Spielfreude und gute Laune, dass niemand auf die Idee käme, hier Veteranen aus den Achtzigern vor sich zu haben.“

Wie lange die Burschenschaft auf das Engagement hingearbeitet, will Kammerlander im Gespräch mit dem Starnberger Merkur nicht sagen, nur so viel: „Ein bisschen Vorlauf steckt da immer drin.“ Seit dem ersten Konzert mit Haindling im Jahr 2014, Auftritten der Ersten Allgemeinen Verunsicherung, der Prinzen und LaBrassBanda in diesem Jahr ist es den Perchtingern damit gelungen, den nächsten deutschsprachigen Hochkaräter ins Dorf zu holen.

Im Stadl ist Platz für 1000 Fans

Für 1000 Leute ist bei dem Konzert im Dosch-Stadl Platz. Der Vorverkauf für die Spider Murphy Gang startet am Freitag, 9. Dezember, um Punkt 9 Uhr exklusiv auf muenchenticket.de. Von Januar 2023 an gibt es Karten dann auch bei Schreibwaren und Lotto Schmid (Luitpoldstraße 1) in Söcking. Das Konzert am 7. Juli, beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Und welcher ist nun der Lieblingshit-Spider-Hit von Christoph Kammerlander: „Auswendig mitsingen kann ich nur ,Skandal‘“, sagt er. „Aber es gibt so viele Lieder, mit denen jeder von uns schöne und lustige Momente verbindet.“ Und so steht für ihn fest: „Das wird ein Konzert zum Mitsingen.“